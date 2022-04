Zerstörungswut «Was macht der Stadtrat gegen diese Scharmützel?»: Demoliert, besprayt und angezündet – Vandalen treiben in Arbon vermehrt ihr Unwesen Ende März haben Unbekannte beim Stachener Chaltebrünneli einen Abfalleimer in die Luft gesprengt. Es ist nicht der einzige Vorfall. Erst kürzlich verunstaltete jemand die WC-Anlagen beim Kybunpärkli, ausserdem jene beim Frauenbad. Der Bahnhof ist zudem voller Graffiti. Jetzt fordert Stadtparlamentarier Lukas Auer (SP/Grüne) Massnahmen. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 09.04.2022, 04.10 Uhr

Unschöne Szenen: So sah es kurz nach dem Vandalenakt im Arboner Ortsteil Stachen aus, bei dem Unbekannte vermutlich mit illegalen Feuerwerkskörpern einen Abfalleimer in die Luft jagten. Bild: PD

Ein lauter Knall, den man im ganzen Städtli hörte. Dann noch einer. In Arbon erinnert man sich gut an den Abfalleimer beim Stachener Chaltebrünneli, den Jugendliche Ende März in die Luft sprengten – was schweizweit für Schlagzeilen sorgte. Auch Diskussionen auf der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn…» entbrannten.