Wuppenau: Souverän genehmigt Wendeplatz statt Bushaltestelle

Wuppenau Welfensberg wartet weiter auf eine Bushaltestelle An der Gemeindeversammlung der Gemeinde Wuppenau entschieden sich die Stimmbürger für einen Buswendeplatz in Hosenruck und gegen eine Busanbindung des Weilers. Monika Wick 31.03.2022, 16.20 Uhr

Gemeindepräsident Martin Imboden führt eine Abstimmung an der Gemeindeversammlung von Wuppenau durch. Bild: Monika Wick

«Herzlichen Dank jetzt schon an Ivo Scherrer und Walter Hess. Es wird heute wahrscheinlich etwas Arbeit für euch geben», sagt Martin Imboden zu den beiden Stimmenzählern der Rechnungs- und Budgetversammlung der Politischen Gemeinde Wuppenau. Mit dieser Vermutung behielt der Gemeindepräsident recht, denn der geplante Buswendeplatz in Hosenruck, beschäftigt die Bewohner der Gemeinde am Fusse des Nollens seit geraumer Zeit. Ein weiteres Indiz dafür, dass das Interesse an dieser Thematik gross ist, zeigt, dass am Mittwochabend 103 Stimmberechtigte, was einer Stimmbeteiligung von 12,5 Prozent entspricht, den Weg in die Turnhalle gefunden haben.

Wie erwartet, beanspruchen die im Budget 2022 enthaltenen Nettokosten über 92’000 Franken für die Erstellung des Buswendeplatzes samt Wartehäuschen am meisten Zeit. Gleich zu Beginn stellt eine Votantin den Antrag, das Buswartehäuschen entgegen früherer Entscheidungen mit einer Toilette auszustatten. «Diese Variante würde inklusive der Anlage und der technischen Leitungen Mehrkosten von 34’000 Franken kosten. Hinzu kommen jährlich wiederkehrende Kosten für Reinigung und Unterhalt von rund 7000 Franken», erklärt Martin Imboden. Mit 46 Ja- und 53 Nein-Stimmen lehnen die Stimmberechtigten den Antrag knapp ab.

Ein kleines Dorf hält zusammen

Einen weiteren Antrag haben 37 Welfensbergerinnen und Welfensberger eingereicht. Sie fordern, dass der Busbetrieb während einer Dauer von zwei Jahren probeweise über den Weiler geführt wird und die Haltestelle in Hosenruck so gestaltet wird, dass eine permanente Linienführung über Welfensberg oder das Erstellen eines Wendeplatzes möglich bleiben. Im Weiteren wünschen sie, dass nach Abschluss der Probezeit die Erfahrungen kommuniziert werden und ein definitiver Entscheid über die Linienführung an einer Gemeindeversammlung gefällt werden muss.

In Hosenruck muss der Bus rückwärts an die Bushaltstelle fahren. Dank des nun bewilligten Wendeplatzes ist dieses Manöver künftig nicht mehr nötig. Bild: Mario Testa

Martin Imboden hält am Gegenvorschlag des Gemeinderates fest. Er sieht vor, zusätzlich zum geplanten Buswendeplatz einen Halteplatz zu erstellen und das Modell «Rufbusse» zu unterstützen. Nach kurzer Diskussion befürworten 24 Stimmberechtigte den Antrag der Welfensberger, 69 bevorzugen die Variante des Gemeinderates. «Ich danke den Initianten für die immer konstruktive Zusammenarbeit», sagt Martin Imboden abschliessend.

Zum Schluss der zweieinhalbstündigen Versammlung wird Katharina und Ewgeni Zaiser mit 86 Ja- und acht Nein-Stimmen das Bürgerrecht von Wuppenau gewährt.

Steuersenkung bringt Defizit Das Budget 2022, das unter der Berücksichtigung einer Steuerfussreduktion von 58 auf 55 Prozent basiert, sieht einen Defizit von rund 30’000 Franken vor und wird mit 102 Ja-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt. Die Senkung des Steuerfusses wird einstimmig genehmigt. Zuvor stellte ein Stimmbürger den Antrag, den Steuerfuss anstelle der drei gleich um zehn Prozent zu senken. Sein Antrag wurde von lediglich acht Stimmbürgern unterstützt und somit abgelehnt. Die Rechnung 2021 schloss mit einem Gewinn von rund 220’000 Franken, anstelle des budgetierten Verlustes von rund 100’000 Franken ab. Die Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung diskussionslos und einstimmig, genauso wie die Verwendung des Gewinnes zu Gunsten von Vereinen, dem Gemeinschaftsraum, der periodischen Wiederinstandstellung von Flur- und Waldstrassen sowie einer Zuweisung zum Eigenkapital.