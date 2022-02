Wuppenau Snoopy ist doch nicht schuld: Kanton muss in einem Nachbarschaftsstreit über Hundegebell urteilen In Hinterwuppenau tobt ein Nachbarschaftsstreit, den die Gemeinde mit sieben Massnahmen zu schlichten versuchte. Doch Familie Ziliani erhob Rekurs gegen die Vorgaben, die angeblich gegen das Hundegebell ihres Snoopy helfen sollten – und bekam recht. Die Gemeinde steht im Entscheid nicht nur gut da. Vor allem weil Gesprächsprotokolle fehlen. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.40 Uhr

Snoopy soll übermässig bellen. Diesen Vorwurf hat der Kanton in einem Rekursentscheid gekippt. Adrian und Mandy Ziliani haben sich gegen die von der Gemeinde erlassenen Massnahmen gewehrt. Bild: Andrea Tina Stalder

Im Moment ist es ruhig in Wuppenau. Ein Entscheid des Departements für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) und der Winter haben diese Ruhe gebracht. Denn bis im Herbst gab es im Hinterwuppenau einen Nachbarschaftsstreit, der am Ende auch das DIV beschäftigte.

Angefangen hat die Geschichte im April vergangenen Jahres. Familie Ziliani hat sich einen neuen Hund zugelegt – Snoopy. Die Nachbarin war darüber nicht erfreut, denn der Hund belle oft und laut, meldete sie der Gemeinde. Damit kam Gemeindepräsident Martin Imboden ins Spiel, denn die Gemeinde hat die Aufgabe der Hundepolizei. Gespräche, Mails und Besuche vor Ort folgten.

Sieben Massnahmen gegen die Lärmbelästigung

Am Ende erliess der Gemeinderat sieben Massnahmen, an die sich die Hundebesitzer, also die Familie Ziliani, zu halten habe. «Wir waren über diese Massnahmen sehr enttäuscht», sagt Adrian Ziliani, der gemeinsam mit seiner Frau vier Hunde besitzt. Man habe dem Gemeindepräsidenten erzählt, dass die Nachbarin Snoopy mit Wasser bespritzt habe und der Hund daher noch mehr belle, wenn er sie sehe. Ziliani sagt:

«Wir dachten, die Gemeinde ist auf unserer Seite, wir haben ja nichts Falsches getan und dann das.»

Der Gemeinderat hat entschieden, dass ein Fall von übermässigem Hundegebell vorliegt. Zu den Massnahmen gehört etwa, dass die Familie nach dem Tod eines Hundes nur noch drei Hunde halten darf – statt wie heute vier.

Familie erhält auf ganzer Linie recht

Das wollte Familie Ziliani nicht akzeptieren und hat beim DIV Rekurs eingereicht. Der Entscheid des Departements ist klar: Die vom Gemeinderat erlassenen Massnahmen werden aufgehoben. Die Familie Ziliani hat auf ganzer Linie recht erhalten. Die Gemeinde hingegen steht in der Erklärung zum Entscheid nicht nur gut da.

Zum einen steht im Entscheid, welcher der Redaktion vorliegt, dass es die Gemeinde versäumt habe, vertiefte Abklärungen hinsichtlich Lärm, Häufigkeit und Zeitpunkt des Hundegebells vorzunehmen. Fehlende Protokolle von Gesprächen bemängelt der Bericht des Departements generell.

Die vier Hunde der Familie Ziliani. Ganz links: Hund Snoopy, der für das übermässige Gebell verantwortlich sein soll. Bild: Andrea Tina Stalder

Es sei für die Beurteilung, ob ein Hundegebell ein übermässiger Störfaktor ist, auch zu beachten, dass die Familie Ziliani angrenzend an der Landwirtschaftszone wohnt und Lärm von anderen Hunden, Traktoren oder anderer Tiere dazugehören, schreibt das DIV.

Das Verhalten der Nachbarin führt auch zum Gebell

Auch nimmt das Departement das Verhalten der Nachbarin zum Anlass, sich gegen die Gemeinde zu äussern. Es sei entgegen der Auffassung der Gemeinde Wuppenau nicht nachvollziehbar, «wie man das Bellen eines Hundes soll stoppen können, indem man den Hund mit Wasser bespritzt». Es sei deshalb klar, dass der Hund Snoopy bellt, wenn er die Nachbarin sieht.

Weiter wurden mit dem Rekurs auch Fragebögen der Familie Ziliani beigelegt, die sie in der Nachbarschaft verteilt haben. Diese zeigen, dass ausser der besagten Nachbarin sich niemand in Hinterwuppenau an übermässigem Hundegebell stört. Für den Kanton ist klar: Die Lärmbelästigung mit übermässigem Hundegebell ist eigentlich ein Nachbarschaftsstreit.

Zusammenfassend kommt das Departement zum Schluss, dass es nicht nachgewiesen ist, dass das Hundegebell von Snoopy als übermässig beurteilt werden kann. «Weiter ist festzuhalten, dass die von der Gemeinde festgehaltenen Massnahmen weder geeignet noch erforderlich oder verhältnismässig sind.» Dass Massnahmen wie eine Reduktion der Anzahl Hunde Abhilfe schaffen soll, sei zudem nicht nachvollziehbar. Das DIV hält fest, dass die Gemeinde bei weiteren Vorkommnissen in Sachen Hundegebell Beweise von Amtes wegen zu erheben habe.

Gemeindepräsident versucht es mit Mediation

Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau. Bild: Reto Martin

Zum Entscheid des Kantons sagt Wuppenaus Gemeindepräsident Martin Imboden nicht viel. Von Amtes wegen könne er auch keine spezifische Auskunft zum vorliegenden Fall geben, der mit dem Entscheid des DIV auch abgeschlossen sei. «Ich bin der Hundepolizist in der Gemeinde und das ist ein Amt, das nie einfach ist», sagt er.

Wann immer möglich versuche er mittels Gespräche eine Lösung zu finden, die für beide Seiten stimmt, aber auch eine Wirkung erzielt, die das Zusammenleben verbessert. Wenn aber beispielsweise die Parteien nicht miteinander sprechen, verkompliziere das die Mediation. Am Ende sei der Entscheid des Kantons ein guter Abschluss. «Damit wissen beide Seiten, wo sie stehen, und letztlich ist es das gute Recht von Bürgerinnen und Bürgern, eine Mediation zu verlassen und stattdessen den Rechtsweg zu beschreiten.»

Die nicht protokollierten Gespräche führt Imboden auf die versuchte Mediation zurück. «Der Vorteil in einer Landgemeinde ist doch, dass man sich kennt», sagt er.

«Ich will zuerst den Zugang zu den Menschen finden, deshalb gehe ich dort nicht in erster Linie als Jurist hin.»

Dies stelle er in den Vordergrund, auch wenn dann nicht alles wortwörtlich protokolliert sei.

