Urs Graf hat seine Apotheke in Romanshorn verkauft

Wirtschaft Ein Abschied in Raten: Nach 36 Jahren hat Urs Graf die Romanshorner Bahnhofsapotheke in jüngere Hände übergeben Neue Inhaberin ist die Romanshornerin Catherine Zahner-Daniel, die den Betrieb von Ferienvertretungen während des Studiums her gut kennt. Graf arbeitet in einem Teilpensum weiter. Markus Bösch 16.03.2022, 04.00 Uhr

Er liebe seinen Beruf, sagt Apotheker Urs Graf. Bild: Markus Bösch

1985 hat er die (ehemalige Zeller-)Apotheke an der Bahnhofstrasse als Verwalter übernommen, sieben Jahre später war er der Besitzer. «Das waren herausfordernde erste Jahre», blickt Urs Graf zurück auf die Anfänge. Der Einstieg ins Berufsleben direkt nach dem Pharmaziestudium sei nicht ganz einfach gewesen – galt es doch, auch ein Team zu führen. «Dieses Wissen musste ich mir erst aneignen. Und damals waren auch die technischen Abläufe um einiges anders als heute.» Alles habe von Hand schriftlich festgehalten werden müssen, beispielsweise auf Karteikarten. Sein erstes modernes Gerät sei ein Kopierer gewesen. «Am Anfang waren wir zu fünft, heute ist unser Team doppelt so gross», sagt Graf.

Mehr Personal brauche es, weil die Arbeit massiv zugenommen habe. Vor allem in Bezug auf die Administration. Heute gebe es viel mehr Vorschriften, alles müsse dokumentiert sein. Dadurch bleibe der gesunde Menschenverstand schon auch mal aussen vor.

Die Kundschaft ist anspruchsvoller geworden

«Und die Kundschaft ist natürlich auch grösser geworden: Gegen 200 Menschen besuchen uns jeden Tag», sagt Graf. Sie würden sich über Behandlungsmöglichkeiten beraten lassen. «Oder sie suchen das Gespräch darüber, sind in diesem Sinn anspruchsvoller und diskussionsfreudiger als früher.» Das mache den Beruf spannender und gleichzeitig herausfordernder. «Das ist die eine Seite unseres Geschäfts», sagt Graf.

«Dank dem angepassten Heilmittelgesetz und erweiterten Abgabekompetenzen haben Apotheken ganz allgemein an Ansehen und Wichtigkeit gewonnen. Das ist wichtig, stehen wir doch wegen der Selbstdispensation durch Ärzte im Thurgau auch in wirtschaftlicher Konkurrenz.» Trotzdem: Zumindest auf dem Platz Romanshorn sei der gegenseitige Respekt nach wie vor vorhanden.

Apotheke wird umgebaut

Ganz klar im Mittelpunkt stehe weiterhin die Zufriedenheit der Kunden. Graf sagt:

«Der Apotheker und die Apothekerin soll und will Erstberatungen anbieten. Die Ausbildung in Diagnostik und die Weiterbildung in medizinischen Belangen gewinnen an Bedeutung.»

Und selbstverständlich werde wenn nötig ein Arzt beigezogen oder die hilfesuchende Person an den Hausarzt verwiesen. «Auch darum befinden wir uns momentan in einem grösseren Umbau, der es uns ermöglichen wird, bald zwei Beratungsräume anbieten zu können.»

Während der Pandemie kamen das Testen und Impfen dazu. Da sei sein Team teilweise an seine Grenzen gestossen, sagt Graf. Gleichzeitig hätten alle eine überaus grosse Leistungsfähigkeit bewiesen, hätten mitgedacht, aufeinander geachtet und einander in dieser herausfordernden Zeit unterstützt. «Wir konnten uns aufeinander verlassen. Das waren sehr schöne Erfahrungen.»

Eigene Produkte sind des Apothekers Stolz

In einem kleineren Ort wie Romanshorn eine Apotheke zu führen, sei nach wie vor cool. Den Kontakt zu Menschen jeden Alters pflegen zu können, Wissen weitergeben und Zusammenhänge aufzeigen zu können, das mache diesen Beruf attraktiv. «Und vielleicht auch, dass wir schon immer in Handarbeit hergestellte Produkte angeboten haben: Das sind die Haus-Spezialitäten, die wir in unserem kleinen Labor entwickelt und gemischt haben.» Graf denkt dabei an Hustensirupe, Crèmes, Halssprays und Nasensalben.

Sie seien so etwas wie des Apothekers Stolz – und sie würden die Kundenbindung stärken. «Ich bin glücklich, dass meine Nachfolgerin Catherine Zahner-Daniel dies weiterführen wird. Und ich bin sehr zuversichtlich für diese Apotheke – die mit allen Dienstleistenden im Gesundheitswesen die Patienten in den Mittelpunkt stellt.»