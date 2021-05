Zihlschlacht-Sitterdorf «Es war mir eine Ehre» 21 Jahre war Heidi Grau-Lanz Gemeindepräsidentin von Zihlschlacht-Sitterdorf. Am Dienstag führte sie letztmals durch die Versammlung. Barbara Hettich 27.05.2021, 11.30 Uhr

Heidi Grau nach ihrer letzten Gemeindeversammlung als Präsidentin von Zihlschlacht-Sitterdorf. Bild: Barbara Hettich

Während 27 Jahren hat sich Heidi Grau-Lanz unermüdlich und mit ganzer Kraft für die Gemeinde eingesetzt. Erst als Gemeindeschreiberin und ab November 2000 als Gemeindepräsidentin. «Es war für mich die perfekte Aufgabe und es war mir eine grosse Ehre», verabschiedete sie sich an der Rechnungsgemeinde am Dienstagabend. Sie dankte den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschte ihrem Nachfolger Christian Hinterberger genauso viel Freude im Amt.

Vizepräsident Walter Schindler liess die vergangenen 21 Jahre Revue passieren, erwähnte die Eckpfeilder wie Bau der neuen Sitterbrücke, Neubau von Werkhof und Feuerwehrdepot, Umbau des Raiffeisengebäudes zur Gemeindeverwaltung und natürlich die Wahl von Heidi Grau-Lanz zur Präsidentin des Grossen Rats. Er dankte ihr im Namen des Gemeinderats für ihr grosses Engagement.

Dank aus den Nachbargemeinden

Heidi Grau-Lanz war auch für die Vertreter der Nachbargemeinden stets ein Vorbild, eine Persönlichkeit, die man um Rat fragen konnte. «Wir möchten mit Dir diesen Abend feiern und uns ganz herzlich bedanken», sagte Matthias Gering, Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus, der gemeinsam mit Christina Forster, Vizestadtpräsidentin von Bischofszell, und Lukas Hoffmann, Gemeindepräsident von Hohentannen, als Gäste an der Versammlung teilnahmen. Als Präsent hatten sie einen Sack voller Golfbälle mitgebracht – keine gewöhnlichen Golfbälle, sondern Golfbälle mit einem Aufdruck des Gemeindewappens von Zihlschlacht-Sitterdorf. Beim Abschiedsapéro, welcher coronabedingt vor der Mehrzweckhalle in Sitterdorf stattfand, wurden von den 87 Stimmberechtigten dann eifrig Widmungen auf die Golfbälle gekritzelt. Bei jedem Schlag in ihrer neu gewonnenen Freizeit wird sich Heidi Grau-Lanz an einen speziellen Menschen in ihrer Gemeinde und an ihre Zeit als Gemeindeoberhaupt von Zihlschlacht-Sitterdorf zurückerinnern.