Geschäftsführerin Andrea Ruf verlässt die SBS

Wirtschaft «Unterschiedliche Auffassungen zur Unternehmensführung»: Die Geschäftsleiterin der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG hat gekündigt Andrea Ruf wird ihre Aufgaben und Projekte Ende April an Benno Gmür übergeben. Der Vize-Präsident des Verwaltungsrates ist ab sofort fürs operative Geschäft verantwortlich. Markus Schoch 20.04.2022, 17.14 Uhr

Die langjährige Geschäftsführerin der SBS AG, Andrea Ruf, verlässt das Unternehmen per 30. April. Bild: Belinda Schmid

Paukenschlag bei der Weissen Flotte. «Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur Unternehmensführung in der jetzigen Situation hat unsere langjährige Geschäftsführerin Frau Andrea Ruf ihr Arbeitsverhältnis gekündigt», schreibt die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG (SBS) am Dienstagabend in einer Mitteilung. Ruf werde ihre Aufgaben und Projekte per 30. April an den Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates, Benno Gmür, übergeben. Dieser sei ab sofort für die operative Geschäftsleitung (CEO) und für die Führung des Geschäftsleitungs-Teams verantwortlich.