Kreuzlingen: Stadtrat plant Stadthaus an der Marktstrasse

Der Stadtrat sieht die Zukunft der Verwaltung in einem Erweiterungsbau beim heutigen Stadthaus am Boulevard und an der Markstrasse. Auch beim Sallmann'schen Haus sei etwas möglich. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 will er dem Gemeinderat einen Planungskredit für ein Stadthausprojekt vorlegen und einen selbigen für ein Parkierungsprojekt im Zentrum.

Urs Brüschweiler 06.07.2021, 16.53 Uhr