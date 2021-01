«Ich bin kein Typ, der bloss befiehlt»: Kandidat für Gemeindepräsidium Christian Hinterberger im Interview

Christian Hinterberger wurde am 22. Juli 1985 geboren und wuchs in Leutswil auf. Die Primarschule besuchte er in Sitterdorf, die Sekundarschule in Bischofszell. Der dipl. Betriebswirtschafter HF ist seit 2013

Geschäftsführer und Inhaber der HICO Informatik GmbH und seit 2016 Präsident des Gewerbe-

vereins Zihlschlacht-Sitterdorf. Im Gemeinderat, dem er seit 2017 angehört, ist der 35-Jährige für das Ressort «Sicherheit und Landwirtschaft» zuständig. Hinterberger ist verheiratet und

Vater von drei Kindern. Seine Freizeit verbringt er gerne mit der Familie. Seine Hobbys sind Lesen und Velofahren. (st)