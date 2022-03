Zum Gedenken Eine prägende Persönlichkeit – Peter Jünger verstarb kurz vor seinem 77. Geburtstag Peter Jünger leistete zeit seines Lebens grosse Dienste in der Gemeinschaft. Sei es als Bezirksstatthalter, als Gemeindeparlamentarier oder Exekutivmitglied von Weinfelden. Sein Leben hat kurz vor seinem 77. Geburtstag einen überraschenden Abschluss gefunden. Hans Ruedi Fischer 17.03.2022, 16.30 Uhr

Peter Jünger, 1945–2022. Bild: Donato Caspari

Im Licht eines frühen Frühlingstages nahm eine grosse Trauergemeinde in der evangelischen Kirche Abschied von Peter Jünger-Altherr, dem ehemaligen Weinfelder Statthalter und Gemeinderat. Sein Leben hatte wenige Wochen vor seinem 77. Geburtstag im Skigebiet von Samnaun einen unerwarteten Abschluss gefunden. Nach Arthur Haffter und Paul Merz verlässt mit ihm eine weitere prägende Persönlichkeit die Gemeinschaft.

Peter Jünger wuchs zusammen mit vier älteren Geschwistern auf einem Bauernhof in Lamperswil auf. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte er eine Maschinenschlosserlehre. 1968 gründete er mit Vreni Altherr eine Familie, in der Sohn Stefan und Tochter Barbara aufwachsen durften und zu der heute sechs Enkelkinder zählen.

Vom Polizeiposten zum Statthalter

Nach erfolgreichem Abschluss der Polizeirekrutenschule trat Peter Jünger in den Dienst der Kantonspolizei Thurgau, anfänglich in die Verkehrsabteilung und ab Sommer 1970 auf dem Polizeiposten Amriswil. Als Vize-Statthalter und Amtsschreiber des damaligen Bezirks Bischofszell von 1975 bis 1982 schuf er die Voraussetzung für seine Wahl zum Statthalter des Bezirks Weinfelden, welches er von 1982 bis 2008 mit Menschlichkeit und Sachverstand zu führen wusste.

Als Nachfolger von Max Arnold fand Peter Jünger mit eindrücklichen Wahlresultaten immer wieder Bestätigung durch die Stimmberechtigten. Der Dienst am Gemeinwesen bereitete ihm offensichtlich Freude und Genugtuung: Als Freisinniger gehörte er von 1983 bis 1999 dem Gemeindeparlament an, das er im Amtsjahr 1990/1991 präsidierte. 1999 liess er sich in die Gemeindeexekutive wählen, in der er während elf Jahren dem Ressort Öffentliche Sicherheit vorstand.

Ein gefragter Mann in den Vereinen

Peter Jüngers Bereitschaft, den Mitmenschen mit Rat und Tat beizustehen, blieb den Verantwortlichen in kantonalen und lokalen Vereinen und Verbänden nicht verborgen. Sein Wissen und Können auf seinem Sachgebiet war gefragt; man berief ihn zudem auf alle erdenkliche Posten, die im Vereinsleben zu leisten sind. Wort und Wirken des aufrichtigen Mannes war in bei den Fussballern gleichermassen geschätzt wie im Thurgauer Kantonalturnverband, den er von 1988 bis 1993 präsidierte. Zahlreiche Vereine – Turnerinnen und Turner, Fussballklubs, Schützinnen und Armbrustschützen – nahmen Peter in ihre Ehrengarde auf.

Organist Daniel Walder und der Frauen- und Männerchor Ottoberg, dem das Ehepaar Jünger seit langem angehört, gaben dem Abschiedsgottesdienst, den Pfarrerin Esther Baumgartner würdig gestaltete, einen musikalischen Akzent.