Amriswiler Konzerte: Wolfgang Sieber spielt virtuos auf der Orgel

Amriswil Wolfgang Sieber spielt virtuos auf der Königin Am Sonntag findet in der evangelischen Kirche das Galakonzert zum Jubiläum der «Amriswiler Konzerte» statt. Manuel Nagel 16.09.2021, 16.05 Uhr

Organist Wolfgang Sieber spielt in der evangelischen Kirche. Bild: PD

Er ist ohne Zweifel einer der besten Organisten des Landes und diesen Sonntagabend um 17 Uhr in der evangelischen Kirche zu hören. Wolfgang Sieber, 1954 im Toggenburg aufgewachsen und dort auch als Primarlehrer tätig gewesen, ist schon seit 1968 als Konzertpianist und -organist unterwegs. Er absolvierte Orgelmeisterkurse in Paris und München und ist nun seit fast 30 Jahren Stifts- und Hoforganist der Pfarrei St.Leodegar in Luzern.