ZIHLSCHLACHT Bei Wind und Wetter draussen: Wanderschäfer Basil Eberl zieht derzeit mit seinen 650 Schafen durch den Oberthurgau Bis Mitte März zieht der Wanderschäfer noch durch den Oberthurgau. Den Winter haben die Herde und er gut überstanden. Zurzeit hält er sich mit seinen Tieren in Riet bei Zihlschlacht auf. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 05.03.2021, 04.20 Uhr

Basil Eberl und Tochter Shaila mit der Schafherde auf einer Waldlichtung beim Weiler Riet in der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Riet, Februar 2021)

Friedlich grast die Schafherde auf der Wiese vor dem Wald, während die Sonne vom wolkenlosen Himmel strahlt. Ab und zu ist ein leises Blöken zu vernehmen. Idyllischer könnte das Landschaftsbild kaum sein. Braungebrannt und in ärmelloser Weste steht Basil Eberl da und beobachtet die Tiere. Man spürt es: Das Leben und Arbeiten in der Natur bereiten ihm viel Freude.

Der Wanderschäfer ist schon seit längerem hier in der Region. Momentan weilt er mit den rund 650 Schafen in Riet bei Zihlschlacht. Begleitet wird er von den zwei Eseln Amos und Charly sowie den beiden Border Collies Piru und Falk. Mit dabei ist an diesem Nachmittag auch Eberls Tochter Shaila. Wann immer es ihre Zeit erlaubt, besucht sie ihren Papi und die Schafherde.

Schlafen unter freiem Himmel ist der Normalfall

«Fleckli ist mein Lieblingsschaf, ich erkenne es sofort», erzählt die Neunjährige während sie auf der Matratze und den Decken herumhüpft, die auf der Wiese liegen. «Das ist unser Bett», erklärt Basil Eberl und lacht. Vater und Tochter teilen sich die Matratze und schlafen draussen bei niedrigen Temperaturen, die derzeit nachts noch herrschen.

Irgendwie klingt das nach klappernden Zähnen, doch dies sei nicht der Fall, klärt der Schäfer auf. Gleich neben der Schlafstätte habe vergangene Nacht das Feuer geknistert und eine Zeitlang für wohlige Wärme gesorgt.

Zum Einschlafen können im wahrsten Sinne des Wortes Schäfchen gezählt werden. Denn die Tiere halten sich nachts neben dem Schäfer auf. Die Schafe seien gerne hier; an dieser Stelle gebe es Eicheln, einen Leckerbissen, den sie besonders mögen, sagt der Hirte und zeigt auf den Boden. Bei nassem Wetter schläft Basil Eberl in seinem Wohnwagen, den er immer mitführt.

Border Collies helfen bei der täglichen Arbeit

Basil Eberl ist mit der Herde am 7. Dezember in Tübach SG gestartet. Die Tiere, mehrheitlich Spiegelschafe, gehören Mario Heller in Thal. Eberl wandert noch bis Mitte März durch die Gegend und bringt dann seine Schützlinge dem Besitzer zurück. Stets ist der Hirte auf der Suche nach den besten Wiesen für die Schafe. Wo sich genug Nahrung finden lässt, weilt er mit seiner Herde manchmal mehrere Tage.

Auf dem Weg zur nächsten Weide muss Eberl seine Tiere öfter auch sicher über die Strassen bringen. Angeführt wird die Herde von den beiden Eseln. Unverzichtbare Helfer sind aber auch die Hütehunde. Die Hunde halten die Herde zusammen und achten darauf, dass kein Schaf in die falsche Richtung läuft. Die Border Collies wurden für das ruhige Herantreiben von Schafen gezüchtet und helfen dem Schäfer bei der täglichen Arbeit.

Schafhirte Basil Eberl: «Wenn ich lange im Regen gestanden bin, schätze ich danach die Sonne umso mehr.»

Eberl erzählt, dass er bei den Bauern meist ein willkommener Gast mit den Wolltieren sei. «Die Schafe fressen oftmals das vor dem Winter nicht mehr geschnittene und zu hohe Gras, das sonst erfrieren würde. Zudem zertreten sie mit ihren Klauen die schädlichen Mausgänge», erklärt er den Nutzen dieser Art der winterlichen Landbewirtschaftung. Als kürzlich viel Schnee lag, habe ein Bauer den Tieren Heu gebracht. Die Schafe sind bei jedem Wetter draussen. «Sie sind sogar ruhiger im Schnee. Die Kälte ist für sie erträglicher als Nässe und Wind», erklärt der Schäfer.

Ein Wolf hat vier Schafe gerissen

Der Wanderschäfer weiss, dass in dieser Gegend vor etwas mehr als zwei Jahren ein Wolf vier Schafe gerissen hat. Für Eberl verlief die Wanderschaft im Winter problemlos. Es kam nie ein Wolf, und es gab kaum kranke Tiere. Die Schafe würden oftmals an der Moderhinke, umgangssprachlich Klauenfäule, erkranken. «Da diese Herde am Moderhinke-Sanierungsprogramm teilnimmt, gab es keinen einzigen Fall von dieser bakteriellen Erkrankung», sagt er erfreut.

Seit elf Jahren begibt sich Eberl jeden Sommer mit Schafen auf die Alp. Nun ist er den zweiten Winter als Wanderschäfer unterwegs. Früher hatte er eine Anstellung als Gärtner. «Ich bin sehr naturverbunden. Bei meiner Arbeit an der frischen Luft erlebe ich die Jahreszeiten sehr bewusst. Als Schäfer schätze ich den Kontakt zu den Landwirten. Doch ganz besonders geniesse ich es, dass ich meine Tochter Shaila oft sehen kann.»

Shaila, Basil Eberls neunjährige Tochter, geniesst den Ritt auf dem Esel. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Riet, Februar 2021)

Eberl lacht und erwähnt, dass er rein zufällig Schafhirte geworden sei. Als 20-Jähriger habe er Autostopp gemacht. «Der Landwirt, der mich dann mitnahm, erzählte mir von seinen Schafen. Ganz spontan fragte er mich, ob ich mit seinen 300 Tieren einen Sommer auf der Alp verbringen möchte. Dies habe ich gemacht und von da an gewusst, dass Schäfer der richtige Beruf für mich ist.»

Tochter Shaila will es dem Vater gleichtun

Meistens bereitet sich Basil Eberl selber eine einfache Mahlzeit zu. Öfters wird er aber von Bauern zum Essen eingeladen oder bekommt von ihnen eine Tasse warmen Kaffees. Polizisten haben ihm sogar schon einmal Sandwiches gebracht, erinnert er sich.

Shaila blickt zu ihrem Vater und sagt: «Ich könnte mir vorstellen, später einmal Schafhirtin zu werden. Ich mag Tiere sehr.» Besonders gerne sitzt das quirlige Mädchen auf dem Rücken von Charly. Zwar sei es ein bisschen unbequem auf dem Esel, da ein Sattel fehlt. «Ich würde mich so freuen, wenn mir jemand einen alten Pferdesattel schenken würde», sprudelt es aus dem Kindermund.