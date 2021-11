WM-Silbermedaille Kradolfer Judoka verpasst knapp Gold an den Weltmeisterschaften in Lissabon Nach zwei Bronzemedaillen holt Veteran Hans Nessensohn aus Kradolf erstmals an einer Weltmeisterschaft Silber. Christof Lampart 03.11.2021, 11.30 Uhr

Hans Nessensohn mit seiner WM-Silbermedaille. Bild: Christof Lampart

Und es hätte gar nicht viel gefehlt, dass der Kradolfer Judoka an der Judoveteranen-WM, welche vom 21. bis zum 24. Oktober in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon stattfand, sogar Gold hätte entgegennehmen können. Denn der Final gegen den Moldawier Constantin Brinza war «äusserst knapp», erzählt Hans Nessensohn.

Das habe ihm auch der Kontrahent nach dem Kampf mit einer unmissverständlichen Geste angezeigt. Und obwohl er eigentlich mit Silber zufrieden ist, wurmt es den 67-jährigen Nessensohn schon noch ein wenig, dass die goldene Auszeichnung nicht an ihn ging, denn «mir gelang ein Wurf und ich dachte: ‹Jetzt habe ich ihn!› Aber die Kampfrichter gaben mir die Wertung aus mir unerfindlichen Gründen nicht. Der französische Nationaltrainer sagte mir nach dem Kampf, dass er das genau so gesehen habe. Selbst der Gegner dachte, es sei vorbei».

War es aber nicht. Und so befreite sich der Moldawier aus der brenzligen Lage und konterte letztlich erfolgreich, was am Ende bei mittlerweile vier Kämpfen gegen Brinza nun schon die dritte Niederlage Nessensohns bedeutete. Doch von einem Angstgegner will der ehrgeizige Vollblutsportler nichts wissen. «Bei uns beiden kommt es auf die Tagesform an. Und dieses Mal war er der Glücklichere», ordnet Nessensohn das Geschehen ein.

Im Zeichen der Pandemie gekämpft

Eigentlich waren Hans Nessensohn und seine Sportlerkollegen schon allein nur darüber froh, dass die WM in Pandemiezeiten überhaupt stattfand. Doch alles, was mit Judo zu tun hatte, unterlag einem ebenso vorbildlich wie rigid umgesetzten Schutz- und Hygienekonzept. «Unsere portugiesischen Gastgeber haben das höchst professionell gehandhabt und konnten sicher davon profitieren, dass sie bereits im Mai 2021 die Elite-Judo-Europameisterschaften durchgeführt hatten», sagt Nessensohn lobend.

Tatsächlich war in der «Stadt der sieben Hügel» vor, während und nach den Kämpfen Corona für die Kampfsportlerinnen und -sportler allgegenwärtig. Was im erlebten Ausmass auch für Hans Nessensohn eine neue Erfahrung war. «Überall herrschte Maskenpflicht. Die Maske durften wir eigentlich nur während des Trainings und der Wettkämpfe abnehmen. Wir Judokas wurden mehrfach auf Virus getestet und hatten einen ganzen Hoteltrakt wie auch eine Fassstrasse fürs Essen nur für uns», erzählt Nessensohn. «Es wurde alles dafür getan, dass die Wettkämpfe reibungslos über die Bühne gehen konnten», betont der Judoka. «Etwas schade» sei nur gewesen, dass man ausser dem Flughafen, dem Hotel und der Wettkampfstätte nichts von Lissabon zu sehen bekommen habe, was nicht gerade an der Route des Busses lag, der die Athletinnen und Athleten vom Hotel zur Wettkampfstätte und wieder zurückbrachte. «Aber wir waren ja alle wegen der Weltmeisterschaft da, also haben wir das in Kauf genommen», sagt Nessensohn.

Nächster Anlauf auf WM-Gold in Polen

Die Ziele gehen dem unermüdlichen Kämpfer nicht aus. «Gold habe ich ja noch nicht», sagt er augenzwinkernd und freut sich darauf, dass auch die WM 2022 praktisch vor der Haustüre stattfindet, nämlich in Polen. «Diese Möglichkeit werde ich mir nicht entgehen lassen», so Nessensohn, der bereits wieder das normale Training aufgenommen hat. «Ohne Judo geht es bei nun einfach einmal nicht», lacht er.