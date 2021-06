In Wuppenau feiern Musik und Gemeinde zusammen

Wuppenau Gemeinsam feiert es sich grösser: Die Musikgesellschaft spannt mit der Gemeinde fürs Jubiläum zusammen 125 Jahre alt wird die Musikgesellschaft Wuppenau dieses Jahr, die politische Gemeinde feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Für das erste Septemberwochenende planen die beiden nun ein grosses Fest. Mario Testa 16.06.2021, 16.30 Uhr

OK-Präsident Patrick Clesle und Gemeindepräsident Martin Imboden vor dem Wuppenauer Gemeindehaus. Bild: Mario Testa

Im März 1896 hat eine kleine Gruppe von Wuppenauer Musikanten die Musikgesellschaft Eintracht Wuppenau gegründet. Die Eintracht ist aus dem Namen in der Zwischenzeit gestrichen worden, bleibt aber im Vereinsleben bestehen. Gemeinsam packen die 23 Mitglieder nun die Planung des grossen 125-Jahr-Jubiläumsfestes vom 3. bis 5. September an ‒ und mit im Boot ist auch die Politische Gemeinde Wuppenau, welche das 50-jährige Bestehen feiert.

Als Gemeinderat und ehemaliger Präsident der Musikgesellschaft hat Patrick Clesle das gemeinsame Fest angestossen. «Dank eines gemeinsamen Festes können wir Synergien nutzen und grösser feiern», sagt Clesle. Je ein OK seitens Musikgesellschaft und der Gemeinde plant nun das Fest.

«Wir von der Musik stellen die Infrastruktur und bieten den Rahmen für das Fest. Der Gemeinde haben wir Zeitfenster gegeben, wo sie ihre Feierlichkeiten durchführen kann.»

Die Musikgesellschaft Wuppenau anlässlich ihrer Abendunterhaltung im November 2019. Bild: Christoph Heer

Das grosse Jubiläum soll in einem Festzelt auf dem Gelände des Primarschulhauses über die Bühne gehen. Es soll nebst einer Bühne rund 800 Personen Platz bieten. «Natürlich haben wir uns lange besprochen, weil die Coronasituation noch nicht ganz abschätzen lässt, was dann möglich sein wird», sagt Gemeindepräsident Martin Imboden. «Wir warten auf die Details zum jetzt kommunizierten Öffnungsschritt und Entscheiden Anfang Juli.»

Festzug durchs Dorf

Die Gemeinde wird an zwei Tagen Teil des Festprogramms sein. Am Samstagnachmittag organisiert sie ein Klassentreffen mit allen Männern und Frauen, welche in Wuppenau zur Schule gegangen sind. «Wir haben seit eineinhalb Jahren die entsprechenden Adressen zusammengesucht und Anfang Jahr 1250 Briefe verschickt», sagt Imboden. Am Sonntag ist dann der eigentliche Jubiläumsakt geplant mit grossem Festeinzug am späteren Vormittag und dem Festakt um 13 Uhr.

«Für den Festeinzug haben wir uns auch mit Vertreter all unserer Weiler und Vereine getroffen. Auch die Kirche und die Schule machen mit.»

Es sei ihm ein grosses Anliegen, die ganze Gemeinde für das Fest zu mobilisieren. So dürfe sich die Bevölkerung auf einen abwechslungsreichen und interessanten Umzug freuen, wo sich die Gemeinde in ihrer Vielfalt präsentiert. Ebenfalls bereits erschienen ist die Festschrift zum 50-jährigen Bestehen, diese können die Einwohner gratis auf der Gemeindeverwaltung abholen.

Aus Wabinowa wird Wuppenau Erste Erwähnung vor 1200 Jahren Die Gemeinde Wuppenau ist 1971 aus dem Zusammenschluss der drei Ortsgemeinden Heiligkreuz, Hosenruck und Wuppenau entstanden. Die Gemeinde mit knapp 1200 Einwohnern bedeckt eine Fläche von zwölf Quadratkilometern. Nebst den drei Orten gibt es in Wuppenau diverse Weiler und Dörflein. Erstmals erwähnt wird Wabinowa, wie die Senke zwischen Nollen und Braunauer Höhe damals hiess, um das Jahr 820 herum.

Für das Jubiläumsfest stehen der Gemeinde rund 70'000 Franken zur Verfügung. 35'000 hat der Souverän mit der Rechnung 2018 bereits gesprochen. Dazu kommen 10'000 Franken Defizitgarantie und 25'000 Franken für das Verfassen der Festschrift.

Neue Uniformen für die Musikgesellschaft

Die Musikgesellschaft nützt ihr Jubiläum zur Neuuniformierung. «Unsere jetzige Uniform haben wir seit dem 100-Jahr-Jubiläum. Sie ist also 25 Jahre alt und wir freuen uns schon sehr auf die neue», sagt Patrick Clesle. Rund 70'000 Franken kostet die Neuuniformierung der 23 Mitglieder mit Reserveuniformen. Gut 40'000 Franken sind schon beisammen.

«Wir haben alle Wuppenauer und Schönholzerswiler angeschrieben und dazu weitere Geschäfte. Und es freut uns sehr, die Spendenbereitschaft ist gross.»

Mit dieser grossen Spendetafel wirbt die Musikgesellschaft für Spenden für ihre neue Uniform. Mittlerweile sind schon zwei Noten mehr rot. Bild: PD

Präsentiert wird die neue Uniform am Festakt der Musikgesellschaft am Sonntagnachmittag. Start zum Fest ist aber bereits am Freitag im Festzelt mit einem Konzert der «Blaumeisen». Am Samstagabend folgt dann das grosse Oktoberfest mit der Stadtmusik Diessenhofen, der Blaskapelle Fihuspa und der Bläserformation Sixpäck.

Für das Fest sucht die Musikgesellschaft noch Helfer. «Etwa 50 externe Helfer brauchen wir pro Festtag», sagt Patrick Clesle. «Dazu packen natürlich all unsere Vereinsmitglieder mit an.»

Info und Helfermeldung unter: www.wuppenau2021.ch oder www.mg-wuppenau.ch