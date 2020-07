«Wir sind einfach froh, dass wir wieder raus und spielen können»: Die Schweizer Meisterschaft im Hammerball fand trotz des Coronavirus auf der Kesswiler Badiwiese statt Die Organisatoren haben strenge Sicherheitsmassnahmen getroffen. Der Anlass lockte zahlreiche Besucher. Insgesamt sind sowohl Spieler als auch Veranstalter zufrieden. Christof Lampart 13.07.2020, 04.20 Uhr

Auf der Kesswiler Badiwiese herrscht reges Treiben. Christof Lampart

Die Herren von Neukirch-Egnach landeten für einmal «nur» auf dem vierten Rang. Doch war das nicht weiter schlimm. Denn wer am Samstagnachmittag auf die Kesswiler Badiwiese ging, erlebte nicht nur eine rasante Sportart, sondern vor allem ausgelassene Stimmung unter Jungen – was das OK des Turnverein Kesswil, das die Schweizer Meisterschaft im Hammerball trotz deutlich ansteigender Covid-19-Ansteckungszahlen unbedingt durchführen wollte, in seiner Haltung bestätigte: «Es war uns ein echtes Anliegen, den Menschen etwas zu bieten, auch wenn dies mit Einschränkungen verbunden war», sagt OK-Präsident Joey Geering.

«Die Menschen haben das Nichtstun satt»

Joey Geering, OK-Präsident. Christof Lampart

Den Anlass abzusagen, wie es in diesen Tagen viele Veranstalter reihum tun, war für den TV Kesswil keine Option. Geering sagt:

«Wir wollten die Meisterschaft unbedingt durchführen, denn die Menschen haben das Nichtstun zu Hause einfach mit der Zeit satt.»

Ein Blick auf den Parkplatz zeigt: Die Nummernschilder stammen praktisch aus der ganzen Deutschschweiz.

Schlicht ein Grundbedürfnis

Sich an der frischen Luft mit den Kollegen wieder einmal sportlich zu betätigen und dabei alte Bekannte zu sehen, ist vielen ein Grundbedürfnis. Dies bestätigt eine junge Frau, die sich gerade für ihren Einsatz aufwärmt: «Wir sind einfach froh, dass wir wieder raus und spielen können.» Sieben Spiele wird jedes Team am Ende in seiner Bilanz mindestens stehen haben – die besten sogar zehn. Geering sagt:

«Wir haben darauf geachtet, dass alle ihren Spass haben und nicht nach zwei oder drei Niederlagen schon wieder ihre Sachen zusammenpacken müssen.»

Dass am Ende des Tages für den organisierenden Verein maximal eine schwarze Null herausschauen wird, nimmt das OK gelassen. «Wichtig ist doch, dass wir hier und heute gemeinsam Spass haben können – und dies mit dem guten Gefühl von Sicherheit», so Geering.

Grösserer Aufwand wegen Sicherheit

Tatsächlich war der Aufwand verglichen mit einer «normalen» Meisterschaft ungefähr gleich. Die Schweizer Meisterschaft im Hammerball findet denn seit den Anfängen in Kesswil statt. Das, auch wenn wegen der Pandemie das Teilnehmerfeld von 60 auf je 16 Herren- und Damenteams und die Spielflächen von vier auf zwei Felder halbiert wurden.

Jan Hug, Präsident des TV Kesswil. Christof Lampart

«Wir mussten in Sachen Sicherheit einen deutlich grösseren Aufwand fahren als in den Vorjahren», sagt der Präsident des TV Kesswil Jan Hug. Während man weniger Schiedsrichter benötigt habe, sei der Aufwand bei der Registrierung und das Abgleichen der Listen beim Eingang deutlich grösser gewesen als in den Vorjahren. Mussten sich doch alle Registrierten mit der ID ausweisen.

«Aber die Teams hatten alle Verständnis und haben super mitgezogen.»

Wer sich die Mühe machte, die Vorkehrungen einer genaueren Inspektion zu unterziehen, merkte rasch, was Hug meint. Denn wer aufs Areal wollte, konnte nur durch den offiziellen Eingangsbereich hineingelangen. Absperrgitter und -bänder sorgten für eine lückenlose Besucherführung und dafür, dass auf dem Areal der Mindestabstand weitestgehend eingehalten werden konnte.