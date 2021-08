Bischofszell: FDP-Präsidentin Sibylle Moopanar im TZ-Interview

Interview «Wir müssen Position beziehen»: Die neue Präsidentin der FDP Bischofszell und Umgebung über ihr neues Amt und politische Ziele Als neue Präsidentin will Sibylle Moopanar das Profil der FDP Bischofszell und Umgebung schärfen. Georg Stelzner 05.08.2021, 04.10 Uhr

Sibylle Moopanar, seit Juni Präsidentin der FDP Bischofszell und Umgebung. Bild: Reto Martin

An der diesjährigen Hauptversammlung hat die FDP Bischofszell und Umgebung Sibylle Moopanar aus Wilen (Gottshaus) zur neuen Präsidentin gewählt. Die 34-Jährige tritt die Nachfolge des Bischofszellers René Landenberger an.

Weshalb sind Sie Mitglied der FDP?

Sibylle Moopanar: Die FDP ist eine Partei, die lösungsorientiert arbeitet. So erlebe ich sie jedenfalls. Diese Art des Politisierens schätze ich. Zudem steht die FDP für Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt ein. So kann ich sagen: In der FDP fühle ich mich am wohlsten.

Die FDP ist schon seit Jahren nicht gerade von Erfolg verwöhnt. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Den ausschlaggebenden Grund kenne ich auch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass schon ein Zusammenhang mit der zunehmenden Polarisierung in der Politik besteht. Die FDP pflegt einen anderen Stil. Sie ist – wie gesagt – lösungs- und sachorientiert und lässt in ihren Reihen unterschiedliche Meinungen zu. Das macht es für die FDP, aber auch für die Wählerinnen und Wähler nicht einfach. Im Thurgau werden wir in Zukunft aber sicher pointierter auftreten.

Haben Sie das Präsidium der Ortspartei aus Überzeugung übernommen oder weil das Pflichtgefühl Sie dazu veranlasst hat?

Sagen wir so: Überredet werden musste ich nicht. Es gab auch keinen sanften Druck. Für mich ist die Funktion der Ortsparteipräsidentin eine gute Gelegenheit, um auf der politischen Ebene weitere Erfahrungen zu sammeln. In einer Ortspartei ist man immer nah bei den Leuten und somit nah am Geschehen.

Sie arbeiten mit einem Vorstand zusammen. Welchen Führungsstil pflegen Sie?

Ich kommuniziere offen und schätze mich als Teamplayerin ein. Jedes Vorstandsmitglied bringt Stärken mit, die es gilt, für die Partei gewinnbringend einzusetzen. Ich finde jedoch, dass bei allem Ernst auch der Humor nicht zu kurz kommen sollte.

Sind Ihrer Meinung nach politische Parteien auf der kommunalen Ebene überhaupt von Relevanz?

Ja, auf jeden Fall. Und zwar deshalb, weil sie ein wichtiges Gefäss im Rahmen der Meinungsbildung sind. Parteien gestalten nicht nur vieles mit, sie übernehmen auch Verantwortung, indem sie geeignete Personen für politische Ämter rekrutieren und bei wichtigen kommunalen Fragen ihre Stimme erheben. Parteien vermitteln ihren Mitgliedern zudem eine Art Wirgefühl, was auch in einer Gemeinde von Bedeutung ist.

Zur Person Sibylle Moopanar wurde am 9. Januar 1987 in Bern geboren und wuchs in Münchenbuchsee auf. 1999 zog sie in den Thurgau und wohnte zunächst in Sulgen. Seit zehn Jahren ist die gelernte Kauffrau und ausgebildete Primarlehrerin in Wilen (Gottshaus) zu Hause. Bis vor kurzem unterrichtete Sibylle Moopanar in Algetshausen (Gemeinde Uzwil). Im kommenden Herbst wird sie das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität St.Gallen fortsetzen. Die Präsidentin der FDP Bischofszell und Umgebung ist verheiratet und Mutter eines acht Monate alten Sohnes. In der Schweizer Armee ist sie Truppenrichterin. (st)

In Bischofszell fristet die FDP trotz Vertretung im Stadtrat ein Schattendasein. Sie wirkt profillos und wird kaum wahrgenommen. Oder wie sehen Sie es?

Es ist sicher nötig, dass wir in Zukunft sichtbarer auftreten und zu Themen – sei es eine Wahl oder eine Abstimmung – klar Position beziehen. Es muss auch unser Ziel sein, die Mitgliederzahl zu erhöhen sowie politische Talente zu erkennen und zu fördern. Junge Menschen engagieren sich auch heutzutage, allerdings immer seltener in politischen Parteien.

Was sagen Sie dazu, dass Bischofszell einen parteilosen Stadtpräsidenten hat?

Es scheint ein Trend zu sein, Parteiunabhängige in Exekutivämter zu wählen. Ganz unproblematisch ist das insofern nicht, als es mitunter schwierig ist, diese Leute weltanschaulich einzuordnen. Zu Bischofszell: Streitig machen wir Thomas Weingart das Amt sicher nicht. Wenn er aber einmal nicht mehr antreten wird, sollte es unser Ziel sein, eine Kandidatin oder einen Kandidaten ins Rennen um die Nachfolge zu schicken.

Denken Sie dabei vielleicht auch an sich?

Momentan nicht. Obwohl ich demnächst nach Bischofszell umziehen werde. In Frage käme allenfalls der Stadtrat. Mein primäres politisches Ziel ist aber der Grosse Rat. Ich will bei der nächsten Gelegenheit fürs Kantonsparlament kandidieren.

Haben Sie ein politisches Vorbild?

Wenn ich so direkt gefragt werde, fällt mir auf Anhieb niemand ein, den ich als Vorbild bezeichnen könnte. Mich beeindruckt aber die politische Karriere von Brigitte Kaufmann, der amtierenden Grossratspräsidentin. Sie hat für den Kanton Thurgau und die FDP sehr viel geleistet.