ZIHLSCHLACHT Verstärkung in der Chefarzt-Etage der Rehaklinik Dr. med. René Müri hat in der Rehaklinik Zihlschlacht die Stelle als Chefarzt im Bereich der neurokognitiven Rehabilitation angetreten. Er zählt zu den führenden Neurorehabilitatoren der Schweiz. 26.10.2021, 16.35 Uhr

Dr. med. René Müri, Chefarzt in der Rehaklinik Zihlschlacht. Bild: PD

Prof. Dr. med. Renè Müri hat seit 2004 massgeblich die universitäre Neurorehabilitation des Inselspitals Bern aufgebaut und geleitet, zuletzt als Chefarzt. Er war zudem Co-Leiter der interdisziplinären Memoryklinik des Inselspitals, die auf ambulante Diagnostik und Therapie von Gedächtnisstörungen und anderen kognitiven Defiziten spezialisiert ist.

Leitung der Station Wilen



Seit rund zehn Jahren ist René Müri bereits in der Rehaklinik Zihlschlacht als Konsiliararzt für neurokognitive Störungen und neurophthalmologische Probleme (Sehstörungen) tätig. Er hat neu die Leitung der neurokognitiven Station Wilen und des ambulanten neuropsychologischen Bereichs übernommen.

René Müri ist ausserdem Co-Leiter der Gerontechnology and Rehabilitation Group des ARTORG Center for Biomedical Engineering Research, die sich mit Therapielösungen in der Gerontologie und Rehabilitation befasst. Mit René Müri gewinnt die Rehaklinik Zihlschlacht einen der führenden Neurorehabilitatoren der Schweiz. (red)