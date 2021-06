Illegal erstellte Halle in Zezikon muss abgebrochen werden

Zezikon Illegal erstellte Halle muss abgebrochen werden: Das sagen Kanton und Besitzer Vor über drei Jahren hat ein Zeziker Unternehmer eine Halle erstellt ‒ ohne Bewilligung. Nun hat die Geschichte ein Ende: Die Halle muss weg. Der Entscheid zum Rückbau ist in Rechtskraft erwachsen. Zahlen muss das der Eigentümer. Sabrina Bächi 05.06.2021, 05.25 Uhr

Die illegal erstellte Halle ist bereits eingerüstet. Wahrscheinlich bis Ende Monat wird sie zurückgebaut. Bild: Reto Martin (Zezikon 28. Mai, 2021)

Am Rande des beschaulichen Zezikons steht eine Halle. 20 mal 30 Meter gross ist sie und hat in den vergangenen drei Jahren einige Behörden beschäftigt. Die Gemeinde Affeltrangen, das Amt für Raumentwicklung und am Ende den Rechtsdienst des Departements für Bau und Umwelt. Auch das Verwaltungsgericht musste sich mit dem Fall der Zeziker Halle auseinandersetzen.

Denn, die für Holzhackschnitzel gebaute Halle hat Besitzer und Unternehmer Peter Nauer ohne Baubewilligung erstellt (siehe Kasten). Zudem steht das Gebäude in der Landwirtschaftszone, benötigt also eine Bewilligung vom Kanton. Nach langem Hin und Her ist nun klar: Die Halle muss abgebrochen werden.

Was bisher geschah Im Sommer 2017 baut Peter Nauer auf seinem Land eine Halle – ohne Baubewilligung. Das Gebäude steht aber in der Landwirtschaftszone und braucht eine Bewilligung vom Kanton. Die Gemeinde Affeltrangen verfügt einen Baustopp, welchen Nauer ignoriert. Das später eingereichte Baugesuch lehnt das Amt für Raumentwicklung ab – Nauer ist nicht Landwirt und deshalb gibt es keinen landwirtschaftlichen Nutzen für die Halle. Nauer muss vor Gericht und kassiert eine Busse von 50'000 Franken. Die Halle muss abgebrochen werden. Doch dann reicht Nauer im Oktober 2019 ein neues Baugesuch für die bereits erstellte Halle ein, diesmal mit einem anderen Verwendungszweck. Das Amt für Raumentwicklung lehnt erneut ab, Nauer legt Rekurs ein. Zuletzt musste der Rechtsdienst des Departements für Bau und Umwelt die Sachlage begutachten. (sba)

Sie ist bereits eingerüstet, der Rückbau sollte in Kürze erfolgen. Wann genau will Affeltrangens Gemeindepräsidentin Ursula Klaus nicht sagen.

Ursula Klaus, Gemeindepräsidentin Affeltrangen Bild: Reto Martin

«Es ist ein laufendes Verfahren, wir äussern uns deshalb nicht dazu.»

Beim Rückbau laufe jedoch alles nach Vorgabe und die Gemeinde begleite das Geschehen. Mehr lässt sich von Seiten Gemeinde nicht in Erfahrung bringen und auch das nur nach Absprache mit dem Anwalt, den die Gemeinde für diesen Fall beizieht.

Der Entscheid ist in Rechtskraft erwachsen

Beim Kanton ist die Zuständigkeit vom Amt für Raumentwicklung zum Generalsekretariat des Departements für Bau und Umwelt (DBU) übergegangen. Generalsekretär Marco Sacchetti sagt auf Anfrage, dass beim DBU kein Verfahren mehr hängig sei. «Das Umnutzungsgesuch in eine Hanftrocknungsanlage wurde verweigert, ein Rekurs dagegen von uns abgewiesen und das Verwaltungsgericht hat unseren Entscheid ebenfalls geschützt.»

Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt. Bild: Reto Martin (18.03.2021)

Der Entscheid zum Rückbau sei in Rechtskraft erwachsen, ein Weiterzug ans Bundesgericht erfolgte nicht. Gemäss Sacchettis Informationen müsse der Rückbau bis Ende Juni durchgeführt sein. Für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes sei jedoch die Gemeinde zuständig, weshalb das DBU nicht genau im Bilde sei über den aktuellen Zustand. Die Kosten für den Rückbau muss der Eigentümer übernehmen. Den Kanton hat der Fall allerdings auch einiges gekostet – hauptsächlich Arbeitsstunden. Wie gross der Aufwand war, lasse sich nicht genau eruieren. Doch Sacchetti konkretisiert: «Er war beträchtlich.»

Besitzer findet, es gebe grössere Probleme als seine Halle

Peter Nauer, Besitzer der Halle, will sich zum Rückbau nicht gross äussern. «Ich muss nichts mehr zu dieser Sache sagen, es wissen alle, worum es geht», sagt er. Es gebe zudem viel wichtigere und schlimmere Dinge, die auf der Welt passieren. Die Coronakrise habe die Situation auch noch sehr verschärft. Er sei ein freiheitsliebender Mensch und es sei schade, dass ihn und wie er sagt auch viele andere Menschen die Freiheit in der Schweiz so viel Geld koste. Der Rechtsstaat habe sich in diesem Fall durchgesetzt. «Das musste er ja wohl auch, es wäre sonst ein Präjudiz-Fall geworden», sagt Nauer nüchtern.

Es sei für ihn aber trotz allem nicht nachvollziehbar, warum man keine konstruktive und im Verhältnis stehende Lösung gefunden und bewilligt habe. Seiner Meinung nach wären nämlich Lösungen vorhanden gewesen.

Peter Nauer, Hallenbesitzer Bild: Donato Caspari (6. Oktober 2017)

«Ich persönlich halte den Rückbau für einen totalen Ressourcenblödsinn.»

Vor allem wenn man sieht, wie schön das Gebäude in die bestehende Umgebung integriert ist, und auch nützlich für die Wald- oder Landwirtschaft gewesen wäre, sagt er.

Ihn als Unternehmer würden jedoch ganz andere Dinge beschäftigen: «Es ist ein Abwärtsstrudel im Wohlbefinden der Leute im Gange. Das Leben wird immer teurer, die Leute sind unzufrieden, die Ressourcen werden knapp. Die Schere zwischen arm und reich geht rasant auseinander und alle schauen weg. Das ist eine Fehlwirtschaft unserer Regierung, dass es so weit kommen konnte.»

Im Moment bleibt es still um ihn

Als Unternehmer sei er es gewohnt, andere und neue Wege zu gehen. Im Moment jedoch bleibe es ruhig um ihn, sagt er. Der Fall mit seiner Halle habe ihn auch an die Grenzen gebracht und das Leben schwerer gemacht. «Was wir wirklich brauchen sind keine Geschichten über Hallen oder irrelevante Berichte, sondern wir brauchen Menschen, die wieder lachen und Freude haben.»

Man habe ja alles, um glücklich zu sein, nur die Unzufriedenheit und vielen freiheitsberaubenden Vorschriften würden einem das Leben schwer machen, findet der Unternehmer. «Meine Familie und ich werden immer lachen und fröhlich bleiben, denn nur so ist das Leben auch lebenswert in dieser kurzen Zeit, die wir hier verbringen dürfen», meint er abschliessend.