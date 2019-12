«Wir wollen telefonieren, aber nicht krank werden dabei»: Treffen der Kreuzlinger Mobilfunk-Kritiker mit einem Konstanzer Biochemiker Am Chlausabend des Vereins für ein strahlungsfreies Kreuzlingen war Professor Volker Ullrich eingeladen. Stefan Böker 06.12.2019, 04.10 Uhr

Professor Volker Ullrich und Stefan Zbornik. Stefan Böke

«Wir wollen den Mobilfunk nicht verteufeln», schickte Präsident Stefan Zbornik voraus. Er begrüsste am Mittwochabend rund 50 Personen im «Trösch», darunter viele Gäste. «Aber zu viel Strahlung ist schädlich für Mensch und Tier.» 19173 Mobilfunkanlagen gebe es in der Schweiz, Tendenz steigend. In unserer Grenzregion seien die Menschen stärker betroffen, da sich die Netze überschneiden. In seinen Augen sind die aktuell geltenden Gesetze fahrlässig.