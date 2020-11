Hohentannen greift zur Urne: Ziel ist eine möglichst hohe Stimmbeteiligung

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Hohentannen stimmen am letzten November-Wochenende an der Urne über folgende Geschäfte ab: Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. August 2020, Budget 2021 der Politischen Gemeinde Hohentannen und Budget 2021 des Einwohnerfonds. Am Samstag, 28. November, kann in der Zeit von 19.30 bis 20 Uhr im Gemeindezentrum Hirscheschür an der Hauptstrasse 18 in Hohentannen und in der Kapelle von Heldswil abgestimmt werden. Am Sonntag, 29. November, kann dies an denselben Orten getan werden, aber bereits vormittags, nämlich von 10 bis 11 Uhr. Ausserdem besteht die Möglichkeit, schon vorher brieflich abzustimmen. (st)