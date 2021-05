ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF «Ich möchte der Gemeinde etwas zurückgeben»: Ernst Bühler will den Schritt in die Politik wagen Ernst Bühler (SVP) kandidiert für den Gemeinderat Zihlschlacht-Sitterdorf. Georg Stelzner 27.05.2021, 16.15 Uhr

Ernst Bühler wohnt unweit des Naturschutzgebiets Hudelmoos in Zihlschlacht. Bild: Benjamin Manser (Zihlschlacht, 14. Mai 2021)

«In der Region ist Zihlschlacht-Sitterdorf die Gemeinde, die mir am besten gefällt», sagt Ernst Bühler im Brustton der Überzeugung. Er lobt den inneren Zusammenhalt und schätzt das bodenständige Wesen der Bewohner, die trotzdem offen für Neues seien. Dass er sich in Zukunft für seinen unmittelbaren Lebensraum in einem öffentlichen Amt engagieren möchte, überrascht daher nicht.

«Ich fühle mich wohl hier und möchte der Gemeinde etwas zurückgeben.» Er wäre nicht der Erste in der Familie, der sich einer solchen Aufgabe verschreibt: Grossvater Ernst war viele Jahre Gemeindeammann von Amriswil und ist im Thurgau eine bekannte politische Grösse. «Das hat mich geprägt», sagt der Kandidat.

Gute Vernetzung in der Gemeinde

Der Einstieg in die Politik war im Falle Ernst Bühlers nur eine Frage der Zeit. Er habe schon länger damit geliebäugelt und sei auch von Einwohnern, Gewerbetreibenden und Kollegen aus dem Turnverein immer wieder darauf angesprochen und ermuntert worden, erzählt der 33-jährige Familienvater. Zweifel, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein, hat Bühler nicht: «Ich kenne viele Leute und bin in der Gemeinde gut vernetzt.»

Ausserdem bescheinigt er sich eine rasche Auffassungsgabe, Ausdauer und die Fähigkeit, Arbeiten effizient zu erledigen. Fehlerlos sei er auch nicht, räumt Bühler freimütig ein und nennt umgehend ein Beispiel: «Ich will immer vorwärtsmachen und vernachlässige dabei manchmal den Blick nach links und rechts.» Sein Wesen beschreibt Bühler als «eher ruhig», wenngleich er auch temperamentvoll sein könne.

SVP-Mitglied mit offenem Ohr für alle

Den Umstand, dass ihm zwei Personen den Sitz im Gemeinderat streitig machen, beklagt er nicht – im Gegenteil: «Ich finde es gut, dass es eine Auswahl gibt. Es ist eine spannende Ausgangslage.» Bühler ist Mitglied der SVP, weicht aber gelegentlich auch von der Parteilinie ab. Berührungsängste mit Vertretern anderer Parteien habe er nicht, versichert Bühler. Er könne mit allen reden, was eine wichtige Voraussetzung für ein Behördenmitglied sei.

Am Ressort Sicherheit und Landwirtschaft fände er, nicht zuletzt aufgrund seines beruflichen Werdegangs, grossen Gefallen. Als Gemeinderat würde er sich aber auch dafür einsetzen, vereinsunabhängige Freizeitangebote für die Jungen zu schaffen. Hier ortet Bühler doch einen gewissen Nachholbedarf. Und wie kommt die Kandidatur und mögliche Amtsübernahme in der Familie an? «Meine Frau meint, dass ich diesen Schritt wagen soll, wenn es mir Spass macht», antwortet Bühler.

Die drei Kandidierenden für den freien Sitz im Gemeinderat stellen sich am Dienstag, 1. Juni, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle Zihlschlacht vor. Die Wahl findet am 13. Juni statt.