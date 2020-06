Wo kommt das Historische Museum hin? – Die möglichen Standorte in Arbon sind von Bränden gekennzeichnet und versprühen Charme des Zerfalls Beide Gebäude sind riesig und dürften dem Kanton mehr Platz bieten als nötig. Für das Saurer Museum beziehungsweise das Historische Museum von Arbon im Schloss kommt ein Umzug aber nicht in Frage. Markus Schoch 18.06.2020, 05.20 Uhr

Das Zentralmagazin ist nach einem Brand in einem schlechten Zustand und steht leer. Bild: Andrea Stalder 11.6.2020)(

Der Thurgau sucht einen neuen Standort für das Historische Museum, das seinen Sitz heute im Schloss Frauenfeld hat.

2014 entscheidet sich der Kanton für das Kornhaus in Romanshorn als Favoriten.

2016 stellt die Projektgruppe die weitere Planung ein, weil sie sich mit den Eigentümern des ehemaligen SBB-Lagerhauses in der Hafenstadt nicht einigen kann.

In der Folge rollt der Kanton das Verfahren neu auf. Arbon und Frauenfeld reichen ein Bewerbungsdossier ein und setzen öffentlich Druck auf.

Anfang Juni beschliesst der Regierungsrat, beide Regionen zu berücksichtigen. In Frauenfeld bleibt die ältere Geschichte des Kantons, Arbon soll künftig die neuere Geschichte zeigen.

Der Weg ist noch ein weiter. Bis im nächsten Frühling sollen die wichtigsten Fragen geklärt sein. Danach wird ein Projekt ausgearbeitet, zu dem die Thurgauer an der Urne Ja sagen müssen. Regierungsrätin Monika Knill hofft, dass sie noch in dieser Legislaturperiode den Spatenstich in Arbon machen kann - also spätestens 2024.

Sie sind industriegeschichtliches Erbe der Stadt, sie sind über 100 Jahre alt und sie sind vom Feuer gekennzeichnet. Die ehemalige Webmaschinenhalle beziehungsweise das daneben liegende ehemalige Zentralmagazin im SaurerWerkZwei stehen im Vordergrund als Standort für das Historische Museum des Thurgaus, das nach Meinung des Regierungsrates die neuere Geschichte des Kantons dereinst in Arbon zeigen soll. Beide Gebäude gehören dem Generalunternehmer HRS und bieten sehr viel Platz: Die Webmaschinenhalle auf drei Etagen rund 8'000 Quadratmeter, das Zentralmagazin im Erdgeschoss und den beiden seitlichen Böden darüber rund 7'000 Quadratmeter.

Der Kanton dürfte keinen Bedarf für die ganze Fläche haben. Als seinerzeit das Kornhaus in Romanshorn im Fokus stand, war von 6'000 Quadratmetern brutto die Rede, die der Kanton für die Ausstellung braucht - und zwar für alles zusammen.

Das Zentralmagazin ist baulich in einem schlechten Zustand

So viel werden es in Arbon nicht sein, da die Objekte zur älteren Geschichte im Schloss Frauenfeld bleiben. Wie gross der Platzbedarf inklusive dem geplanten Ausstellungsraum als regionale Bühne für die anderen sechs kantonalen Museen in Arbon ist, lässt sich nicht sagen. Diese Frage werde Gegenstand der Machbarkeitsstudie sein, sagt Kulturamts-Chefin Martha Monstein. Sie leitet die Projektgruppe, die bis Ende März des nächsten Jahres Antworten auf diese und viele andere Fragen geben soll.

Martha Monstein, Leitein des Kulturamtes. Bild: Claudia Schumm (25.5.2017(

Billig wird es auf jeden Fall nicht. Bekannt ist: Beim Kornhaus in Romanshorn war von einer Investitionssumme von 43 Millionen Franken die Rede. So viel und unter Umständen noch mehr könnte es auch in Arbon kosten. Das Zentralmagazin ist nach dem Brand 2012 in einem schlechten Zustand und steht fast leer. Viele Scheiben sind kaputt, von den russgeschwärzten Decken tropft Wasser. In den Spalten der Betonböden wachsen Sträucher und Bäume. Die HRS wollte das Saurer-Lager nicht zuletzt wegen statischer Probleme eigentlich teilweise abreissen, wofür sie bereits die Bewilligung hat.

HRS brachte Webmaschinenhalle selber ins Spiel

Die Webmaschinenhalle mit ihrer imposanten Backsteinfront gegen den See hin. Daneben ist seit Oktober 2019 der Blumenladen «das Blumenkind» beheimatet. Bild: Reto Martin (4.6.2020)

Anders sieht es bei der 160 Meter langen und wiederholt erweiterten Webmaschinenhalle mit der eindrücklichen Backsteinfassade gegen den See hin aus. Sie stand vor zwei Jahren zwar ebenfalls in Flammen. Der Schaden hielt sich aber in Grenzen. Die HRS will das im Schutzplan der Stadt aufgeführte und von der Denkmalpflege als wertvoll taxierte Gebäude langfristig sanieren und umnutzen, auch wenn es mit dem Museum nichts werden sollte.

Die Verantwortlichen des Immobiliendienstleisters gehen allerdings davon aus, dass die Liegenschaft für den Kanton interessant ist und bleibt. Sie hatten die Webmaschinenhalle 2016 in Absprache mit dem damaligen Stadtrat selber in Frauenfeld als Museumsstandort ins Spiel gebracht und ein Nutzungskonzept ausgearbeitet. «Dieses Dokument dürfte die Grundlage für den Entscheid des Regierungsrates gewesen sein», schreibt die HRS auf Anfrage. Das Unternehmen will sich deshalb gerne in Geduld üben.

«Wir stehen nicht unter Zeitdruck. Wenn die beiden Gebäude als wertvoll und geeignet für ein Museum angesehen werden, stehen wir für Gespräche jederzeit zur Verfügung.»

Über Geld hätten sie bis jetzt weder mit dem Kanton noch mit der Stadt gesprochen. Und auch nicht darüber, ob der Kanton eine der beiden Hallen kaufen, mieten oder im Baurecht übernehmen soll. Die HRS ist offen für jede der drei Varianten. Welche die beste sei, müsse geklärt werden, sagt Monstein.

Das Saurer Museum denkt nicht an einen Umzug

Ruedi Baer, Präsident des Oldtimerclubs Saurer. Bild: Reto Martin (8.1.2020)

Auch wenn noch vieles unklar ist, eines steht schon jetzt fest: Selbst wenn am Schluss in einer der beiden Hallen noch Platz frei sein sollte für Dritte, das Saurer Museum wird nicht ins SaurerWerkZwei zügeln, wo es bereits ein Schaulager hat. «Das kommt für uns nicht in Frage», sagt Vereinspräsident Ruedi Baer. Sie hätten die Räumlichkeiten am heutigen Ort im ehemaligen SaurerWerkEins mit extrem grossem Aufwand und schweisstreibender Freiwilligenarbeit für ihre Zwecke hergerichtet. Baer sagt:

«Das kann ich meiner Mannschaft nicht nochmals zumuten.»

Zumal der Standort am See direkt am Radweg ideal sei. «Wir fühlen uns in jeder Beziehung sehr wohl.»

Gleich neben der «Wunderbar »befindet sich das imposante Saurer Museum. Bild: Mareycke Frehner 10.11.2015)(

Komme hinzu, dass sie jetzt tun und lassen könnten, «was wir wollen». Im Verbund mit einem staatlichen Museum wäre es vorbei damit, sagt Baer. «Und das geht nicht.» Für eine Zusammenarbeit seien sie aber sehr wohl zu haben.»

Ortsmuseum will im Schloss bleiben

Peter Gubser, Vorstandsmitglied des Historischen Museums von Arbon.

Bild: Colin Frei (4.10.2019)

Auch das Historische Museum von Arbon wird voraussichtlich nicht in die neue Stadtmitte umziehen, wenn das Historische Museum des Kantons dort tatsächlich eröffnen sollte. Vorstandsmitglied Peter Gubser sagt:

«Wir werden aber sicher unseren Teil zur Industriegeschichte abgeben, falls das gewünscht sein sollte.»

Das Schloss ganz zu verlassen, stehe für den Vorstand nach ersten Gesprächen nicht zur Diskussion. Die Räumlichkeiten mit dem Turm seien neben der Ausstellung selber eine Attraktion. «Aber das Historische Museum des Kanton eröffnet in frühestens sechs oder sieben Jahren. Bis dahin wird es noch viel zu reden geben.»