Hallenbad Arbon: Zoff bei Auflösung der Genossenschaft

Zoff Nach Misstönen an turbulent verlaufener Generalversammlung: Präsident der Genossenschaft Hallenbad Arbon tritt per sofort zurück Seit 14 Jahren führt Hans Peter Belloni die Vereinigung, die sich am Dienstagabend auflöste. Der ehemalige Wettkampfschwimmer und Wasserballer musste sich von einzelnen Genossenschaftern viel Kritik anhören und warf am Schluss den Bettel hin. Die Verhandlungen mit der Stadt muss jetzt sein grösster Widersacher führen. Markus Schoch Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.30 Uhr

In den nächsten zehn Jahren ist nicht mit dem Bau und Betrieb eines Hallenbades im Oberthurgau zu rechnen. Die Genossenschaft Hallenbad Arbon hat sich deshalb diese Woche aufgelöst. Bild: Andrea Stalder

Es lief nicht nach Plan. Und es war schnell klar, dass es nicht nach Plan laufen würde im Hotel Seegarten, wo die Genossenschaft Hallenbad Arbon zu Grabe getragen werden sollte. Sie ist ihrem Ziel in fast 50 Jahren nicht näher gekommen: dem Bau und Betrieb eines Hallenbades. Und es sieht nicht danach aus, dass sich in absehbarer Zeit daran etwas ändern könnte. Die Vermögenswerte in der Höhe von aktuell rund 400'000 Franken sollen deshalb nach dem Willen des Vorstandes der Stadt übertragen werden. So wie es in den Statuten für den Fall der Liquidation festgehalten ist.

Jacob Auer. Bild: PD

Schon nach wenigen Minuten war am Dienstagabend Feuer im Dach. Jacob Auer beantragte, den Beschluss über die Auflösung der Genossenschaft und die Modalitäten zur Abwicklung zu vertagen. Es gehe alles viel zu schnell. Den Genossenschaftern fehle die wesentliche Entscheidungsgrundlage: die vertragliche Vereinbarung mit der Stadt. Er wolle insbesondere wissen, wie die Stadt das Vermögen verwalte und wie dessen Verteilung geregelt sei, sagte Auer, der Präsident von Wassersport Arbon-St.Gallen.

Für diesen Verein und andere wie die Wasserballer sind die Details von entscheidender Bedeutung. Sie sind in der Vergangenheit von der Genossenschaft teilweise grosszügig finanziell unterstützt worden und wollen sicher sein, dass sie mit entsprechenden Anträgen auch künftig nicht ins Leere laufen.

Der Vizepräsident legt sich mit dem Präsidenten an

Kritik übte Auer auch am Vorgehen des Genossenschaftsvorstands. In der aktuellen Situation mit der Pandemie ein so wichtiges Geschäft an einer Versammlung vorzulegen, sei der falsche Weg. Auer hätte sich eine schriftliche Abstimmung gewünscht, sodass alle rund 50 Genossenschafter die Gelegenheit gehabt hätten, mitzuentscheiden. Und nicht bloss 14, die am Dienstagabend den Weg in den «Seegarten» gefunden hatten. Gleicher Meinung war Roland Widmer:

Roland Widmer. Bild: PD

«Mich stört die Art und Weise, auch in Bezug auf die Kommunikation.»

Und zwar so stark, dass er vor kurzem den Sitz als Vizepräsident der Genossenschaft geräumt hat. «Wir wollen die Pläne nicht torpedieren, aber es muss alles sauber gelöst sein», machte er klar.

Hans Peter Belloni. Bild: PD

Genossenschaftspräsident Hans Peter Belloni wies die Vorwürfe zurück. «Alle, die wollten, hätten kommen können.» Es sei auch nicht so, dass die Genossenschafter die Katze im Sack kaufen würden, wenn sie die Vertragsverhandlungen dem Vorstand überlassen sollten. Die wesentlichen Rahmenbedingungen seien gegeben: Die Stadt werde die Gelder nur zu dem Zweck verwenden können, der in den Statuten der Genossenschaft festgeschrieben sei. Spielraum gebe es in dieser Beziehung keinen. Insofern ändere sich gar nichts.

«Warum also noch ein Jahr warten?»

Diese Frage stellte sich auch Stadtrat Jörg Zimmermann: «Wir sind dann am genau gleichen Punkt.»

Die Vereinsvertreter spielen ihre Macht aus

Peter Gubser. Bild: PD

Wer über die Verteilung der Gelder entscheide, sei ebenfalls abschliessend geregelt, sagte Alt-Stadtrat Peter Gubser: Bei kleineren Beträgen habe der Stadtrat das letzte Wort, bei grösseren das Parlament, jeweils auf Antrag einer vorberatenden Kommission. Stadtrat Zimmermann dachte dabei an die bereits existierende Bäderkommission, was aber einzelne Vereinsvertretern keine gute Idee fanden. «Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich mir das vorstelle», sagte der Delegierte der Wasserballer.

Diese und andere Bedenken der Vereinsvertreter wogen schwer am Dienstagabend. Sie waren zwar in der Minderheit, hatten aber faktisch das Sagen. Oder wie es Präsident Belloni immer wieder sagte:

«Ihr seid das Zünglein an der Waage.»

Der Grund: Ohne ihre Zustimmung liess sich die Genossenschaft nicht auflösen. Die Statuten schreiben dafür eine Drei-Viertel-Mehrheit vor, die Wassersportler hatten aber mehr als einen Viertel der Stimmen. Und sie machten mehr als einmal klar, dass sie ohne Zugeständnisse von ihrer Sperrminorität Gebrauch machen würden.

Ein Kompromissvorschlag macht den Weg zur Auflösung frei

Peter Gubser fand schliesslich einen Kompromiss, mit dem fast alle leben konnten. Er schlug vor, dass der Vorstand den Vertrag mit der Stadt jetzt fertig aushandelt und ihn innerhalb eines Jahres den Genossenschaftern an einer Versammlung zur Abstimmung unterbreitet. Unter diesen Bedingungen gaben die Vereinsvertreter ihren Widerstand auf und stimmten der Auflösung der Genossenschaft zu. Auer sagte:

«Ich glaube nicht, dass es in einem Jahr irgendwelche Probleme geben wird.»

Für Widmer war die Welt damit wieder in Ordnung. Er erklärte sich bereit, in den Vorstand zurückzukehren, worauf Belloni seinen sofortigen Rücktritt als Präsident gab. «Ich mache den Weg frei.» Und er liess sich auch von Gubser nicht umstimmen. «Mein Entscheid steht fest.» Widmer übernimmt die Nachfolge von Belloni.

Ein solches Ende hatte sich Auer nicht gewünscht. Mit seinem Antrag zur Verschiebung der Auflösung wollte er nicht zuletzt auch Raum geben für eine würdige Verabschiedung von Belloni, der seit 14 Jahren die Genossenschaft führt und sich schon davor in der Projektgruppe für eine Traglufthalle in Arbon engagiert hatte. Doch daraus wird nichts. Belloni hatte am Montagabend nicht einmal mehr Lust auf den Apéro am Ende der Versammlung.

