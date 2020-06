Wirbel um die Arboner «Wunderbar»: Über 5000 Unterschriften gegen den Abriss und ein Gericht, das sich als befangen erklärt Die Inhaber wollen das Hotel und Restaurant am Quai schliessen. Dagegen wehren sich Gäste, Betreiber und Anwohner. Dies unter anderem mit einer Petition und der Forderung nach Unterschutzstellung des Gebäudes – mittlerweile ist das Ganze ein Fall für die Gerichte. Tanja von Arx 13.06.2020, 04.40 Uhr

Das beliebte Lokal direkt am Bodensee soll abgerissen werden. Bild: Reto Martin

Das Hotel und Restaurant Wunderbar am Arboner Quai soll abgerissen werden. Die Inhaber, die Zik Immo AG, wollen das Gelände als Lagerfläche für Baumaterialien nutzen.

Zwischen der Zik Immo AG und den Betreibern der «Wunderbar» gab es einen Mietvertrag über zehn Jahre, der im März ausgelaufen ist. Der Betrieb hat aber geöffnet.

Gäste, Betreiber und Anwohner wehren sich gegen eine Schliessung, unter anderem mit einer Petition und einer Forderung nach Unterschutzstellung des Gebäudes.

Das Geschehen rund um die «Wunderbar» bewegt. Viele Gäste hängen an ihrem Lokal am Arboner Quai. Auch nachdem der Mietvertrag zwischen den Betreibern und den Inhabern, der Zik Immo AG, im März ausgelaufen ist, die Zik Immo AG ein Abbruchgesuch gestellt hat und letztlich sogar eine Ausweisung beantragt (wir berichteten am Freitag), unterzeichnen sie denn weiter fleissig eine Petition für den Erhalt des kreativ-gemütlichen Hotels und Restaurants.

Über 5000 Unterschriften gegen Abbruch

«Wunderbar»-Betreiberin Simone Siegmann bestätigt auf Anfrage, dass die Petition weiterlaufe, nachdem bereits im Februar zirka 2500 Unterschriften beim Stadtrat eingereicht worden seien. Vor Ort könne man unterschreiben. «Mittlerweile sind über 5000 von Hand gezeichnete Signaturen zusammengekommen.» Ausserdem gebe es weitere aus einer Online-Petition. Wie ein Blick ins Web zeigt, handelt es sich dabei um knapp Tausend Stück. Die Sammlung ist allerdings mittlerweile geschlossen.

Siegmann möchte indes nichts weiter zu den Vorfällen sagen.

Simone Siegmann, Betreiberin der «Wunderbar». Andrea Stalder

«Momentan gebe ich grundsätzlich keine Auskunft.»

Zu reden gibt des Weiteren noch immer der Schutzplan. Die «Wunderbar» befindet sich in der früheren Saurer-Kantine, die manche als schützenswert erachten, darunter der Thurgauer Heimatschutz und die örtliche SP. Ihrer Meinung nach handelt es sich um einen Industriebau von historischer Bedeutung. Das Gebäude ist indessen nicht im Schutzplan enthalten, wie ihn das Parlament vor ein paar Jahren verabschiedet hat. Heimatschutz und SP haben deshalb ein Gesuch um nachträgliche Unterschutzstellung eingereicht.

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Andrea Stalder

Auf Anfrage bei der Stadt heisst es, man habe vor zwei Wochen Rückmeldung von Seiten Kanton über eine Schutzplan-Genehmigung erhalten. Zwei bis drei Positionen stünden indes noch offen, sagt Stadtpräsident Dominik Diezi. «Allerdings nicht die Wunderbar.» Das Gesuch um Unterschutzstellung stehe jedoch nach wie vor im Raum.

«Über das weitere Prozedere werden wir in den nächsten Wochen informieren.»

Bezirksgericht Arbon erklärt sich befangen

Die Zik Immo AG hat das erwähnte Ausweisungsbegehren beim Bezirksgericht Arbon gestellt. Wie Recherchen ergeben, hat sich dieses allerdings als befangen erklärt, da es in den Räumlichkeiten der Zik Immo AG eingemietet ist. Das Obergericht hat nun entschieden, dass das Bezirksgericht Weinfelden sich des Falles annehmen soll.