Zihlschlacht-Sitterdorf braucht einen höheren Steuerfuss

Neben dem Budget 2020 figurieren auf der Traktandenliste der nächsten Gemeindeversammlung zwei weitere Sachgeschäfte. Die Stimmbürger haben über den neuen Zonenplan und das neue Baureglement zu befinden.

Die Zonenordnung präsentiere sich nun so, wie sie in Abwägung von öffentlichen und allgemeinen Interessen und mit Bezug auf Partikularinteressen vertretbar sei, heisst es in der Botschaft. Sie habe viel Potenzial für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Gemeinde und berücksichtige den haushälterischen Umgang mit Grund und Boden sowie die speziellen Eigenheiten der gewachsenen Strukturen.

Zur Abstimmung gelangt zudem das Reglement über die Organisation des Abwasserverbandes Region Bischofszell. (st)