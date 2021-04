Zeitzeuge Dem letzten Rebhäuschen soll es an den Kragen gehen – doch der Heimatschutz wehrt sich für den Zeitzeugen des Weinbaus in Kreuzlingen Der Kreuzlinger Stadtrat will für das von ihm 2011 unter Schutz gestellte «Rebhüüsli» eine Nichtunterschutzstellung verfügen und damit den Schutzstatus aufheben. Somit wäre es zugunsten einer Überbauung zum Abbruch freigegeben. Stefan Böker 15.04.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Uwe Moor, Präsident des Thurgauer Heimatschutzes, will für den Erhalt des «Rebhüüsli» kämpfen. Bild: Stefan Böker

Worum es geht: Das Rebhüüsli, ein Zeitzeuge des Kreuzlinger Weinbaus, steht seit 2011 unter Denkmalschutz.

Der Stadtrat hat den Schutzstatus, den er selber vor zehn Jahren verfügt hatte nun aber aufgehoben und den Kleinbau zugunsten einer geplanten Überbauung zum Abbruch freigegeben.

Die Bauherrschaft will 50'000 Franken für ein Kunstwerk beisteuern, welches anstelle des Rebhüüsli installiert wird.

Die kantonale Denkmalpflege und der Heimatschutz halten das Rebhüüsli weiter für schützenswert. Letzterer hat Rekurs eingelegt und will für den Erhalt kämpfen.

Architektonisch ist es nichts Besonderes, und es sieht schon ganz schön demoliert aus. Dennoch ist es einzigartig. Die Rede ist vom unauffälligen, weissen Häuschen neben dem Theater an der Grenze, im rückwärtigen Bereich der Hauptstrasse 55. Was viele Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger nicht wissen: Bei dem eingeschossigen Kleinbau handelt es sich um das letzte seiner Art, das letzte Rebhäuschen im Kreuzlinger Stadtgebiet. Darum ist es im Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege als «wertvoll» eingestuft, und das war auch der Hauptgrund, warum der Stadtrat 2011 das Rebhäuschen unter Schutz stellte und gleichzeitig ein Abbruchverbot für dieses erliess.

Man munkelt, der Besitzer des Rebhüüslis, dem auch die beiden Häuser davor, die anschliessenden Garagen und weitere Gebäude plus der Gemeinschaftsgarten im Osten gehören, habe schon damals das gesamte Areal überbauen lassen wollen. Jetzt also der zweite Anlauf, mit neuer Bauherrschaft im Hintergrund und Architekt Bernard Roth, der gleichzeitig auch Präsident des Quartiervereins Bodans ist.

Die Neubeurteilung ist nicht leicht gefallen

Zusammen scheinen die Beteiligten einen gangbaren Weg gefunden zu haben. Mit Beschluss vom 23. März 2021 hat der Stadtrat – auf Antrag von Roths Büro AIR Architekten im Namen des Grundbesitzers – das Abbruchverbot aufgehoben und eine Nichtunterschutzstellung verfügt. Das entsprechende Protokoll der Stadtratssitzung wurde vor Ostern unter anderem an die Anstösser und den Heimatschutz versandt. Es liegt dieser Zeitung vor.

Auf diesen Meinungswechsel angesprochen, erklärt der zuständige Stadtrat des Departements Bau, es sei für die Behörde keine leichte Entscheidung gewesen. «Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust», beschreibt Ernst Zülle das Dilemma.

Ernst Zülle

Stadtrat Kreuzlingen Bild: PD

«Ich finde, wenn es möglich ist, sollten alte Bauten erhalten bleiben. Andererseits sind wir verpflichtet, im Stadtkern zu verdichten. In diesem Fall überwiegt für mich das öffentliche Interesse zum haushälterischen Umgang mit Bauland, insbesondere an dieser zentralen Lage.»

Die Studie des Architekturbüros sieht hier Wohnen und Gewerbe vor. Die Studie hat sogar geprüft, ob man das Häuschen weiter schützen kann – kam aber zu dem Ergebnis, das dies zu teuer wird. Im Protokoll werden als maximale Kosten 270'000 Franken genannt. Einer der Gründe ist: Das Rebhüüsli ist unterkellert und wo ehemals Arbeitsgeräte lagerten, sollen zukünftig unterirdisch Autos parkieren können. Den Keller zu erhalten, würde drei Tiefgaragenparkplätze weniger bedeuten. Darauf angesprochen, sagt Zülle: «Das wäre einfach unverhältnismässig.»

Zuletzt wurde das Rebhüüsli als Kunstgalerie genutzt. Bild: Andrea Stalder

Kantonale Denkmalpflege ist anderer Meinung

Pikant an der ganzen Sache ist, dass der Stadtrat entgegen der ausdrücklichen Empfehlung der Denkmalpflege handelte. Denn deren Haltung hat sich nicht geändert. Bei einer Begehung am 18. August 2020, so steht es im Protokoll, äusserte eine Vertreterin der Denkmalpflege genau dieselben Ansichten, die sie schon 2011 bei der Unterschutzstellung einbrachte: Das Rebhüüsli als letzter Kreuzlinger Zeitzeuge des Weinbaus in der Region bleibt als «wertvoll», die Häuser Hauptstrasse 55 und 55a als «bemerkenswert» beziehungsweise als «Gesamtform erhaltenswert» eingestuft. Beim Amt für Denkmalpflege nachgefragt, bekräftigt Amtsleiter Giovanni Menghini diese Aussage nochmals klipp und klar:

«Unsere Meinung in dieser Sache hat sich nicht geändert. Wir empfehlen, nicht nur das Rebhäuschen zu erhalten, sondern das gesamte Ensemble.»

Einem Abbruch der Häuser 55 und 55a könne man nur zustimmen, wenn ein Projekt vorliege. Das sei mit einer Studie nicht der Fall.

Links vom Rebhüüsli befindet sich das Theater an der Grenze. Bild: Andrea Stalder

Der Stadtrat scheint diese deutlichen Worte anders verstanden zu haben: «Die Häuser 55 und 55a sind nicht geschützt», sagt Ernst Zülle. «Wenn sie durch neue Bauten ersetzt werden, verliert das Rebhäuschen als übriggebliebener Solitär noch weiter an Wert. Also wenn schon ein Schutz verfügt wird, dann müsste dieser das gesamte Ensemble umfassen, was im Hinblick auf die haushälterische Nutzung des Bodens aber unverhältnismässig und kontraproduktiv wäre.» Zudem habe das Häuschen keinerlei praktischen Nutzen. Wegen seiner geringen Grösse, das Sockelgeschoss ist nur 2,15 auf 3,20 Meter gross, und der schlechten Zugänglichkeit kann es weder öffentlich genutzt noch zum Wohnen oder als Atelier vermietet werden. Zülle sagt:

«Es besitzt reinen Erinnerungswert.»

Ein Kunstprojekt als Erinnerung

So sei man auf die Idee gekommen, den Platz des Rebhüüslis freizuhalten und ein Kunstprojekt an dessen Stelle als Erinnerung zu errichten. Der Anstoss dazu kam von Bernard Roth, der 16 Jahre lang Mitglied der Kreuzlinger Kunstkommission war. Die Bauherrschaft will zu diesem Zweck nämlich 50'000 Franken lockermachen. So werde die Erinnerung an den Weinbau gewürdigt, lobt Stadtrat Zülle.

«Und uns hat diese Geste gezeigt, es geht den Bauherren nicht nur um materielle Interessen.»

Auf die Entscheidung des Stadtrats, den Schutz aufzuheben, habe dieser Vorschlag aber keinen Einfluss gehabt, versichert er. Architekt Bernard Roth wollte sich auf Anfrage zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Thema äussern. Es handle sich um ein laufendes Verfahren.

Heimatschutz sorgt sich ums Kulturgut

Sicher scheint, dass der Erhalt des Rebhüüsli vor Gericht landen wird. Richtiggehend verärgert über den Schlangenkurs des Stadtrates zeigt sich nämlich Uwe Moor, Präsident des Thurgauer Heimatschutzes. In dessen Namen legt er Rekurs ein. Möglicherweise werden noch weitere Rekurse von Anstössern folgen. «Als Heimatschützer bin ich empört», verdeutlicht Moor.

«Kunst kann doch keinen Zeitzeugen ersetzen. Das ist Zweckentfremdung von Kunst.»

Gemäss dem Hinweisinventar der Denkmalpflege wurde das Rebhaus wohl 1900 erbaut, besitzt jedoch einen älteren Kern. (Bild: Andrea Stalder)

Wer mit dem Historiker einen kurzen Ausflug in die Weinbau-Geschichte Kreuzlinges unternimmt, gerät schnell in seinen Bann und versteht, warum ihm und vielen anderen dieser weisse, alte Schopf so am Herzen liegt. Etwa 30 dieser Rebhäuschen gab es früher in Kreuzlingen. Überall wurde Wein angebaut. Sie seien mit der Stadtentwicklung verschwunden.

Vielleicht als Spielplatz nutzen

«Wir wollen ja auch keine Überbauung verhindern», sagt Moor. «Aber ich vermisse Kreativität. Die Architekten sind dazu aufgerufen, originelle Lösungen zu finden. Meiner Meinung nach ist das möglich, selbst wenn man das Häuschen als Kinderspielplatz nutzt.» In Moors Augen handelt es sich um ein Bijou und die Sache mit dem Kunstprojekt stört ihn am meisten. «Wo kommen wir denn da hin, wenn Investoren für eine Bewilligung einen Kunstbeitrag spenden und plötzlich läuft es?», fragt er rhetorisch. Und dass das Rebhüüsli zu wenigen Menschen bekannt ist, stellt für ihn sowieso kein gutes Argument dar. «Dann muss man es eben irgendwie bekanntmachen. Es gibt auch andere Werte als Rendite.»

Entscheiden wird nun vorerst das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau. Nächste Instanz wäre das Verwaltungsgericht. Moor lässt durchblicken, dass er sogar bis vors Bundesgericht ziehen würde. Und eines steht damit schon mal fest: Der Bekanntheitsgrad des Rebhüüslis kann sich durch diesen Rechtsstreit steigern.