Wuppenau Sonderweg Wuppenau: Die Versammlung ebnet den Weg für sehr grosse Gebäude Denkbar knapp bewilligen die Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung das neue Baureglement und den Zonenplan. Maximale Gebäudehöhen und -breiten sind im neuen Reglement nicht mehr definiert. Mario Testa 03.11.2021, 16.45 Uhr

Gemeindepräsident Martin Imboden sorgt Anfang der Versammlung für etwas Struktur in der übervollen Turnhalle. Bild: Mario Testa

Mit 97 Ja- zu 93 Nein-Stimmen spricht sich der Wuppenauer Souverän an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung für den revidierten Zonenplan und das Baureglement aus. Während der neue Plan keinerlei Anlass zur Diskussion bietet, wird über das Reglement intensiv diskutiert. Das wichtige Geschäft interessiert die Bevölkerung, 204 Stimmberechtigte erscheinen am Dienstagabend in der Turnhalle und füllen die eiligst herbeigekarrten zusätzlichen Stühle fast bis auf den letzten Platz.

Gemeindepräsident Martin Imboden erläutert – nachdem er aufgrund des Andrangs zuerst noch weitere Stimmenzähler wählen lässt und mit der Aufteilung der Anwesenden in vier Blöcke für etwas Struktur in der Halle sorgt – die Beweggründe des Gemeinderats für das neue Baureglement. «Mit dem Baugesetz wollen wir eine Entwicklung nach innen und auch einen Erneuerungsprozess ermöglichen. Das Ortsbild soll eher aufgewertet werden und die demografische Entwicklung weitergeführt werden können.»

Ein Dachgeschoss ohne Einschränkung

Festhalten wolle der Gemeinderat mit der neuen Regelung grundsätzlich an Gebäuden mit maximal zwei Voll- und einem Dachgeschoss.

«Unsere Dichte stimmt, wir müssen keine noch höhere Gebäude ermöglichen oder Bauland auszonen.»

Auch für die vielen Kleinsiedlungen und Weiler auf dem Gemeindegebiet soll es Entwicklungsperspektiven geben für die Nutzung und Umnutzung der Gebäude.

Die Ausnützungsziffer ist im neuen Baureglement passé, stattdessen kommt die Geschossflächenziffer (GFZ) zum Zug. In der Dorfzone soll sie 0,9 betragen, in der Wohn- und Arbeitszone sowie den Weilerzonen 0,85 und in der Wohnzone 0,8. Eine maximale Gebäudehöhe oder -breite ist nicht mehr definiert, einzig die Fassadenhöhe und die Gebäudelänge. Martin Imboden rechnet anhand zweier Beispiele vor, dass mit der neuen Regelung Bauland eher mehr bebaut werden kann als bisher.

Kritik von beiden Seiten

Diese Meinung teilen in der Diskussion dann aber nicht alle Votanten. «Ausbauten von bestehenden Gebäuden werden so erschwert oder verhindert. Jeder Liegenschaftsbesitzer hat einen Nutzungsverlust von 10 bis 15 Prozent», moniert Werner Zellweger aus Hosenruck und stellt den Antrag, die GFZ komplett zu streichen aus dem Baureglement.

Mit einer Skizze verdeutlicht Anita Bosshard aus Hosenruck, dass mit dem neuen Baureglement viel höhere Gebäude möglich sind als in zwei Thurgauer Vergleichsgemeinden. Bild: Mario Testa

Anita Bosshard aus Hosenruck auf der anderen Seite erläutert mit einer grossen Skizze am Turnhallenfenster, dass das Gesetz in dieser Form immense Gebäude zulässt, da ohne Einschränkung der Gesamthöhe oder der Gebäudebreite auf zweistöckigen Häuser riesige Dächer gesetzt werden könnten.

«Wir haben im Thurgau kein Reglement gefunden, wo die Gebäudehöhe nicht definiert wäre. Mit der neuen Regel wäre es für Investoren möglich, riesige Klötze zu errichten. Das wollen wir nicht.»

Sie stellt deshalb den Antrag, Maximalhöhen für alle Zonen im Baureglement festzulegen. In einem dritten Antrag fordert Beat Gmünder aus Hosenruck, dass der mehrfach verwendete Passus «Der Gemeinderat kann Fachbeurteilungen einholen» überall gestrichen wird. «Wir haben ja eine Dorf- und Weilerentwicklungskommission, deren Meinung der Gemeinderat einholen kann, wenn er eine Zweitmeinung braucht.»

Anträge bleiben ohne Wirkung

Zwei Stunden nach Beginn der Versammlung kommen die drei Anträge konsultativ zur Abstimmung. «Wir holen also die Stimmung der Bevölkerung ab, um bei einem allfälligen Nein zum Baureglement positiv weiter arbeiten zu können», erklärt Martin Imboden. Einzelne Passagen aus dem Gesetz können nämlich nicht angepasst werden, ohne nicht nochmals fast von vorne mit dem Vernehmlassungsprozess zu starten. Zur Streichung der GFZ und den Expertise-Passagen sagen die Anwesenden deutlich Nein, nur die Festsetzung von Gebäudehöhen befürwortet eine deutliche Mehrheit.

Vor der eigentlichen Abstimmung über das Baureglement und den Zonenplan meldet sich auch noch Maurus Duelli von der IG Lebensqualität Braunau-Wuppenau zu Wort. Er lobt den Gemeinderat für seine klar ablehnende Haltung gegenüber Windkraftwerken, welche durch Artikel 44 im neuen Baureglement praktisch verunmöglicht werden. Als Fingerzeig gegenüber der Kantonsregierung fordert er auch zu diesem Punkt eine Konsultativabstimmung. Martin Imboden sagt dazu:

«Der Kanton hat bei der Vorprüfung deutlich gemacht, dass er diesen Artikel nicht bewilligen kann. Wir halten trotzdem daran fest und schauen, wie es kommt.»

Mit überdeutlichen 155 zu zehn Stimmen bekräftigen die Anwesenden ihre Unterstützung für diesen Artikel und damit ihre Ablehnung von Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet.

Fast alle Stühle sind besetzt. Das Interesse an der Gemeindeversammlung ist gross. Bild: Mario Testa

Sichtbar erleichtert nach dem anschliessenden, wenn auch hauchdünnen Ja zum Baureglement und Zonenplan geht Martin Imboden zu den weiteren Traktanden über. Es ist bereits nach 23 Uhr, als die Anwesenden mit 52 Ja zu 91 Nein einen Antrag von Roland Hubmann ablehnen, dass die Gemeinden Bauvergaben über 25'000 nur noch an Betriebe vergeben dürfen, welche Lernende ausbilden. Mit 170 Ja zu 14 Nein nimmt der Souverän danach das Einbürgerungsgesuch des deutschen Staatsbürgers Patrick Clemen an. Der Saal leert sich vorzu und ist nur noch halb voll, als Vizepräsident Walter Anken die ehemaligen Zählerableser ehrt und anschliessend Martin Imboden auch das OK des Gemeindejubiläumsfestes verdankt und die Gemeindeversammlung um 23.40 Uhr schliesst.