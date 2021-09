Gemeindepräsident Christian Hinterberger seit 100 Tagen im Amt

ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF «Ich habe nicht die Absicht, alles auf den Kopf zu stellen» Christian Hinterberger (FDP) ist seit 1. Juni Gemeindepräsident von Zihlschlacht-Sitterdorf. Nach 100 Tagen im Amt zieht er eine erste Bilanz und blickt auf die kommende Gemeindeversammlung voraus. Georg Stelzner 10.09.2021, 11.30 Uhr

Schildern Sie kurz, wie Sie sich am Morgen des 1. Juni gefühlt haben? Welche Gedanken gingen Ihnen auf dem Weg zum Arbeitsplatz damals durch den Kopf?

Ich bin an jenem Morgen mit einer riesigen Freude aufgestanden. Der kurze Weg zur Gemeindeverwaltung war dann auch von Vorfreude geprägt. Nervosität verspürte ich keine. Ich habe mir vorgenommen, die Dinge auf mich zukommen zu lassen - so nach dem Motto «Nun geht es los».

Was war Ihre erste Amtshandlung oder Ihre erste Anweisung in Ihrer neuen Funktion als Gemeindepräsident?

Meine erste Tätigkeit bestand darin, den Visumsprozess von Rechnungen und Zahlungen aufzugleisen, da sich dieser mit meinem Amtsantritt änderte. Früher erledigte das Gemeindepräsidentin Heidi Grau; jetzt geschieht dies an anderer Stelle. Es galt sicherzustellen, dass jede Rechnung über meinen Schreibtisch läuft.

Verraten Sie auch, was Sie am Abend zu Hause erzählt haben: Welche Eindrücke haben Sie an diesem speziellen Tag gewonnen?

Nun, viel Zeit zum Erzählen blieb mir gar nicht, denn ich besuchte nach Arbeitsschluss das Wahlpodium mit den Kandidierenden für den Gemeinderat. Zu Hause habe ich vor allem davon erzählt. Den ersten Tag habe ich, wie überhaupt die ersten Wochen, als sehr spannend empfunden, obwohl ich nach der Einführung durch meine Vorgängerin schon gut darüber Bescheid wusste, was auf mich zukommen würde.

Wie haben Sie die ersten 100 Tage im Amt erlebt? Hat Sie etwas überrascht – sei es in positiver oder in negativer Hinsicht?

Der Juni ging in meiner Wahrnehmung schnell vorüber. Dann kamen die Sommerferien und es wurde bedeutend ruhiger. Jetzt werde ich von Terminen fast überrannt. In den ersten Tagen habe ich vor allem die offenen Dossiers gesichtet und studiert. Die Tätigkeit als solche erlebe ich so, wie ich es erwartet habe. Es ist ein sehr vielfältiger, ausserordentlich spannender Job. Die Themen wechseln stündlich, was ich schätze und was mir auch liegt.

Was sind die grössten Unterschiede zwischen einer Chefposition in der Privatwirtschaft und jener in einer politischen Gemeinde?

Was die tägliche Arbeit in der Verwaltung anbelangt, gibt es keine grossen Unterschiede. Da ist alles sehr ähnlich. In einer Gemeinde muss aber viel mehr dokumentiert werden. Jeder Entscheid muss nachvollziehbar sein. Aufgefallen ist mir, dass die Wege zu einer Entscheidung länger und somit zeitaufwendiger sind als in der Privatwirtschaft. Da ist manchmal Geduld gefragt.

Wie haben die Amtskollegen in der Region Sie in ihrem Kreis aufgenommen? Gab es persönliche Treffen oder einen Austausch?

Anfang Juli habe ich mich mit Matthias Gehring, Lukas Hoffmann und Thomas Weingart, meinen Amtskollegen aus den Nachbargemeinden Hauptwil-Gottshaus, Hohentannen und Bischofszell, zum Mittagessen getroffen. Ich habe das sehr geschätzt und hoffe, dass es solche Treffen auf informeller Ebene auch in Zukunft geben wird. Ich fühle mich im Kreis der Amtskollegen sehr wohl, es besteht ein wertschätzendes Klima. Nach den Sommerferien gab es schon diverse Treffen an Delegiertenversammlungen.

Man wird Sie bisweilen auch mit Heidi Grau, Ihrer Vorgängerin, vergleichen. Wie gehen Sie damit um?

Das ist normal und stört mich nicht. Jeder hat seinen eigenen Stil bei der Arbeit und im Auftreten. Ich habe auch nicht die Absicht, alles auf den Kopf zu stellen. Punktuelle Anpassungen gibt es jedoch.

Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, die Nachfolge einer Langzeit-Gemeindepräsidentin anzutreten? Wie beurteilen Sie diese spezielle Ausgangslage?

Ich empfinde es als Vorteil und zwar deshalb: Wenn ich etwas suche, weiss ich genau, wo ich nachsehen muss. Hätte es in den letzten 20 Jahren mehrere Vorgänger gegeben, wäre das bestimmt schwieriger.

Wann und bei welcher Gelegenheit war Ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit und wie haben Sie diesen empfunden?

Den ersten grossen Auftritt hatte ich an der Bundesfeier der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf am 1. August. Für mich war das ein spezielles, natürlich auch noch ungewohntes Gefühl. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mich unsere Kultur- und Freizeitkommission zum Festredner macht. Letztlich hat es mir aber doch Spass gemacht. In meiner Ansprache habe ich auf die Freiheit und Eigenverantwortung in unserem Land hingewiesen und erklärt, was beides für mich bedeutet.

Christian Hinterberger im Sitzungszimmer des Gemeinderates Zihlschlacht-Sitterdorf. Bild: Andrea Tina Stalder (Zihlschlacht, 8. September 2021)

Hat sich in der Gemeindeverwaltung und in den Sitzungen des Gemeinderates mit Ihrem Amtsantritt etwas verändert?

Im Grossen und Ganzen ist alles noch so wie vor meinem Amtsantritt. Ich hatte auch nicht den Anspruch, etwas zu ändern. Die Gemeindeverwaltung ist gut aufgestellt und funktioniert sehr gut. Dasselbe gilt für den Gemeinderat, wo der Ablauf ohnehin weitgehend vorgegeben ist. Es wird wie immer diskutiert und entschieden.

Welche wichtigen Geschäfte sind bereits über Ihren Schreibtisch gegangen. Wofür wenden Sie gerade die meiste Zeit und Energie auf?

In den vergangenen drei Monaten waren der Hochwasserschutz und der Unterhalt der Bäche grosse Themen. Intensiv beschäftigt hat sich der Gemeinderat mit der Sanierung des Durchlasses Rötelbach unter der Liegenschaft Amriswilerstrasse 82 in Sitterdorf. Die Planung mitgerechnet, hat dieses Projekt eine neunjährige Geschichte. Wir konnten die Planung nun abschliessen und hoffen, mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2022 beginnen zu können. Ich stufe dieses Bauvorhaben als sehr wichtig ein, da es doch einige Liegenschaften gibt, die sich im Hochwassergebiet des Rötelbachs befinden.

Bald werden Sie erstmals eine Gemeindeversammlung leiten. Mit welchen Gefühlen blicken Sie dem 24. November entgegen?

Auch darauf freue ich mich, auch wenn im Moment nicht feststeht, ob und in welcher Form die Versammlung überhaupt durchgeführt werden kann. Es ist etwas Besonderes, der Bevölkerung das Budget der politischen Gemeinde vorzustellen und zu erklären. Derzeit ist der Gemeinderat mit dem Entwurf beschäftigt. Da gibt es noch einige Entscheide zu treffen. Mein Bestreben wird es sein, alle Geschäfte nachvollziehbar vorzustellen und verständlich zu erklären.

Welche Schulnote würden Sie sich für das erste Quartal Ihrer Amtszeit geben? Was ist auf Anhieb gut gelungen und in welchen Bereichen wollen Sie sich noch verbessern?

Eine 4,6. Es war sicher noch nicht alles super, aber meiner Einschätzung nach doch mehr als bloss «genügend». Ich habe mich gut eingelebt und arbeite auch mit der Verwaltung gut zusammen. Wir wollen miteinander vorwärtsgehen und die Gemeinde weiterentwickeln. Unterschätzt habe ich, dass sich in der täglichen Arbeit bisweilen ein Widerstand bilden kann, wo ich ihn gar nicht erwartet habe. Ich muss noch lernen, das realistisch einzuschätzen.