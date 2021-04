Wunschtransfer Nach dem Triumph gegen Volley Amriswil wechselt Chênois’ Zerika zu den Thurgauern Der NLA-Zweite Volley Amriswil nimmt mit Karim Zerika einen der hoffnungsvollsten Schweizer Spieler unter Vertrag. Bemerkenswert: Der Mittelblocker wusste schon im Playoff-Final, dass er danach die Seiten wechseln wird. Nebst Alex Lengweiler werden zudem weitere Spieler den Oberthurgau verlassen respektive verlassen müssen. Matthias Hafen 23.04.2021, 18.18 Uhr

Karim Zerika zeigte im Playoff-Final gegen Amriswil eine starke Leistung. Bild: Olivier Zeller/PD

Auf dem Feld zog Volley Amriswil gegen Chênois den Kürzeren, verlor den Playoff-Final gegen die Genfer 1:3. An der Transferfront hingegen feiern die Thurgauer einen Sieg gegen den neuen Schweizer Meister. Amriswil reisst dem Titelhalter Mittelblocker Karim Zerika aus. Der 24-jährige Schweizer wechselt für die Saison 2021/22 in den Oberthurgau. «Es war ein Wunschtransfer von uns», sagt Amriswils Sportchef René Zweifel. «Wir beobachten ihn schon eine Weile und wir sehen grosses Potenzial in ihm.»