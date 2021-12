Freiwillige für Arbeitseinsatz im Hudelmoos gesucht

Zihlschlacht Pflegeeinsatz im Hudelmoos: Wertvolle Arbeit für Pflanzen und Tiere Pro Natura sucht Freiwillige für nächsten Samstag. Es winkt ein Znüni und ein Mittagessen. 08.12.2021, 11.35 Uhr

Das Hudelmoos liegt zwischen Amriswil und Zihlschlacht-Sitterdorf. Bild: Jonas Schneider

Für die hohe Biodiversität im Naturschutzgebiet Hudelmoos braucht es wiederholte Pflege. Pro Natura sucht nun Leute, welche die Natur hautnah erleben und mithelfen wollen, wertvolle Arbeiten im wunderschönen Naturreservat durchzuführen. Beim Einsatz schneiden Freiwillige zum Beispiel schnell wachsende Büsche und aufkommenden Jungwald zurück und verhindern somit das Zuwachsen des Moorgebiets. Dieser Lebensraum ist eine wichtige Heimat für eine Vielzahl von Tieren.

Der Pflegeeinsatz findet unter der Leitung von Markus Bürgisser, Geschäftsführer von Pro Natura Thurgau, am kommenden Samstag, 11. Dezember, von 8.30 Uhr bis 16 Uhr statt und ist selbstverständlich kostenlos.

Für die Teilnahme benötigen die Teilnehmer gutes, wasserdichtes Schuhwerk, witterungsangepasste Arbeitskleidung und gegebenenfalls Arbeitshandschuhe. Znüni und Mittagessen werden von Pro Natura Thurgau offeriert, das Mittagessen findet mit Zertifikat statt.

Der Treffpunkt befindet sich beim Parkplatz der Bürgerhütte im Hudelmoos. Anmelden kann man sich bis am Donnerstag, 9. Dezember, telefonisch (071 422 48 23), via Anmeldeformular oder per E-Mail (markus.buergisser@pronatura.ch).