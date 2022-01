Oberthurgauer Gerüstbauer hat Verfahren am Hals

Wirtschaftskriminalität «Das macht mich wahnsinnig wütend»: Wie ein Oberthurgauer Gerüstbauer einem Konzertveranstalter fast das Genick gebrochen hat und eine Gemeinde hinters Licht führen wollte Der Unternehmer steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. Er darf die Wohnungen in seinem Gewerbeneubau nicht nutzen, seine Gerüste waren wegen vermuteter Konkursdelikte vorübergehend beschlagnahmt, die paritätische Berufskommission hat ihn vor Gericht gezogen und er ist wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt worden. Für den Organisator des Elektrofestivals «Takt am See» in Romanshorn ist das alles keine Überraschung. Markus Schoch Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.30 Uhr

Beim Gewerbeneubau sind die Gerüste gestapelt. Bild: Markus Schoch

Die Zuversicht, die der Unternehmer ausstrahlt, hat schon fast etwas Trotziges. Das Wasser steht dem Gerüstbauer und -händler bis zum Hals. Er ist ins Visier der Justiz geraten, und seine Schulden belaufen sich aktuell nach eigenen Angaben auf 140'000 Franken, was ihn aber überhaupt nicht zu beunruhigen scheint. Denn er erwartet für das letzte Jahr einen Gewinn von mindestens 150'000 Franken. Dazu kommt ein Vermögen in der Höhe von 320'000 Franken. So viel sind die Gerüste angeblich wert, mit denen er sein Geld verdient.

Weil er die Anschuldigungen für haltlos hält und sich als Opfer sieht, bleibt der Kleingewerbler optimistisch. Die aktuell schwierige Situation sei bloss eine Durststrecke, die er schon bald überwunden habe, sagt er. Schon in den nächsten Wochen möchte er wieder Tritt fassen. Einfach wird es jedoch nicht, ist er sich bewusst. «Es ist extrem rufschädigend, was jetzt passiert.»

Kaution nicht gezahlt

Diese Aussage und die Angaben zum Geschäftsgang machte der Mann kürzlich vor den Schranken des Bezirksgerichts Arbon. Red und Antwort stehen musste der Unternehmer dort, weil er den Gesamtarbeitsvertrag für den Gerüstbau nicht eingehalten hatte. Wer in der Branche tätig ist, muss bei der paritätischen Berufskommission eine Kaution im Betrag von 20’000 Franken als Sicherheit hinterlegen. Der Firmenbesitzer überwies das Geld nicht. Er reagierte weder auf Zahlungsaufforderungen noch auf Kontaktversuche, und er erschien auch nicht bei der Schlichtungsbehörde. Die Berufskommission ging deshalb gerichtlich gegen ihn vor. Eine Woche vor der Verhandlung ersuchte der Beschuldigte um Verschiebung des Termins. Diese Bitte gewährte ihm das Gericht aber nicht.

Und deshalb sass er kurz vor Weihnachten auf der Anklagebank in Arbon und erzählte bruchstückhaft, wie es ihm im letzten Jahr ergangen war. Die kurze Antwort: Nicht gut. Die Forderungsklage der paritätischen Berufskommission ist noch sein kleinstes Problem, das er überdies zumindest für den Moment aus der Welt schaffen konnte. Der Unternehmer unterschrieb am Schluss der Verhandlung eine Vereinbarung, die ihn verpflichtet, die Kaution in Raten zu zahlen. Ob er dem Versprechen nachkommen wird, ist alles andere als sicher.

Staatsanwaltschaft wirft ihm Betreibungs- und Konkursdelikte vor

Der Grund dafür sind seine übrigen Schwierigkeiten, in denen er steckt. Die Firma, die der Mann ab 2014 führt, geriet in finanzielle Schieflage, die so gross wurde, dass das Bezirksgericht Arbon im September des letzten Jahres den Konkurs über den Betrieb verhängte. Das Geld war schon lange vorher knapp. Wegen offener Rechnungen wollte ihm das Strassenverkehrsamt bereits im Sommer 2020 den Fahrzeugausweis und die Nummer für einen Anhänger entziehen. Gleichzeitig steht er unter Verdacht, getrickst zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmer Betreibungs- und Konkursdelikte vor, also Betrug, Gläubigerschädigung und Unterlassung der Buchführung. Anfang Dezember liess sie seine Gerüste sicherheitshalber beschlagnahmen.

Ende des letzten Jahres beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft die Gerüste. Bild: Markus Schoch

Mittlerweile kann der Unternehmer wieder über das Material verfügen, was ihm erlaubt, seinen Geschäften weiter nachzugehen. Dafür hat er bereits im Sommer des Jahres 2020 eine neue Firma mit fast genau gleichem Namen und ähnlichem Zweck gegründet, mit der er im letzten Jahr aber nicht richtig in die Gänge kam. Zwischenzeitlich beschäftige er zwar drei Mitarbeiter, im Moment sei er aber der einzige Lohnempfänger, erzählte er vor Gericht. Diese Firma will der Mann nun nach Möglichkeit bis spätestens 1. März in eine nächste Firma überführen, die auf Notfallservice im Gerüstbau spezialisiert ist. Die Zeit drängt. Vor Gericht sagte der Mann.

«Wenn wir es nicht schaffen, sind wir am Ende.»

Was ihn daran hindern könnte, rechtzeitig an den Start zu gehen, ist die Justiz: Das Verfahren gegen ihn läuft noch immer, heisst es bei der Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

Er baute ohne Bewilligungen Wohnungen ein

Nicht nach Plan läuft es dem Gerüstbauer auch mit dem Gewerbebau, den er im letzten Jahr erstellen liess. Die Büros in den beiden oberen Stockwerken hatte er zu Wohnungen mit Küche und Badezimmer ausgebaut, was er aus zonenplanrechtlichen Gründen nicht hätte tun dürfen. Bewilligt hatte ihm die Gemeinde Büroräumlichkeiten. Sie verfügte deshalb nach einer Kontrolle im letzten Juli einen sofortigen Baustopp. Der Gerüstbauer reichte in der Folge eine Projektänderung ein und verlangte eine Ausnahmebewilligung.

Die eine Wohnung sei für den Betriebsleiter, der gleichzeitig für die Hauswartung der Liegenschaft zuständig sei und immer vor Ort sein müsse, begründete der Gerüstbauer seine Eingabe. Die anderen Wohnungen brauche er für Mitarbeiter und Saisoniers, die ebenfalls nicht auswärts schlafen könnten. Denn er beabsichtige, ins Transportgeschäft einzusteigen und im Winter einen Schneeräumungsdienst anzubieten, heisst es in den Unterlagen, die der «Thurgauer Zeitung» vorliegen.

Der Gemeinderat war nicht bereit, beide Augen zuzudrücken. Er schützte im November die Einsprachen gegen das Umnutzungsgesuch. Gleichzeitig gab die Behörde dem Gerüstbauer bis Ende Februar dieses Jahres Zeit, den Mietern zu kündigen und die Wohnungen zu räumen. Im Moment sind sie noch besetzt. Abends jedenfalls brennt Licht. Die Verfügung sei für ihn kein Beinbruch, sagte der Gerüstbauer am Rande der Verhandlung im Dezember. Er warte jetzt einfach, bis seine Liegenschaft umgezont werde, was in der Ortsplanungsrevision vorgesehen sei. Die Abstimmung darüber findet im Sommer statt.

Elektrofestival hat offene Rechnung

Dieses Gerüst auf dem Werftareal der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt brach Bruno dos Anjos fast das Genick. Bild: Markus Schoch

Bruno dos Anjos wundert sich, woher der Gerüstbauer das Geld hatte, um in einen Neubau zu investieren. Denn ihm schulde er ohne Zinsen noch rund 136'000 Franken. Dos Anjos ist der Organisator des Elektrofestivals «Takt am See» in Romanshorn, mit dem er 2017 einen grossen Schritt nach vorne machen wollte. Erstmals sollte der Anlass zwei Tage dauern. Um bei Regen auf der sicheren Seite zu sein, liessen dos Anjos und sein Partner zwei zehn Meter hohe Zelte auf dem Werftareal der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) aufstellen – vom Gerüstbauer, dem derzeit alles um die Ohren fliegt.

Die Konstruktion hielt aber nicht, was der Lieferant versprochen und schriftlich bestätigt hatte. Sie sollte eine Last von 2,5 Tonnen tragen können. Tatsächlich wäre das Dach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zusammengebrochen, wenn Boxen, Lampen und anderes Equipment mit diesem Gewicht an ihm gehangen hätten. Diese Auskunft bekam dos Anjos damals von einem beigezogenen Statiker, der nicht den kleinsten Zweifel an seiner Einschätzung hatte. Dos Anjos und sein Kollege beschlossen deshalb in allerletzter Sekunde, das Festival abzublasen. Er sagt:

«Es war lebensgefährlich.»

Sicherheitsbolzen hätten gefehlt und Querstreben seien defekt gewesen.

Gerüstbauer streitet alle Schuld ab

In der Querstrebe fehlt ein Stück. Bild: Bruno dos Anjos

Der Entscheid kam die beiden teuer zu stehen. Sie hatten hohe Ausgaben und keine Einnahmen von den rund 3000 Besuchern, die sie für den Rave am Wasser erwartet hatten. Dos Anjos stellte dem Gerüstbauer den Schaden in Rechnung. Dieser wollte aber nichts von einer Schuld wissen und stritt alles ab. «Wir haben mehrmals das Gespräch mit ihm gesucht, er war aber nicht einsichtig.» Dos Anjos leitete schliesslich die Betreibung ein, was den Gerüstbauer aber nicht im Geringsten beeindruckte. «Er sagte mir, ich könne ihn ja vor Gericht ziehen, wenn es mir ernst sei.»

Dos Anjos hat diesen Schritt bis heute nicht getan.

«Ich müsste 30'000 Franken vorstrecken, ohne zu wissen, ob ich je an mein Geld komme.»

Er habe immer gehofft, der Gerüstbauer kriege irgendwann die Kurve, sodass er die Schulden begleichen könne. Danach sehe es aber je länger je weniger aus. «Das macht mich wahnsinnig wütend. Er nutzt das System aus.» Der Gerüstbauer habe ihm als Eventorganisator fast das Genick gebrochen. «Ich rapple mich erst jetzt langsam wieder auf.» Unterkriegen lassen wolle er sich nicht. «Takt am See» soll wiederauferstehen.

Gerüstbauer macht die Grossen für seine Misere verantwortlich

Was der Gerüstbauer zu den Vorwürfen von Dos Anjos meint, lässt sich nicht sagen. Er nimmt seit Tagen das Telefon nicht ab und reagiert auch nicht auf Sprachnachrichten. Vor Gericht und vor allem in den Verhandlungspausen war er umso redseliger. Er sprach damals davon, dass mit ihm der Falsche auf der Anklagebank sitze. Die wirklichen Verbrecher seien die Grossen in der Branche, die nur deshalb so tiefe Preise offerieren könnten und Kleine wie ihn damit kaputtmachen würden, weil sie sich einen Deut um die arbeitsrechtlichen Bestimmungen scheren würden.

Mit ihnen wolle sich aber niemand anlegen. Dafür würden der Staat und die paritätische Berufskommission an ihm ein Exempel statuieren, obwohl er einer der wenigen ehrlichen Unternehmer sei. Eine Aussage, die den Anwalt der Gegenpartei nicht unwidersprochen lassen wollte. Wenn er nicht aufhöre, diese haltlosen Anschuldigungen in die Welt zu setzen, werde er ihn gerichtlich belangen. Was den Gerüstbauer nur noch wütender machte. Die Vereinbarung zur Ratenzahlung unterschrieb er dann aber ein paar Minuten später, ohne mit der Wimper zu zucken. Den Text las er nicht einmal richtig durch. Dafür gab er sich wieder jovial.

Drecksbullen, Nazis, Schlampen

Doch der Gerüstbauer kann auch anders, wenn er sich in die Enge gedrängt fühlt und die Umstände andere sind. Am 1. Juli 2020 um 00.55 Uhr hatte er Besuch von zwei Polizisten, die ihn verdächtigten, alkoholisiert am Steuer gesessen zu haben. An eine Kontrolle war nicht zu denken. Der Mann war völlig ausser sich und griff verbal zum Zweihänder. Als Verstärkung eintraf, verlor er vollends die Beherrschung, wie aus dem Strafbefehl hervorgeht, den er fünf Monate später von der Staatsanwaltschaft erhielt.

Der Gerüstbauer hatte die Beamten als Huren, Hurensöhne, Wixer, Drecksbullen, Nazis und Schlampen betitelt und ihnen gedroht, er werde sich an ihren Familien rächen, steht in den Akten. Besonders den Kindern werde er Schmerzen zufügen. Er sei bereit, jemanden aufzuschlitzen. Und er schrecke auch vor einer Vergewaltigung nicht zurück. Die restliche Nacht verbrachte der Gerüstbauer in einer Zelle. Der Atemlufttest ergab einen Wert von 0,88 mg Alkohol pro Liter Blut.

Dos Anjos will nicht aufgeben

Den Strafbefehl focht der Gerüstbauer an, sodass sich das Bezirksgericht Arbon mit dem Fall befassen musste. Zur Verhandlung im Juni des letzten Jahres erschien der Unternehmer nicht. Er redete sich damit heraus, dass er davon ausgegangen sei, sein Anwalt nehme den Termin wahr. Schliesslich gab er sich reumütig und zog die Einsprache zurück.

Bruno dos Anjos wird der Gerüstbauer nicht so leicht los. Der Festivalveranstalter hat sich diese Woche entschieden, die Betreibung fortzusetzen. Die Erfolgschancen seien zwar gering. Er wolle aber nichts unversucht lassen, um dem Unternehmer das Handwerk zu legen. «Es soll in Zukunft niemandem mehr zu Schaden kommen.»

