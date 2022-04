Wohnheim Sonnenrain in Zihlschlacht bekommt einen Therapiegarten

ZIHLSCHLACHT Raus an die frische Luft - Das Wohnheim Sonnenrain bekommt einen Therapiegarten Mit der neuen Anlage wird das Wohnheim Sonnenrain in Zukunft auch über ein Angebot unter freiem Himmel verfügen. Der Spatenstich, ausgeführt am Dienstagnachmittag, markierte den Startschuss für die Realisierung. Christoph Heer 22.04.2022, 04.30 Uhr

Marc Haltiner (Bewohner), Marie-Kathrin Saladin-Echle (Stiftungsratspräsidentin), Tobias Neubauer (Biogärtner) und Marcel Jenny (Institutionsleiter) beim Spatenstich für den Therapiegarten. Bild: Christoph Heer (Zihlschlacht, 19. April 2022)

Schon jetzt, insbesondere bei solch herrlichem Frühlingswetter, hält es die Bewohner des Wohnheims Sonnenrain kaum im Innern. Das Verlangen, sich unter freiem Himmel aufhalten zu können, wird bald bestärkt, denn der Spatenstich für den neuen Therapiegarten ist vollzogen, die Vorfreude auf das neue Angebot im Freien schon jetzt riesig. Mit farbigen Ballonen ausgestattet, amüsieren sich Bewohner und Betreuer über das handwerkliche Geschick von Institutionsleiter Marcel Jenny und Stiftungsratspräsidentin Marie-Kathrin Saladin-Echle.

Tatkräftig schaufeln auch Bewohner Marc Haltiner und Tobias Neubauer, Geschäftsleiter der Biogärtnerei Neubauer in Erlen, mit. Ab und an entschwindet ein Ballon in die Lüfte, die Ablenkung bleibt jedoch klein, zu spannend sind die Informationen seitens der zuständigen Personen.

Denn der neue Therapiegarten wird ein wunderbares Werk. Es ist ein Projekt nicht nur zum Geniessen, sobald es fertiggestellt sein wird. Von Beginn an werden Bewohner und Private mittun, wenn es um die Realisierung geht. Die Idee dazu trug Marcel Jenny schon längere Zeit in sich. Umso grösser ist nun seine Freude, dass es endlich losgeht.

Fast alle kennen eine eigene Gartengeschichte

«Es gibt wohl kaum eine Person, die sich nicht durch Natur und Garten inspirieren lässt. Seine Sinne aktivieren und sich mit der Natur verbinden, Gefühle entwickeln und in Erinnerungen schwelgen. Diese Begebenheiten wollen wir uns im Wohnheim Sonnenrain zunutze machen und unseren Wirkungsraum noch mehr nach draussen erweitern», sagt Marcel Jenny.

Insbesondere in den Bereichen der Rehabilitation und der therapeutischen Arbeit mit Menschen mit neurologischen Beeinträchtigungen soll der Therapiegarten mannigfaltige Möglichkeiten bieten. Geplant sind verschiedene Garteninseln, ein Pavillon, ein Barfussweg und vieles mehr. Die Bewohner werden künftig also aktiv mittun, wenn es um Anbau, Pflege und Ernte von Heilpflanzen, Kräutern, Saisonflor oder Gemüse geht.

Damit dieses Projekt überhaupt auf einer gesunden Basis starten kann, helfen 33 Firmen, Stiftungen und Privatpersonen mit. Sie alle haben mit ihren Spenden dafür gesorgt, dass aus dem vorhandenen Naturgebiet ein noch schönerer und intensiverer Kraftort wird. Der Tag des Spatenstichs ist auch für Stiftungsratspräsidentin Marie-Kathrin Saladin-Echle von grosser Bedeutung. Sie sagt:

«Ein Traum geht in Erfüllung.»

Kommende Woche werden laut Tobias Neubauer die Bagger auffahren.

Freiwillige sind mit Mitarbeit eingeladen

Sobald die Arbeiten gestartet worden sind, dürfen sich auch Freiwillige melden, um der Erstellung des Therapiegartens ihre Hilfe anzubieten. Marcel Jenny sagt mit einem Lachen:

«Es wird etwas los sein in den kommenden Wochen. Ich selber muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeit beim Aufbau des Therapiegartens verbringe.»

Als Naturmensch weiss Jenny sehr genau Bescheid über die Bedeutung der Gartentherapie.

«Wir haben zudem noch weitere Träume. Wenn alles klappt, würden wir gerne einige Trainingsgeräte unter und neben der riesigen Blutbuche, aufstellen», sagt der Institutionsleiter. Oder in den Worten von Gärtner Tobias Neubauer ausgedrückt; «Garten ist nicht – Garten wird.» So darf man gespannt sein, wie sich der Kraftort in naher Zukunft entwickelt und dies in erster Linie ganz zum Wohl der Bewohner.