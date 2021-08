Der Bottighofer Ramon Sprenger liess sich zum Butler ausbildern

Zu Diensten «Ich hätte kein Problem damit, morgen mit der Queen von England zu dinieren»: Ein Bottighofer liess sich in Belgien zum Butler ausbilden Mit Schirm, Champagner und Fliege bringt Ramon Sprenger nun aspirierenden Gentlemans und Ladys vergessene Etikette und Anstandsregeln näher. Emil Keller 02.08.2021, 17.09 Uhr

Ramon Sprenger sabriert eine Champagner-Flasche. Bild: Andrea Stalder

Privatjet buchen, Kaviar kredenzen und 20 Koffer packen – die Aufgaben eines Butlers von Superreichen decken Alltagsaufgaben ab, welche Otto Normalverbraucher nur aus Filmen kennen.

«Das Einzige, was sich wohlhabende Personen nicht leisten können, ist Zeit. Genau davon versucht ein Butler mehr zu verschaffen.»

Die Flasche ist geköpft. Bild: Andrea Stalder

So erklärt es Ramon Sprenger. Der 31-Jährige hat sich an der «School for Butlers and Hospitality» im belgischen Brügge zum «Head Butler» ausbilden lassen. Während acht intensiven Wochen auf einem ehemaligen Schloss lernte er alles zu Menuplanung, Weinkunde, Tischgedeck und Kleiderpflege, um das Leben der Reichen und Schönen so angenehm wie möglich zu gestalten.

«Die Ausbildung glich einem Drill.»

«Von sechs Uhr morgens bis elf Uhr abends mussten wir uns um den gesamten Haushalt kümmern und gleichzeitig immer die korrekte Etikette einhalten», erzählt Sprenger. Nun kennt er jedoch die Gepflogenheiten des Adels und weiss, wie man auch unliebsame Gäste loswird, ohne dass diese ihr Gesicht verlieren. Sprenger ist nun überzeugt von seinen Manieren.

«Ich hätte kein Problem damit, morgen mit der Queen von England zu dinieren.»

Moderner Lifestyle-Manager

Dabei ist der Butler im klassischen Sinne eines Kellners schon längst passé. Heute sind Lifestyle-Manager gefragt, welche sich um alle organisatorischen und zeitraubenden Aufgaben von wohlbetuchten Klientinnen und Klienten kümmern.

«Als guter Butler muss man seinem ‹Principal› eigentlich immer einen Schritt voraus sein und antizipieren, was dieser sich als Nächstes wünschen könnte.»

Schon von klein auf war Sprenger fasziniert vom royalen Lebensstil und den höflichen Männern im Hintergrund, welche das Treiben in den Herrenhäusern am Laufen halten. Mit der Ausbildung zum Butler konnte er sich nun einen Bubentraum erfüllen, welcher ihm auch im Beruf nützt. Denn eigentlich leitet der diplomierte Pflegefachmann die Hotellerie einer Rehaklinik. Bei den 15'000 Franken für das Intensivtraining hat sich sein Arbeitgeber beteiligt. Den Patientinnen und Patienten soll damit der Aufenthalt noch angenehmer gestaltet werden.

Ramon Sprenger bietet nun auch Kurse an. Bild: Andrea Stalder

Es ist auch eine Lebensschule

Dass im normalen Alltag immer weniger auf Höflichkeit und korrekte Umgangsformen geachtet wird, empfindet der Bottighofer als Verlust. Dabei würden sie das Leben eigentlich vereinfachen. Sprenger sagt:

«Wer weiss, wie man sich zu Tische richtig benimmt oder sich seinem Geschäftspartner korrekt vorstellt, geht mit viel mehr Selbstvertrauen und Sicherheit durchs Leben.»

Dabei helfen Regeln und Gepflogenheiten, welche gelernt sein wollen und auf die er nach seiner Ausbildung immer wieder angesprochen wurde.

Kurse fürs richtige Benehmen

Deshalb hat Sprenger neben seiner Tätigkeit als Butler bei privaten Anlässen auch angefangen, Trainings für korrektes Benehmen anzubieten. Was eigentlich als Auffrischung für Kolleginnen und Kollegen angefangen hat, bietet er nun auch für kleine Gruppen an. In lockerer Atmosphäre erklärt er dabei, wie man sich als richtiger Gentleman benimmt oder was sich für eine Lady geziemt.

So ist die Faustregel «Ladys first» nicht in jeder Situation anzuwenden, Handys bei Tisch eigentlich ein No-Go und die Visitenkarte stets mit zwei Händen zu reichen. Dabei sieht Sprenger die Etikette viel weniger als Pflicht an, sondern mehr als Brückenbauer in tagtäglichen sozialen Interaktionen. Und wenn doch mal jemand seine Urlaubsbilder im Restaurant herumzeigt, wäre Sprenger der Letzte, welcher jemanden zurechtweist.

«Im Endeffekt geht es ja darum,

dass sich jeder wohlfühlt.»

Weisse Handschuhe. Bild: Andrea Stalder

Weisse Handschuhe In royalen Zeiten, als ganze Scharen an Hausangestellten sich um den Haushalt in Herrenhäusern kümmerten, waren die Gärtner für das Servieren des Essens verantwortlich. Um ihre schmutzigen Hände von der Gartenarbeit zu verbergen, streiften sich die Kellner in spe weisse Handschuhe über. Viele unserer Benimmregeln kommen vor allem aus dem französischen Königshof um den Sonnenkönig Louis XIV. Auf seinem Instagramkanal «butlersprenger» teilt Sprenger sein Wissen über richtige Etikette und ihren geschichtlichen Hintergründen. (ek)