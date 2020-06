Interview Zum ersten Mal kein Grimm-Märchen: Das Kindertheater der Schlossfestspiele in Hagenwil wagt etwas Neues Das Kindertheater im Schlosshof feiert sein Zehn-Jahr-Jubiläum. Regisseur und Schauspieler Florian Rexer erklärt, wie schwierig es ist, Theater vor Kindern zu spielen. Interview: Sheila Eggmann 15.06.2020, 17.40 Uhr

Der Schlosshof des Wasserschlosses Hagenwil ist Florian Rexers zweites Zuhause. Hier wird auch «Der Zauberer von Oz» gespielt. Bild: Thi My Lien Nguyen (Hagenwil, 29. Juli 2017)

Nebst dem Abendstück leiten Sie zum zehnten Mal das Kindertheater bei den Schlossfestspielen. Was reizt Sie am Theatermachen für Kinder?

Florian Rexer: Ein Schauspielkollege hat mir einmal gesagt: Kinder sind gnadenlos ehrlich. Wenn du da nicht gut spielst, dann bist du dran. Eines meiner ersten Engagements im Stadttheater Stuttgart war aber trotzdem ein Stück für Kinder. Die Leitung wollte sonst niemand übernehmen, deshalb habe ich es gemacht. Ich verstand damals schon nicht, wieso das niemand tun wollte.

Sie führen in diesem Jahr den «Zauberer von Oz» auf. Welches sind Ihre Erinnerungen daran?

Ich habe das Stück schon einmal gespielt. Damals habe ich vier Wochen für die Rolle des Löwen geprobt. Und ich habe mich wirklich wie ein Löwe gefühlt. Da hat ein Kind vor 400 anderen Zuschauern gesagt: «Hey Känguru, schieb mal deinen Hintern zur Seite, ich sehe nichts!» Da hab ich kapiert, was es heisst, vor Kindern zu spielen.

Und trotzdem tun Sie es immer wieder.

Ja, klar. Du fängst als Kind an, Theater zu mögen oder nicht. Auch ich habe als kleiner Junge gerne Theater gehabt. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Theaterbesuch erinnern, das war das Stück «Zwerg Nase». Damals ist in mir die Leidenschaft fürs Theater entstanden. Leider geht bei den Schlossfestspielen das Kinderstück immer ein wenig unter – auch in der Presse. Dabei bin ich hier genauso mit Herzblut dabei.

Abgesehen von den ehrlichen Rückmeldungen, was ist sonst noch anders, wenn man vor Kindern spielt?

Man muss extrem präsent sein. Und man darf sich nichts erlauben. Kinder sehen alles und sie wollen 100 Prozent Aufmerksamkeit. Wenn man einem Kleinkind eine Geschichte vorliest und es merkt, dass man nicht voll dabei ist, dann rennt es weg oder findet es langweilig.

Ihr spielt in diesem Jahr in Hagenwil zum ersten Mal kein Grimm-Märchen.

Ja. Mit dem «Zauberer von Oz» zeigen wir aber trotzdem einen Klassiker. Die Verfilmung vom Jahr 1939 mit der Schauspielerin Judy Garland in der Hauptrolle ist Kult. Wir wollten in diesem Jahr für unser Jubiläum etwas Anderes machen. Wir sind auch zum ersten Mal vier statt drei Schauspieler, weil es das Stück nicht anders zulässt.

Worum geht es beim «Zauberer von Oz»?

Es geht um das Mädchen Dorothy, das auf einer langweiligen Farm aufwächst. Sie träumt von einer bunten Fantasiewelt. Nach einem Sturm landet sie in dieser Welt und trifft dort auf einen Löwen, einen Blechmann und eine Vogelscheuche. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach dem Zauberer von Oz, denn er kann Dorothy die Rückkehr ermöglichen.

Wieso haben Sie sich für dieses Stück entschieden?

Ich finde es sehr fantasievoll und schön. In diesem Jahr war vieles nicht einfach und dieses Stück ermöglicht einem, in eine Fantasiewelt abzutauchen. Das Kindertheater soll ein Stück Sonnenschein sein in dieser doch nicht so einfachen Zeit. Wir müssen wieder anfangen, zu träumen.

Ist es nicht riskant, ein Stück zu zeigen, das die Kinder nicht kennen?

Interessanterweise kennen viele die Geschichte, weil es einen Hollywoodfilm davon gibt.

Was ist sonst noch anders in diesem Jahr?

Wir hoffen, dass dieses Jahr viele kommen, jetzt wo man wieder darf. Doch wir haben weniger Plätze und der Vorverkauf läuft bereits jetzt gut. Deshalb ist es besonders wichtig zu reservieren. Wir können nicht nochmals eine Stuhlreihe nachstellen, wenn mehr Leute anstehen.

