Abwasserzweckverband Aachtal baut die Kläranlage Moos um - Ziel ist eine saubere Aach Der Abwasserzweckverband Aachtal investiert 2,1 Millionen Franken in den Umbau und die Modernisierung der Anlage. Anstelle von Sand kommt künftig Aktivkohle-Granulat zum Einsatz. Barbara Hettich 13.08.2020, 17.05 Uhr

Blick in das neue Filterbecken der Kläranlage Moos: Gabriel Macedo, Präsident des Abwasserzweckverbandes Aachtal; Ingenieur Simon Bitterwolf und Betriebsleiter Andreas Buchmüller. Bild: Barbara Hettich (Moos, August 2020)

Mehr oder weniger braun und übel riechend fliesst das Abwasser aus zwei Kanälen in die Kläranlage in Moos. «Wenn es regnet, kommen bis zu 25'000 Kubikmeter pro Tag daher», sagt Andreas Buchmüller. Er ist Betriebsleiter der Abwasserreinigungsanlage des Zweckverbandes Aachtal. Daran beteiligt sind neun Thurgauer und zwei St.Galler Gemeinden.

Das Abwasser fliesst durch einen grossen Rechen, wird in einer ersten Phase mechanisch gereinigt. Hier zeigt sich, was Menschen so alles durch die Toiletten spülen: In den Abfallcontainern stapeln sich Watte- stäbchen, Feuchttücher, Binden und Tampons.

Reinigung geschieht in mehreren Stufen

Das Abwasser verteilt sich in vier Reinigungsstrassen, fliesst in grosse Becken und wird in einer zweiten Phase chemisch behandelt: Durch Zugabe von Eisenchloriden wird das im Abwasser enthaltene Phosphat flockig und kann abgeschöpft werden. Der Klärschlamm wandert in eine Biogasanlage.

Mit einer Förderschnecke wird das Wasser in die Filtrationsanlage geführt. Bild: Barbara Hettich (Moos, August 2020)

Auch im folgenden Becken sieht das Abwasser noch nicht so appetitlich aus; während der biologischen Reinigungsstufe blubbert es immer noch bräunlich. Doch was aus diesem Becken abfliesst, lässt staunen: Klares, sauberes Wasser, das noch vor 30 Jahren ohne Bedenken direkt in die Aach abgeleitet wurde.

Kampf gegen Mikroverunreinigungen

Die Zeiten haben sich geändert. Im Jahr 1996 hat der Abwasserzweckverband Aachtal die Kläranlage in Moos erneuert und mit einer Filtrationsanlage ausgebaut. Im Anschluss an die Nachklärung wird das Wasser in die Tiefe eines mit Sand gefüllten Beckens gepumpt, und während das Wasser aufsteigt, bleiben auch kleinste Partikel im Sand hängen.

Betriebsleiter Andreas Buchmüller und Gabriel Macedo, Präsident des Abwasserzweckverbandes Aachtal, beim Klärbecken, in dem das Wasser mechanisch gereinigt wird. Bild: Barbara Hettich (Moos, August 2020)

«Unsere Kläranlage ist in einem guten Zustand, aber dennoch gibt es gewisse Substanzen, die wir mit diesem Verfahren nicht herausfiltern können und die sich negativ auf die Wasserqualität auswirken», sagt Gabriel Macedo, Stadtpräsident von Amriswil und Präsident des Abwasserzweckverbandes. Zu diesen Substanzen zählen zahlreiche Medikamente und Korrosionsschutzmittel.

Der Bund hat das Gewässerschutzgesetz angepasst und verpflichtet grosse, relevante Kläranlagen, Mikroverunreinigungen herauszufiltern. Dazu gehört auch die Kläranlage Moos, die im Sommer bis zu 50 Prozent des Wassers der Aach einbringt. Die Aach fliesst bei Salmsach in den Bodensee.

Sand hat bald ausgedient

Für den Ausbau der Filter- anlagen hat der Abwasserzweckverband das St.Galler Ingenieurbüro Kuster + Hager beauftragt. «Für das Herausfiltern von Mikroverunreinigungen gibt es grundsätzlich zwei Systeme», erklärt deren Fachmann Simon Bitterwolf: ein oxidatives Verfahren mit Ozon oder eine Adsorption mit Aktivkohle. Mit beiden Verfahren bringe man nicht alles, aber doch mehr als 80 Prozent der Mikroverunreinigungen aus dem Wasser.

In der Kläranlage Moos sei es naheliegend gewesen, die bestehende Filtrationsanlage umzubauen, also den Sand durch Aktivkohle zu ersetzen. Vor rund einem Jahr wurde eines der vier Filtrationsbecken als Pilotprojekt umgebaut und in Betrieb genommen. Mit Erfolg: Die Messresultate entsprechen den Erwartungen.

Schrittweise Realisierung des Projekts

Bis nächsten Sommer sollen nun etappenweise die drei weiteren Filter- becken umgebaut werden. Das ist aufwendig: Die Beckenwände müssen erhöht werden, denn anstelle der 1,5 Meter hohen Sandschicht muss das Aktivkohle-Granulat drei Meter hoch eingebracht werden.

Das künftig statt Sand zum Einsatz kommende Aktivkohle-Granulat. Bild: Barbara Hettich (Moos, August 2020)

Rund 2,1 Millionen Franken kostet der Umbau. «75 Prozent wird der Bund übernehmen», sagt Macedo. Er ist überzeugt, dass sich die Investition lohnt. «Wenn wir nichts tun, müssen wir dem Bund eine jährliche Gebühr von 200'000 Franken abliefern. Wenn wir alle vier Jahre das Aktivkohle-Granulat erneuern müssen, kostet uns das jährlich nur 90'000 Franken.»