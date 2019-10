Für Patrick Parati, Captain des HC Thurgau, ist der erfolgreiche Saisonstart kein Zufall. Der 33-jährige Routinier warnt vor dem Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen Winterthur allerdings vor Übermut. «Wir müssen vorsichtig sein. Es kann schnell in die andere Richtung gehen», sagt er.

Für Patrick Parati, Captain des HC Thurgau, ist der erfolgreiche Saisonstart kein Zufall. Der 33-jährige Routinier warnt vor dem Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen Winterthur allerdings vor Übermut. «Wir müssen vorsichtig sein. Es kann schnell in die andere Richtung gehen», sagt er.

HCT-Captain Parati: «Wir haben jetzt mehr Energie fürs Wesentliche» Für Patrick Parati, Captain des HC Thurgau, ist der erfolgreiche Saisonstart kein Zufall. Der 33-jährige Routinier warnt vor dem Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen Winterthur allerdings vor Übermut. «Wir müssen vorsichtig sein. Es kann schnell in die andere Richtung gehen», sagt er. Matthias Hafen

Captain Patrick Parati führt das Team des HC Thurgau auf besonnene Art an. (Bild: Marc Schumacher/Freshfocus, 4. Oktober 2019)

26 Punkte aus den ersten 14 Spielen: Man müsste meinen die Garderobe des HC Thurgau steht Kopf. Einen so erfolgreichen Herbst erlebte der Ostschweizer Swiss-League-Club seit Jahren nicht mehr. Die Mannschaft von Trainer Stephan Mair belegt vor dem Heimspiel vom Freitag um 20 Uhr gegen Winterthur Platz vier in der Tabelle. Von einer Euphorie ist im Training vom Donnerstagmittag aber nichts zu spüren.

Die Stimmung bei Spielern und Trainern ist gelöst, aber nicht überschwänglich. Das hat auch mit Captain Patrick Parati und dessen gelassener Art zu tun. Der Verteidiger mit solidem, unspektakulärem Stil hat nicht nur auf dem Eis alles im Griff, er hält auch in der Garderobe seine beruhigende Hand über das Team – so scheint es.

La Chaux-de-Fonds dient als Negativbeispiel

«Natürlich macht es uns der erfolgreiche Start einfacher, als wenn wir den Punkten hinterher rennen müssten», sagt Parati. «Aber wir müssen vorsichtig sein. Das Beispiel La Chaux-de-Fonds zeigt, dass es schnell in die andere Richtung gehen kann.» Der Ligakonkurrent aus dem Neuenburger Jura gehörte vor wenigen Tagen selber noch zur Spitzengruppe der Swiss League, findet sich nun nach fünf Niederlagen in Folge aber auf dem siebten Platz wieder.

Der erfolgreiche Saisonstart führte beim HC Thurgau auch zu einem Umdenken. «Unser Fokus liegt mehr denn je darauf, unser Spiel zu verbessern», sagt Parati. «So kommen wir gar nicht in Versuchung, resultatabhängig zu denken.» Mit einem soliden Punktepolster im Rücken fällt das natürlich einfacher. Für Parati zahlen sich auch die Transfers des vergangenen Sommers aus. «Mit Dominic Hobi und Niki Altorfer etwa haben wir erfahrene Spieler dazugewonnen, die es uns ermöglichen, abgeklärter zu spielen.» In dieser Saison sei die Chance auf Punkte an jedem Abend da.

Alle ziehen an einem Strick, in die gleiche Richtung

Nicht zuletzt geht Paratis Lob an das ganze Kollektiv. «Jeder in der Mannschaft hat sich voll verpflichtet – unserem Spielsystem und der Identität des Teams.» So müsse man sich in der Garderobe weniger um Nebensächlichkeiten kümmern. «Wir haben mehr Energie fürs Wesentliche.» Der Lernprozess der Mannschaft gehe aber trotz des goldenen Herbsts weiter. «Wir müssen uns noch steigern, wenn wir das Spiel selber machen müssen.» Etwa so, wie am Freitag zu Hause gegen Winterthur. «Solche Spiele sind nicht einfacher als andere», sagt Parati. «Oft bereiten wir uns auf diese sogar intensiver vor.»