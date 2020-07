«Wir wollen das Problem Plastik lösen»: Finn Döbele und Aaron Landolt aus Arbon handeln mit nachhaltigen Textilien

Der belgische Chemiker Leo Hendrik Baekeland beschäftigte sich vor allem mit der Kondensation von Phenolen mit Formaldehyd. Das führte 1907 zur Erfindung der Phenolharz-Pressmassen, die Baekeland in Anlehnung an seinen Namen Bakelit nannte. Finn Döbele und Aaron Landolt sagen: «Heute wird Plastik oft mit Umweltverschmutzung und Abfall in Verbindung gebracht. Wir wollen dem Plastikabfall einen neuen Wert geben.» (red)