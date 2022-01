Hermann Hafen: Mit Sorgfalt und Freundlichkeit für Weinfelden

Zum Gedenken Freundlich und kompetent im Einsatz für die Weinfelder Bevölkerung Am 30. November ist Hermann Hafen im Alter von 86 Jahren gestorben. Der gelernte Metzger wirkte während fast 30 Jahren in Weinfelden als Leiter der Einwohnerdienste und stand so in regem Kontakt mit der Bevölkerung. Martin Sax 17.01.2022, 16.45 Uhr

Hermann Hafen (1935–2021). Bild: PD

An einem der letzten Tage vor Weihnachten versammelte sich zusammen mit den Angehörigen eine grosse Zahl von Freunden und Bekannten auf dem Friedhof Weinfelden, um gemeinsam Abschied zu nehmen von Hermann Hafen, der am 30. November 2021 im Alter von 86 Jahren verstorben war.

Hermann Hafen wurde am 12. Oktober 1935 als zehntes und drittjüngstes Kind seiner Eltern in Hüttlingen geboren. Aus dieser grossen Familie heraus absolvierte er eine Metzgerlehre und übte diesen Beruf auch an mehreren Orten aus. Dabei lernte er in Mettlen seine Frau Monika kennen, die er 1968 heiratete. In den folgenden Jahren wurden dem Paar vier Söhne geschenkt.

Aus der Metzgerei in die Gemeindekanzlei

Bald nach der Heirat zog es Hermann weg vom erlernten Beruf. In Schaffhausen wurde er zum Polizisten ausgebildet. Diese berufliche Neuorientierung ermöglichte ihm dann 1971 den Wechsel zur Gemeinde Weinfelden, der er als leitender Mitarbeiter fast dreissig Jahre die Treue hielt. Hier leitete er die Einwohnerdienste und war stellvertretender Gemeindeschreiber. Er wirkte als Sekretär von Parlament und Kommissionen sowie in der Feuerwehr mit. Und weil das Leben damals noch nicht so digitalisiert war wie heute, gelangte er im Zuge seiner Aufgaben mit zahlloser Kundschaft in Kontakt. Für seine freundliche Art, seine Kompetenz und Sorgfalt wurde er geschätzt. Zuletzt durfte er sich fast gleichzeitig mit dem Umzug der Verwaltung vom Volkshaus an die Frauenfelderstrasse Ende 1999 pensionieren lassen.

Daneben engagierte er sich zu jeder Zeit auch als Turner, Velofahrer und Schütze in Vereinen, ohne je deswegen seine Liebe zu seiner Frau Monika, zu seiner Familie, zum Wandern und zur Natur zu vernachlässigen.

In jüngerer Vergangenheit machte ihm dann leider seine Gesundheit zunehmend zu schaffen. Trotzdem traf sein Tod im Spätherbst alle plötzlich und unerwartet. Wir wünschen ihm hier und heute die ewige Ruhe und allen seinen Lieben eine Fülle herzlicher und lichtvoller Erinnerungen an schöne und glückliche Zeiten.