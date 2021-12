Der Zihlschlachter Ruedi Mosimann spielte 57 Jahre Theater

ZIHLSCHLACHT «Das Lampenfieber hat von Jahr zu Jahr zugenommen»: Ruedi Mosimann war mit Leib und Seele Schauspieler 57 Jahre spielte der Zihlschlachter bei den Männerchören Blidegg und Sitterdorf sowie bei den Sänger- und Theaterfreunden ums Hudelmoos Theater. Kürzlich wurde er in Muolen verabschiedet. Werner Lenzin Jetzt kommentieren 22.12.2021, 17.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ruedi Mosimann mit einer Auswahl von Theaterbüchlein. Bild: Werner Lenzin (Zihlschlacht, November 2021)

Für Ruedi Mosimann war das Theaterspielen seit jeher ein wichtiger Teil seines Lebens. Von seinem schauspielerischen Talent profitierten die Männerchöre Blidegg und Sitterdorf sowie die Sänger- und Theaterfreunde ums Hudelmoos. Schon als Jugendlicher stand der heute 81-Jährige als Laienschauspieler auf der kleinen Bühne im prall gefüllten Saal des Restaurants Schäfli in Oberegg. Mosimann erinnert sich:

«Mit 18 Jahren trat ich in den Männerchor Blidegg ein, wo mein Vater und meine vier Brüder sangen.»

Vermutlich setzte er mit dem Beginn seiner Theaterkarriere unbewusst eine Tradition seiner Vorfahren fort.

Aufgewachsen ist Ruedi Mosimann mit vier Brüdern und drei Schwestern auf dem Bauernhof im Hüebli in Blidegg, wo sein Vater in zweiter Generation den landwirtschaftlichen Betrieb führte. «Grossvater Johann Mosimann ist 1920 von Signau in den Thurgau gekommen und hat das Hüebli erworben», erinnert sich Mosimann, der nach dem Verkauf des Landwirtschaftsbetriebs seit zwölf Jahren mit Gattin Irène in der Obsthalde in Zihlschlacht lebt.

Dressierte Gans ersetzt kranken Pudel

Nach der Schulzeit in Blidegg arbeitete Mosimann in der Konservenfabrik Bischofszell, wo er – je nach Saison – Erbsen ablud oder beim Herstellen der Ravioli-Füllungen und deren Verpacken in die Teigtäschchen half. Nach der Rekrutenschule war er mit der Montage von Lüftungen und Heutürmen beschäftigt. Mit 30 Jahren übernahm er den Landwirtschaftsbetrieb seines Vaters in Blidegg.

Im Theaterstück «De Legionär vo Mittwald» spielte Mosimann mit 18 Jahren erstmals mit. Regisseur war Ulrich Schmidli, sein einstiger Lehrer und spätere Regierungsrat. Rund 60-mal war er bei der Inszenierung von Aufführungen dabei, vier- bis fünfmal auch beim Bernerverein Bischofszell.

Verschmitzt lächelnd erinnert sich Mosimann an eine Episode im Stück «Die schwarze Katze»: «Geplant war mein Auftritt in einer Hauptrolle mit dem Pudel unserer Dirigentin, doch leider wurde das Tier krank und konnte nicht auf die Bühne.» Heimlich dressierte er anstelle des Hündchens eine seiner Enten für den Auftritt. Diese marschierte unter grossem Gelächter und Erstaunen seiner Mitspieler stolz über die Bühne.

Keine Mühe beim Lernen des Textes

Im Stück «S'Härz am rächte Fläck» spielte Mosimann einen ledigen Fischer. Bei ihrem Besuch im «Schäfli» trafen sie die Wirtin beim Teigherstellen an. «Wir erlaubten uns, vor einer Aufführung die oberste Schicht Eier auszutrinken», erzählt der 81-Jährige und lacht. Die spielende Wirtin liess sich nichts anmerken und schlug die Eier wie gewohnt auf, allerdings direkt über dem Teig und für die Zuschauer nicht erkennbar.

Ein anderes Mal verschwand eine spielende Bäckersfrau mit einem von Ruedi Mosimann übergebenen Geldschein für ein Brot in der Theaterbeiz im untern Stock. Anstatt das Herausgeld zu bringen, sei sie dort geblieben und Regisseur Schmidli habe hinter dem Vorhang gerufen: «Säg eifach öppis Ruedi und verzell witer, i hol sie.»

Das Auswendiglernen der Texte war für Mosimann nie ein Problem, wie er versichert:

«Ich las das Büchlein einige Male

durch und lernte die Rollen aller Schauspielerinnen und

Schauspieler auswendig.»

Er erinnert sich noch gut an seinen letzten Auftritt und somit seinen Abschied von der Bühne als Knecht im Stück «Aes folgeschwärs Teschtamänt».

Brieftauben und Eishockey als weitere Hobbys

«Wir konnten gemeinsam etwas erreichen, und mit dem Hineinschlüpfen in die verschiedenen Figuren das Publikum begeistern», sagt Mosimann. Bis der Vorhang aufging, hätten jeweils auf der Bühne alle gezittert wie Espenlaub, doch mit dem ersten Wort auf der Bühne sei das Lampenfieber verflogen.

Mosimann verrät seine weiteren Leidenschaften. Als junger Landwirt kaufte er im freiburgischen Bulle Rinder der Milchviehrasse Holstein und wurde zum leidenschaftlichen Züchter. Zudem begann er als Zehnjähriger, Brieftauben zu züchten. In einer grossen Vitrine zeugen Auszeichnungen von den Erfolgen mit diesen Tieren. Und wenn immer möglich, ist Mosimann beim Spiel des HC Thurgau dabei. Mitte November haben sich ehemalige und aktive Mitspieler im Rahmen eines Fondueabends auf der neuen Bühne von Muolen von Ruedi Mosimann verabschiedet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen