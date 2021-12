Jugendförderpreis Wuppenau: Einsatz für die Nachwuchsmusikanten

Wuppenau Der Jugendförderpreis 2021 geht an zwei musikalische Vorbilder Der diesjährige Jugendförderpreis der Leutnant-René-Moser-Stiftung wird bei Kälte und Regen verliehen. Das Lachen, einer der beiden Preisträgerinnen und das Musikspiel der Mini Band erwärmen jedoch die Gemüter. Christoph Heer 07.12.2021, 11.35 Uhr

Preisträgerin Yvonne Kohler und Hanspeter Gantenbein von der Leutnant-René-Moser-Stiftung. Bild: Christoph Heer

Es sind in diesem Jahr Yvonne Kohler und Ute Hartwich, die den Preis entgegennehmen dürfen. Erstgenannte hat vor zwölf Jahren die Mini Band Wuppenau ins Leben gerufen und während sechs Jahren geleitet und weiter aufgebaut. Zweitgenannte übernahm anschliessend und steckt seither genau gleich viel Enthusiasmus und Engagement in das Projekt wie ihre Vorgängerin.

Die Preisübergabe durch Hanspeter Gantenbein erfolgte am vergangenen Mittwochabend im Rahmen der Eröffnung der Wuppenauer Adventsfenster. Die Mini Band macht Musik für die Gäste an der Feier. Da Ute Hartwich abwesend ist, leitet Daniela Schümperli die kleine Kinder -und Jugendformation.

Überraschte Preisträgerin

Mit dabei, als die Nachwuchsmusikanten «Frohe Weihnachten» und «Rudolph the red-nosed reindeer» spielen, ist Yvonne Kohler. Nichtsahnend steht sie im Publikum als Hanspeter Gantenbein ihren Namen als diesjährige Preisträgerin verkündet – ihr folgendes, überraschtes Lachen? Herzergreifend. «Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet, ich freue mich riesig», sagt sie.

Die Mini Band Wuppenau spielt an der Preisübergabe. Bild: Christoph Heer

Gemeinderat Patrick Clesle wird die Urkunde und den Geldpreis an die abwesende Ute Hartwich übergeben. Er weiss es als Mitglied der Musikgesellschaft Wuppenau zu schätzen, was die beiden Frauen in den vergangenen zwölf Jahren mit der Mini Band erreicht haben. Hanspeter Gantenbein sagt in seiner Laudatio:

«Yvonne Kohler und Ute Hartwich leben unser Leitbild ‹Das Zusammenleben nachhaltig fördern› in vollen Zügen und mit grossem Engagement.»

Da genüge ein freundliches Danke längst nicht mehr. «Die grossartige Arbeit dieser zwei Sympathieträgerinnen für unsere Jugend und somit auch für die Musikgesellschaften ist vorbildlich und ein Erfolgsmodell das seinesgleichen sucht.»