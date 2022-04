Zu Tisch: «Klein Rigi» ganz gross mit Fleisch, Wein und Aussicht

Zu Tisch Fleisch und Wein mit Aussicht – zu Gast im Restaurant Klein Rigi in Schönenberg an der Thur Fleisch von bester Qualität, eine fast unerschöpfliche Weinkarte und eine gediegene Atmosphäre an einem besonderen Ort: Wer dies sucht, findet all das im Restaurant Klein Rigi in Schönenberg an der Thur. Hans Suter Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Alberto Provenza (links) und Inhaber Walter Arnold setzen auf hochstehende Fleischqualität, Ambiente und gepflegte Gastlichkeit. Bild: Hans Suter

Dass Schönenberg bei Kradolf im Jahr 838 unter dem Namen «Thuruftisdorf» erstmals urkundlich erwähnt wurde, lässt sich heute leicht nachschlagen. Damals aber konnten die einst auf der Burg Last residierenden Herren von Schönenberg weder wissen noch ahnen, dass 1886, also 1038 Jahre später, auf dem Aussichtspunkt gegenüber ein schlossähnliches Restaurant namens Klein Rigi eröffnet wird. Annehmen darf man heute: Die Küche des «Klein Rigi» würde jener der Burg Last wohl gehörig Konkurrenz machen. Und was die Bankette für Hochzeiten und Feste aller Art anbelangt, dürfte sie die Burg gar bei weitem in den Schatten stellen.

Vom Parkplatz aus gelangen die Gäste bequem und wettergeschützt mit der Metro hoch zum Restaurant. Wer mag, kann auch die Aussentreppe nehmen. Bild: Hans Suter

Beide in der Eiszeit entstandenen Erhebungen haben eine wechselvolle Geschichte. Während die Burg Last heute eine gut erhaltene Ruine ist, pulsiert nebenan das Leben mehr denn je. Das «Klein Rigi» strahlt nach seiner grossen Dancing-Ära in den vergangenen 30 Jahren wieder weit über die Grenzen der Gemeinde Kradolf-Schönenberg hinaus in die Kantone Thurgau und St.Gallen. Diesmal in erster Linie als Oase für Fleischgeniesser und Weinliebhaberinnen, aber auch als Ort für Seminare, Hochzeiten, Bankette und Feste.

«Klein Rigi» heute: Restaurant und Hotel, Treffpunkt und Säle für Seminare, Hochzeiten, Feiern und Bankette. Bild: Hans Suter

Besitzer Walter Arnold und Geschäftsführer Alberto Provenza legen grossen Wert auf beste Fleischqualität. Es kommt fast ausschliesslich Schweizer Fleisch auf den Grill. Und das in Form gut gelagerter, möglichst grosser Stücke. Bereits bei den Vorspeisen dominieren Fleischgerichte wie Carpaccio (Fr. 18.50), Vitello tonnato (Fr. 17.50) oder Tatar (Fr. 21.–). Aber auch Salate (ab Fr. 8.50) oder Suppen (Fr. 8.50) locken. Bei den Hauptgerichten stehen Rindfleischspezialitäten (ab Fr. 39.50) im Vordergrund. Die Portionen liegen meist bei 200 bis 300 Gramm. Beilagen (Fr. 5.–) und Saucen (Fr. 4.–) können separat geordert werden.

Cremige Rieslingsuppe mit Kräutern. Bild: Hans Suter

Die Wahl fällt bei der Vorspeise auf die Rieslingsuppe (Fr. 8.50) und aus der Saisonkarte auf die Spargelsuppe (Fr. 8.50). Beide sind betont cremig und samtig am Gaumen. Während die Spargelsuppe die ganze Kraft dieses Frühjahrsboten eingefangen hat, dürfte bei der Rieslingsuppe die typische Rieslingnote etwas stärker ausgeprägt sein.

Das Rindsfilet, 200 Gramm. Bild: Hans Suter

Zur Hauptspeise folgen das Rindsfilet (200 Gramm zu Fr. 48.–) und der Rindsfiletspiess (300 Gramm zu Fr. 45.–) mit Kartoffelgratin, Gemüse und Djuvečreis mit Tomaten und Paprika. Das Fleisch ist spürbar gut gelagert, geschmackvoll und auf den Punkt gegrillt, das Gemüse gut im Geschmack, knackig und unverfälscht in der Farbe. Auch der Gratin und der Reis erweisen sich als gute Wahl.

Gut durchdacht: Dem Rindsfiletspiess wird der Spiess vor dem Servieren entfernt, sodass am Tisch kein Malheur passieren kann. Bild: Hans Suter

Der Djuvečreis mit Tomaten. Bild: Hans Suter

Genuss für Auge und Gaumen: das Gemüse. Bild: Hans Suter

Es lohnt sich, vor dem Besuch die sehr umfassende Weinkarte mit Schwerpunkten in der Schweiz, Italien, Frankreich und Spanien online zu studieren. Der rote «Senglar» von Delfi Sanahuja aus Katalonien (Fr. 58.–), eine Cuvée aus Merlot, Cabernet und Grenache mit fülligem Körper, erwies sich als idealer Begleiter.

Tipp am Rande für all jene, die sich nicht nur in die Atmosphäre und die Fleischspezialitäten verliebt haben sollten: Im «Klein Rigi» gibt es auch ein offizielles Trauzimmer und einige Gästezimmer.

Restaurant Klein Rigi, 9215 Schönenberg, Thurbruggstrasse 31, Telefon 071 642 49 49. www.kleinrigi.ch. Mittwoch bis Samstag, 17 bis 23 Uhr, Sonntag, 11 bis 22 Uhr. Mo/Di geschlossen.

Feiern, wie die Feste fallen: Blick in den neuen Rigisaal.

