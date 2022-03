Zum Gedenken: Paul Merz hat die Thurgauer Sportlandschaft geprägt

Zum Gedenken Ein grosser Förderer des Thurgauer Sports Am 18. Januar ist der Weinfelder Paul Merz im Alter von 76 Jahren gestorben. Als Mitgründer des HC Thurgau und engagierte Funktionär im Fussballverband hat der Zahntechniker und Familienvater in der Sportwelt seine Spuren hinterlassen. Eddy Maurice 03.03.2022, 16.06 Uhr

Paul Merz (1945–2022). Bild: PD

Am 4. März vor 77 Jahren wurde Paul Merz in Weinfelden geboren und ist an der Thomas-Bornhauser-Strasse aufgewachsen und verbrachte dort seine Schulzeit. Als ältester von vier Geschwistern lernte er früh Verantwortung zu übernehmen. Seine Leidenschaften in der Freizeit waren damals schon der Fussball und die Jungwacht. In der Jungwacht entwickelte sich Paul zum Leiter und später zum Scharleiter, wo er verantwortlich für Lager und J+S-Kurse war. Im weiteren Verlauf war er für rund vier Jahre sogar Kantonsleiter der Jungwacht im Thurgau.

Für seine Lehre zog er nach Glarus und absolvierte in Näfels die Ausbildung zum Zahntechniker. Um im Fussball fit zu bleiben, trainierte er unter der Woche in Glarus und spielte am Wochenende weiterhin für den FC Weinfelden. Nach seiner Rückkehr nach Weinfelden im Anschluss an seine Lehrzeit arbeitete er zunächst bei Dr. Scheiwiler und blieb für 13 Jahre dort. 1979 gründete er zusammen mit seiner Frau Irene ein eigenes zahntechnisches Labor, welches er bis zu seinem Ruhestand weiterführte. Paul war auch jahrelang Prüfungsexperte für angehende Zahntechniker. Er war ein liebevoller Papi für seine Kinder Natalie, Joel und Pascal und dann auch liebevoller Grosspapi für seine Enkelkinder, denen er ab 2018 viel Zeit widmen konnte.

Mitbegründer des HC Thurgau

Auch im Zivilschutz leistete Paul seinen Beitrag. Dies brachte ihm zu Hause den Übernamen «Zivilschutz-General» ein. In dieser Zeit begann auch seine Zeit als Eishockey-Funktionär. Er amtete als Leiter Technische Kommission des EHC Weinfelden. Diese Funktion brachte ihm den liebevollen Spitznamen «Menschenhändler» ein, welcher durch die Abschlüsse der Spielerverträge resultierte. Auch hier kamen seine Macherqualitäten zum Tragen. So wirkte Paul im Jahr 1989 massgeblich als Mitbegründer des HC Thurgau mit und war als Sportchef verantwortlich für die erste Mannschaft.

1993 kehrte Paul dem Eishockey als Funktionär den Rücken, als Fan blieb er zeitlebens begeistert dabei. «Jetzt mache ich eine Zeitlang einfach mal nichts und geniesse die Familie», sagte er damals. Er schaffte es aber gerade mal zwei Wochen ohne Sport. So wechselte er beinahe ohne Unterbruch wieder zurück zum Fussball. Diesmal als Präsident des FC Weinfelden-Bürglen.

An der Gala der Thurgauer Sportlerwahl 2019 im Pentorama Amriswil wird Paul Merz als Sportförderer ausgezeichnet. Bild: Reto Martin

1998 stellte sich Paul dann beim Thurgauer Fussballverband als Funktionär zur Verfügung, bei dem er ab 1999 als Vizepräsident und ab 2001 als Präsident amtete. Getreu seinem Credo als Macher, setzte sich Paul bis 2018 leidenschaftlich für den Thurgauer Fussballverband ein. Massgebend mit geprägt hat er die Gründung und Entwicklung der Thurgauer Sport-Tagesschule Bürglen, welcher er während 17 Jahre als Präsident vorstand. Gewürdigt wurde sein Wirken mit der Ernennung zum Ehrenmitglied des Ostschweizer Fussballverbandes und zum Ehrenpräsidenten des Thurgauer Fussballverbandes im Jahr 2018. Die Ernennung zum Sportförderer Anfang Februar 2019 krönte seine Funktionärskarriere und fasste seine Verdienste für den Thurgauer Sport im Allgemeinen zusammen. Am 18. Januar 2022 hat uns dieses grosse Sportlerherz verlassen. Paul, wir halten dich in lichtvoller Erinnerung.