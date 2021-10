Wuppenau Um den Verein jung zu halten, tritt der Gründungspräsident zurück Nach 26 Jahren im Amt gibt Hanspeter Gantenbein das Präsidium des Waldvereins Wuppenau weiter. Der Verein geniesst auch nach über einem Vierteljahrhundert noch einen sehr grossen Rückhalt. Johanna Lichtensteiger 25.10.2021, 16.40 Uhr

Hanspeter Gantenbein, Gründungspräsident des Waldvereins Wuppenau steht vor dem Biotop in der Nähe von Wuppenau.

Bild: Benjamin Manser

«Eigentlich ist Waldverein der falsche Name. Die Projekte des Vereins sind so vielfältig», sagt Hanspeter Gantenbein, Gründungspräsident des Vereins in Wuppenau. Die Gründung des Vereins ging Hand in Hand mit der Revision der René-Moser-Stiftung, welche der langjährige Gemeindepräsident veranlasste. Er sagt: «Im Zweiten Weltkrieg wurde ein junger Leutnant der amerikanischen Luftwaffe abgeschossen, René Moser. Seine Vorfahren kamen aus der Region und nach seinem Tod stellte seine Mutter überraschen fest, dass sie Waldbesitzerin ist.»