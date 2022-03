Wuppenau: Knatsch um Buslinienführung bei Hosenruck

Wuppenau 37 Unterschriften für eine Bushaltestelle in Welfensberg – doch der Gemeindepräsident wehrt sich: «Es ist ein Kampf um Minuten» In Hosenruck ob Wuppenau soll ein Buswendeplatz gebaut werden. Dagegen wehren sich knapp 40 Einwohner aus Welfensberg. Sie würden einen zweijährigen Test mit einer Schlaufe über ihren Weiler bevorzugen. Doch dafür, sagt Gemeindepräsident Martin Imboden, fehlt schlicht das Land und die Zeit. Denn ein Problem wären auch Verzögerungen durch die Landwirtschaft. Sabrina Bächi 15.03.2022, 05.10 Uhr

Die Haltestelle in Hosenruck. Bild: Mario Testa

37 Welfensbergerinnen und Welfensberger haben unterschrieben. Das sind alle erwachsenen Personen im Weiler in der Gemeinde Wuppenau. Mit ihrer Unterschrift wollen sie der Gemeinde sagen, dass sie nicht einverstanden sind mit den Bauplänen zum Buswendeplatz in Hosenruck, der Ende März an der Versammlung zur Abstimmung kommt. 200'000 Franken kostet das Projekt.

Dabei, das ist die Meinung der Welfensberger, könnte der Bus ja auch eine Schlaufe durch ihren Weiler ziehen und so wieder Wuppenau ansteuern. Als Gründe gegen diese Variante nennt die Gemeinde etwa den landwirtschaftlichen Verkehr.

Einige Welfensberger würden den Bus auch nutzen

Die Welfensberger wünschen sich eine eigene Bushaltestelle im Dorf - zumindest probeweise. Bild: Mario Testa

«Es macht keinen Sinn, dass der Bus in Hosenruck warten muss und wir keinen Anschluss haben», meint Felix Weder. Er hat die Unterschriften gesammelt. So hat er auch erfahren, dass in Welfensberg doch einige den Bus nutzen würden, wenn die Haltestelle im Dorf wäre. «Jetzt müssen wir einen Kilometer zu Fuss gehen, das ist bei schönem Wetter kein Problem, im Winter sieht das jedoch anders aus.» Dabei wäre es bei schneebedeckten Strassen selbst für den Bus einfacher über Welfensberg zu fahren und so den stotzigen Teil bei Hosenruck umgehen zu können.

Das Argument des landwirtschaftlichen Verkehrs, welcher die Buslinie stören soll, will Weder so nicht gelten lassen. «Das kann man ja zeitlich anpassen. Die Landwirte wissen ja, wann der Bus kommt.» Einige seien bereit, sich dem Fahrplan anzupassen, sagt er.

Eine Probezeit von zwei Jahren ist gewünscht

Die Welfensberg wollen mit ihrem Anliegen aber nicht etwa jetzt schon eine feste Linie über ihr Dorf, sondern eine Probezeit mit dieser Variante. «Man kann es doch zwei Jahre ausprobieren, dann hat man sichere Erfahrungswerte», sagt Weder. Das würde den ÖV im kleinen Dorf am Nollen stärken, zumal auch dort ein Bevölkerungszuwachs möglich sei.

Am Freitag haben er und Anita Bamert Näf die Unterschriften auf der Gemeinde abgegeben. Am Ende wird das Wuppenauer Stimmvolk entscheiden, ob der Welfensberg seine Zusatzschlaufe erhält, oder ob man in Hosenruck, wie vom Gemeinderat vorgeschlagen, einen Buswendeplatz für 200’000 Franken baut.

Die Schlaufe dauert gleich lang

Gemeindepräsident Martin Imboden setzt sich immer wieder intensiv mit dem Thema öffentlicher Verkehr und Busanschluss Wuppenau-Wil auseinander. Er betont:

Martin Imboden, Gemeindepräsident Wuppenau. Bild: Reto Martin

«Es ist ein Kampf um Minuten und sehr viele Bedürfnisse.»

Aufgrund der zahlreichen Fahrplanwechsel, in denen Wuppenau teils sehr unsichere Anbindungen an das Zugnetz hatte, geht es dem Gemeinderat nun darum, stabile Anbindungen zu schaffen. Das ist überspitzt formuliert jede Kuh auf dem Weg eine zu viel, vor allem, wenn es eben um Minuten geht. «Grundsätzlich dauert es etwa gleich lang, die Schlaufe über den Welfensberg zu fahren oder in Hosenruck zu kehren», sagt Imboden.

Für die Haltestelle fehlt das Land

Aber man habe alle Varianten, auch diese über Welfensberg, mit Fachplanern und dem Kanton genau angeschaut. Das Problem in Welfensberg ist eben auch Folgendes: «Für die Haltestelle, welche das Behindertengleichstellungsgesetz erfüllen muss, brauchen wir Land.» Dafür habe man den Platz beim alten Gemeindehaus vorgesehen, dort sei es aber nicht möglich. «Wir bekommen das Land nicht», sagt Imboden schlicht.

Zudem sei es für die Landwirte, gerade auch in der Heuzeit, fast nicht möglich auf den Bus, der zwei Mal in der Stunde durchfährt, Rücksicht zu nehmen. Ausweichmöglichkeiten auf der Strasse zwischen Traktor und Bus gibt es ebenfalls nicht. «Die Stimmung bei den Bauern ist nicht einheitlich, aber diese Schwierigkeiten sind nicht zu unterschätzen.»

Der Gemeinderat will Stabilität, kein weiteres Provisorium

Am Ende ist es für den Gemeindepräsidenten nicht zuletzt auch eine Abwägung zwischen Hosenruck und Welfensberg. Wobei Hosenruck viel mehr Einwohner zählt als der Weiler Welfensberg und dort eine Überbauung ein hohes Wachstum bei den Einwohnerzahlen mit sich brachte. «Wir müssen schauen, dass wir wieder stabile Pendlerzahlen erreichen», sagt Imboden. Dieses Ziel geht nur mit einer zuverlässigen Anbindung und kurzen Umsteigezeiten.

Knapp 500 Pendler gibt es in der Gemeinde, die nach St.Gallen oder Zürich zur Arbeit fahren. Da scheinen die 37 Unterzeichnenden, von denen dann auch nicht alle den Bus nutzen würden, in keinem Verhältnis. «Natürlich versuchen wir möglichst viele Interessen einzubeziehen, aber das Provisorium über Welfensberg ist im Moment für den Gemeinderat nicht das Richtige», sagt Imboden. Er will Stabilität, kein weiteres Provisorium. Am Ende sei es jedoch ein demokratischer Entscheid, den die Stimmberechtigten fällen können.