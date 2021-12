Der letzte Wyfelder Fritig in diesem Jahr: Glühwein an jeder Ecke

Wyfelder Fritig Glühwein an jeder Ecke – Weinfelden lädt zum letzten Abendbummel des Jahres ein Der Wyfelder Fritig kann sich am Freitag, 3. Dezember, kaum mehr vor diesem weihnachtlichen Getränk retten. Johanna Lichtensteiger 02.12.2021, 16.30 Uhr

Am vergangenen Wyfelder Fritig zogen Kinder mit Laternen durch die Gassen. Bild: Michel Canonica

Noch ein letztes Mal in diesem Jahr laden die Weinfelderstrassen am ersten Freitag des Monats zum Abendbummel ein. Am 3. Dezember findet der Wyfelder Fritig von 17 bis 21 Uhr statt, der nächste ist für den 1. April geplant.

Passend zum Adventstart lässt es sich auch der Nikolaus nicht nehmen, am Wyfelder Fritig dabei zu sein. Ab etwa 18.30 sind er und Schmutzli in den Weinfelder Gassen oder vor der Wirtschaft zum Löwen in der Rathausstrasse anzutreffen.

Der Samichlaus des Wyfelder Fritig kommt von der St.Nikolausgesellschaft Weinfelden. Bild: Susann Basler

Auch auf dem Marktplatz wird es weihnachtlich, mit Glühwein der Bäckerei Mohn oder einem Orangenpunsch mit oder ohne Schuss von der rollenden Bar «dä Hahne». Kulinarisch bieten Sara Maria's Waffelbar frische Waffeln oder City Food auf dem Marktplatz ihre Dienste an. Auch für ein kulturelles Angebot ist mit Rock- und Popsongs von Felipa bei Tom's Röstibar und Gemälden in der Kunstkabine des Thurgauerhofs von Brigitte Frey-Bär gesorgt. An der Freiestrasse lässt das Centro Culturale Italiano mit sizilianischen Spezialitäten vom Süden träumen.

In die Hauptgasse führen Drehorgelklänge und Marroniduft zur TCS Sektion Thurgau. In dieser Gasse hat man dann die Qual der Wahl: will man den Glühwein der Holzchuchi, Wein und mehr, beauty and more cosmetic oder doch vom Weinkeller-Felsenburg.

Wer nach all diesem Weihnachtsgetränk noch das Tanzbein schwingen kann, findet in der Kirchengasse ab 19 Uhr rockige Livemusik. Auch hier wird Glühwein angeboten. Oder darf es doch ein Glühgin werden?