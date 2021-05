ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF - Die Möglichkeit des Gestaltens reizt ihn an der politischen Funktion in der Wohnortgemeinde

Christian Fisch wurde am 23. Februar 1974 in Wattwil geboren und wuchs in Ebnat-Kappel auf. Er absolvierte eine Lehre als Spengler/Sanitär und Installateur und arbeitete zunächst im elterlichen Betrieb. Heute ist er eidg. dipl. Spenglermeister und steht im Dienste der Firma Paul Bauder AG in Küssnacht am Rigi, die als Europas führender Hersteller von Dachsystemen gilt. Zur Vita des Kandidaten gehört auch ein zweimaliger, beruflicher Aufenthalt in Australien. Fisch ist ledig und lebt seit fünf Jahren in einer festen Beziehung, zu der auch zwei schulpflichtige Kinder gehören. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit der Familie, vorzugsweise in der freien Natur. Zu seinen Hobbys gehören Wandern, Biken und Judo sowie Ski- und Motorradfahren. (st)