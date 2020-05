«Wir wollen unabhängig bleiben»: Das Kreuzlinger Z88 dreht dem städtischen Kulturzentrum den Rücken zu Der traditionsreiche Kulturverein ist zum ersten Mal in Frauenhand. Und er zügelt an die Löwenstrasse anstatt wie jahrelang vorgesehen ins Schiesser-Areal. Urs Brüschweiler 14.05.2020, 04.30 Uhr

Lisa-Maria Rosenzweig steht neu an der Spitze des Kulturvereins Zentrum 88. Bild: Andrea Stalder

Die Abbruchparty fiel ins Wasser. Das Z88 wollte ursprünglich letzte Woche ein grosses Abschiedsfest feiern, Corona verhinderte es. Im Herbst fahren die Bagger auf. Das Konzertlokal mit Beiz muss dann dem Erweiterungsbau des Hallenbad Egelsee weichen.

Seit Jahren war vorgesehen, dass der 33-jährige Kulturverein – der Name Z88 schliesst auf das Gründungsjahr 1988 – dann eine neue Heimat im städtischen Kulturzentrum Kult-X im Schiesser-Areal findet. Doch die Mitglieder entschieden nun an ihrer virtuellen Versammlung im März anders:

«Unsere Vorstellungen passen nicht überein. Deshalb haben wir uns für einen anderen Standort entschieden.»

Das sagt Lisa Maria Rosenzweig, die 30-jährige Tägerwilerin wurde an derselben Versammlung zur neuen Vereinspräsidentin bestimmt. Das Kulturzentrum Z88 hat per 1. Juli einen Mietvertrag abgeschlossen an der Löwenstrasse 6. Es zieht in die Räumlichkeiten, in denen sich aktuell noch das Billard-Lokal Jolly 2.0 befindet.

Die Angst um die Unabhängigkeit des Vereins

«Wir finden das Kult-X immer noch eine gute Sache. Aber wir wollen unsere Unabhängigkeit bewahren», sagt Kurt Peter. Er ist Gründungsmitglied des Z88. Nach vielen Sitzungen und Planungsarbeiten sei man letztlich zum Schluss gekommen, dass man im städtischen Kulturzentrum nicht am rechten Ort sei.

Einen eigenen Raum zur ausschliesslichen Nutzung für Konzerte und die Bewirtung hätte das Z88 im Schiesser-Areal nicht mehr zur Verfügung gehabt. Einige fürchteten gar um den Untergang der Marke Z88. Lisa-Maria Rosenzweig sagt:

«Wir wollen lieber so weitermachen,

wie bisher und uns am neuen Ort als eingespielte Einheit weiterentwickeln».

An der Löwenstrasse profitiere man vom zentraleren Ort, im Vergleich zum zurückversetzten Lokal an der Hauptstrasse 88. «Neue Räume, neue Chancen», sagt die Präsidentin. Das Umzugsprojekt könne die Gemeinschaft und die Identifikation innerhalb des Vereins stärken und man wolle künftig auch die Beiz häufiger öffnen.

Die Stadträtin findet den Absprung schade

Dorena Raggenbass

Stadträtin Kreuzlingen (Bild: Andrea Stalder)

«Das Kult-X entwickelt sich trotzdem weiter.»



Das Z88 war in den Plänen zum Aufbau des neuen Kulturzentrums Kult-X bis jetzt stets als wichtiger Trägerverein vorgesehen. «Schade», findet den Absprung denn auch Stadträtin Dorena Raggenbass. Allerdings sehe das Konzept im Schiesser-Areal eben keine fixen Räume für einzelne Veranstalter vor. Der Weiterentwicklung des Kult-X tue dies aber keinen Abbruch.

Andere Kulturanbieter füllten die verschiedenen Räume des Zentrums sehr gut und es entstünden auch neue Initiativen. Raggenbass erwähnt als Beispiel das Kino-Forum KuK, welches schon Dutzende Filmabende durchführte. Wegen der Coronakrise habe man den Pilotbetrieb des Kult-X bis 2021 verlängert. Im Hintergrund liefen aber die Planungen für den Ausbau weiter, sagt die Stadträtin. Aktuell würden zudem die Räume zwei und drei flottgemacht für den Betrieb.