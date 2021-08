Sommerer Diego Hauenstein dreht Dokumentarfilm über seine Eltern

Sommeri «Wir wussten beide, es geht um ihn»: Sommerer Diego Hauenstein drehte Dokumentarfilm über seine Eltern Diego Hauenstein wohnt in Berlin und studiert Spielfilmregie an der Filmakademie Baden-Württemberg. Seit über acht Jahren wollte er einen Film über seine Eltern und deren Sterblichkeit drehen – nun hat er sein Werk beendet. Am Freitag ist im «Löwen» Premiere. Manuel Nagel 26.08.2021, 05.05 Uhr

Diego Hauenstein wohnt in Berlin und studiert an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg.

«Bist du wahnsinnig, einen Film über deine Eltern zu drehen?» Mit solchen oder ähnlichen Reaktionen seiner Mitstudenten sah sich Diego Hauenstein oft konfrontiert, wenn er von seinen Plänen sprach.

Mittlerweile lebt Hauenstein nicht mehr im beschaulichen Sommeri, sondern in der pulsierenden Weltmetropole Berlin, doch er studiert Spielfilmregie an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. «Das macht die Sache nicht immer ganz einfach», erzählt er im Gespräch.

Überhaupt nicht einfach fiel ihm auch, den Film über seine Eltern zu drehen, wie Diego Hauenstein offen zugibt. Bereits seit über acht Jahren trägt er die Idee mit sich herum, war damals noch an der Zürcher Hochschule der Künste und machte seinen Bachelor. Fünf Jahre habe es gedauert, bis er endlich an diesem Projekt zu arbeiten begann. «Das war aber gut so», sagt der Filmemacher, «weil ich in dieser Zeit an Reife gewonnen habe.»

Harmonisches Verhältnis erschwerte das Projekt

Denn der Film ist keine leichte Kost, zumindest nicht für den Regisseur. «Im Grunde geht es um die Sterblichkeit meiner Eltern, und im Kern, dass mein Vater älter wird und eine körperlich anspruchsvolle Arbeit hat.»

Diego Hauenstein versuchte herauszufinden, weshalb sein Vater nicht herunterfahren oder gar bremsen kann – und was das auch für seine Mutter bedeutet. Und weil er ein sehr harmonisches Verhältnis mit seinen Eltern pflege und kein konfrontativer Mensch sei, habe es das sehr schwierig gemacht, genau darüber mit den Eltern zu reden.

Wohl auch deshalb war der Film zuerst nicht als Dokumentation, sondern als Kurzspielfilm geplant. In einer ersten Version sollte Olli Hauenstein im Film seines Sohnes einen sterbenden Zirkusclown spielen. Doch das Projekt entwickelte sich immer mehr hin zum Dokumentarfilm.

«Ich habe lange herumgetänzelt, dorthin zu gehen, wo es wirklich wehtut», verrät Diego Hauenstein. Der Spielfilm sei eigentlich nur ein Schutzmechanismus für ihn gewesen, mit seinem Vater über einen sterbenden Clown zu sprechen. «Dabei wussten wir ja eigentlich beide, dass es um ihn, meinen Vater, geht», sagt Diego Hauenstein.

«Mich hat’s fast vom Stuhl gehauen»

Doch je länger Familie Hauenstein an diesem Film arbeitete, desto leichter fiel es auch Diego. Er erkannte, dass sich seine Eltern auch schon Gedanken zum Thema Älterwerden gemacht hatten.

«So konnte auch ich mich Schritt für Schritt diesem Dokfilm öffnen.»

Der Jungregisseur verhehlt auch nicht, dass es aufgrund der Nähe zu den Protagonisten in seinem Film zu Blockaden in seinem Kopf gekommen sei. «Damit haben viele zu kämpfen, die ein solches Projekt angehen», sagt Hauenstein, der sich mit vielen Kollegen ausgetauscht hatte. Das sei aber auch meist ein Zeichen, dass es beim Film um etwas gehe.

Doch diese Nähe war nicht immer ein Nachteil. «Ich wusste bei den Interviews ganz genau, was ich hören will», sagt Hauenstein, auch wenn die Eltern gewisse Dinge mal nicht angesprochen haben. «Ich brachte sie in Situationen und holte Erinnerungen hervor, die schwierig für sie waren. Ich habe nicht Fragen gestellt, um vielleicht etwas zu treffen, sondern ganz gezielt.» Auf der anderen Seite hätten sich auch Situationen ergeben, in denen die Eltern für ihren Sohn unerwartet etwas preisgaben, «was mich dann fast vom Stuhl gehauen hat», wie er sagt.

Eltern sind beeindruckt von der Professionalität

Und so entstand im Sommer 2019 an rund 15 Drehtagen ein 72-minütiger und sehr einfühlsamer Streifen, der dennoch unterhaltend ist. Er habe während des Drehs eine Superzeit mit seinen Eltern gehabt, als die ganze Filmcrew – teilweise mit bis zu zehn Leuten – bei Hauensteins in Sommeri gewohnt hatte. «Meine Eltern waren von der Anzahl wie auch von der Professionalität beeindruckt.» Durch den Film habe sich das Verhältnis zu den Eltern gewandelt. Diego Hauenstein sagt:

«Sie vertrauen mir jetzt anders.»

Am Freitagabend findet nun ausgerechnet in Sommeri die öffentliche Premiere statt, denn am Filmfestival in Solothurn und an den internationalen Hofer Filmtagen wurde der Film wegen Corona nur online und ohne Publikum gezeigt.

Open-Air-Kino Löwenarena, Freitag, 27. August, 20.30 Uhr