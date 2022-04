Zum Gedenken Hans-Ruedi Binswanger war ein Mann direkter Worte und Taten Der Kreuzlinger Schauspieler und Schriftsteller Hans-Ruedi Binswanger ist mit 69 Jahren gestorben. Im Sanatorium Bellevue aufgewachsen, war er später am Stadttheater Konstanz engagiert und Mitbegründer des See-Burgtheaters. Urs Oskar Keller 13.04.2022, 16.45 Uhr

Hans-Ruedi Binswanger

(1952–2022) Bild: Urs Oskar Keller

Der Schauspieler Hans-Ruedi Binswanger, erst 69 Jahre alt, ist gestorben. Der 1952 in Kreuzlingen Geborene war dem hiesigen Publikum seit den frühen 1980er-Jahren ein Begriff, als er zum Ensemble am Stadttheater Konstanz gehörte. Binswanger wuchs im einst berühmten Privatsanatorium Bellevue in Kreuzlingen auf.

Er wohnte in Trogen und Essen, New York und Tübingen, in Tägerwilen, Konstanz und in Landschlacht, oft als einzelgängerischer Stadtnomade. Bis er schliesslich fürs letzte Drittel seines Lebens zu einer Art Ruhe gefunden hat: Zuerst in einem Häuschen in Landschlacht und auch hin und wieder – längst davor ist er als Schauspieler und Dichter verstummt – in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen. Dass er dort immer wieder mal zu Gast war, kann man in seiner 1999 erschienenen Erzählung «Anna Frommann» nachlesen. In den dortigen Ateliers malte und schrieb er und war auch in gesunden Zeiten ein regelmässiger Gast.

Binswanger war von etwa 1980 bis 1993 am Stadttheater Konstanz engagiert (Titelrolle in Max Frischs «Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie»). In Erinnerung bleiben auch «Warten auf Godot» und als Ferdinand in «Kabale und Liebe».

«Ruedi Binswanger war ein feiner, komplizierter, misstrauischer und äusserst liebenswerter Mensch. Unsere erste gemeinsame Arbeit ein Desaster. Es verband uns aber auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Wir haben uns nicht in Ruhe gelassen und deshalb in Ödön von Horvaths ‹Bergbahn› zueinandergefunden, weil wir beschlossen, uns zu vertrauen, wortlos. Ruedi hat mit seiner zärtlichen Verstocktheit und seiner suchenden Traumverlorenheit mein Herz gerührt. Diese Berührtheit ist geblieben, auch als wir uns voneinander entfernten», erinnert sich Ulrich Khuon. Er war damals Intendant des Stadttheaters Konstanz. Heute leitet er das Deutsche Theater Berlin.

1990 gründete Hans-Ruedi Binswanger gemeinsam mit seinem Kollegen Gregor Vogel das See-Burgtheater in Kreuzlingen. Bei der Gründung waren auch Leopold Huber (Dramaturg) und die Schauspielerin Astrid Keller dabei. Drei Jahre später wechselte Vogel ans Schauspielhaus Hannover. «Hans-Ruedi blieb bis 1998 dem See-Burgtheater als Schauspieler verbunden. Danach hat er sich vom Theater zurückgezogen und zu schreiben begonnen», erinnert sich Astrid Keller, die seit 1995 mit ihrem Mann Leopold Huber das Theater mit Erfolg leitet.

«Denn was heisst Sterben anderes, als nackt im Wind zu stehen und in der Sonne zu schmelzen!» Dieser Spruch von Khalil Gibran hat die Trauerfamilie für die Traueranzeige für Hans-Ruedi Binswanger ausgewählt. «Er hat sich entschieden, diesen Weg nun zu gehen», heisst es weiter. «Wir verabschieden uns in kleinem Kreise von Ruedi, wie er es sich gewünscht hat», schreiben seine Angehörigen. Auf den Friedhof wollte er explizit nicht, und auch keine öffentliche Trauerfeier.