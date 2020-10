Interview «Wir machen einfach, was wir machen müssen»: Der Arboner Stadtpräsident wehrt sich gegen die Vorwürfe des Wirtes des «Roten Kreuzes» Die Stadt habe in Bezug auf die illegal erstellten Pergolen viel Geduld bewiesen und Hand zu einem Kompromiss geboten, sagt Dominik Diezi zur Kritik von Gionatan Capuano. Dass sich jetzt die Gerichte mit dem Fall befassen müssten, sei nicht ihr Verschulden. «Wir wollen am See mehr touristische Nutzungen ermöglichen.» Markus Schoch 31.10.2020, 04.30 Uhr

Stadtpräsident Dominik Diezi im Treppenhaus des Stadthauses. Bild: Andrea Stalder (25. Februar 2020)

Herr Diezi, Gionatan Capuano will sein Restaurant und Hotel schliessen und auf Jahre hinaus leer stehen lassen, wenn die Stadt Ernst macht mit dem Nutzungsverbot für die beiden illegal erstellten Pergolen. Was sagen Sie dazu?

Dominik Diezi: Es wäre natürlich überaus schade, wenn das die Konsequenz der aktuellen Situation wäre. Es ist letztlich auch nicht im Interesse von Herrn Capuano. Diese Saison ist für ihn vorbei. Und bis die nächste beginnt, gehe ich davon aus, liegen die verwaltungsgerichtlichen Entscheide vor. Von daher besteht für mich aktuell überhaupt kein Handlungsbedarf. Es läuft ja nichts beim «Roten Kreuz».

Und warum will dann die Stadt nächste Woche das Nutzungsverbot durchsetzen?

Das ist ein amtlicher Vorgang. Wir bewegen uns da auf einer Vollzugsebene. Das ist eine rein rechtliche Geschichte und hat mit der hohen Politik nichts zu tun. Wir machen einfach, was wir machen müssen. Aber es sollte jetzt niemand in Aktivismus ausbrechen. Es ist definitiv nicht der richtige Moment. Wir wollen sicher nicht ein Restaurant lahmlegen.

Herr Capuano würde sich wünschen, dass die Stadt mit ihm zusammen eine Lösung sucht und findet. Ist das jetzt überhaupt noch möglich, wo der Fall bei den Gerichten liegt?

Man muss die Ebenen unterscheiden. Zum einen haben wir die konkrete Situation mit den beiden Pergolen. Dort kann man nicht verhandeln. Jetzt sind die Gerichte am Zug, die sagen, was gilt und was nicht. Es ist dann an uns, den Entscheid umzusetzen. Aber wenn ich Herrn Capuano richtig verstanden habe, geht es ihm um mehr. Er würde gerne die Gesamtsituation mit uns anschauen.

Und dazu wäre die Stadt bereit?

Solche Gespräche kann man gerne führen im Wissen darum, dass die Lage des «Roten Kreuzes» eine ganz schwierige und anspruchsvolle ist. Ich nehme den Faden aber gerne auf. Über die Pergolen, die von Rechtsverfahren betroffen sind, muss man hingegen nicht diskutieren, da haben wir keinen Handlungsspielraum.

Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtes ist die Auseinandersetzung nicht unbedingt entschieden. Gut möglich, dass sich am Schluss noch das Bundesgericht mit dem Fall beschäftigen muss. Die Stadt würde aber von Herrn Capuano verlangen, dass er währenddessen die Pergolen ausser Betrieb setzt, also vielleicht die ganze nächste Saison.

Für beide Pergolen gibt es keine Baubewilligung. Nachdem sowohl das Gutachten der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission als auch die Entscheide des kantonalen Departementes für Bau und Umwelt negativ ausgefallen sind, haben wir keine andere Wahl mehr. Der rechtmässige Zustand ist durch uns nach drei Jahren wieder herzustellen. Wir handeln hier als reines Vollzugsorgan.

Dem Wirt des «Roten Kreuzes» fehlt die Wertschätzung durch die Stadt.

Wir von der Stadt her haben uns sehr um ihn bemüht in den letzten Jahren. Stadtrat Peter Gubser klärte ab, was sich machen lässt und wie wir weiter kommen. Wir haben Herrn Capuano sehr viel Wertschätzung entgegengebracht. Ich darf daran erinnern, dass die Stadt gesagt hat, die Pergola unter den Bäumen dürfe stehen bleiben, was ich grundsätzlich nach wie vor für eine vernünftige Lösung halte. Aber jetzt liegt der Entscheid nicht mehr in unseren Händen, sondern in derjenigen der Gerichte. Wir haben auch nicht sofort ein Nutzungsverbot erlassen, sondern das Gutachten der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission sowie die Einschätzung einer ersten Rechtsmittelinstanz abgewartet, die beide zum Schluss kamen, dass die beiden Pergolen illegal sind. Im Prinzip hätten wir schon vor drei Jahren durchaus sagen können, so geht es nicht. Wie gesagt: Jetzt tun wir einfach, was wir müssen. Sonst setzen wir uns dem Vorwurf aus, selber das Recht zu beugen.

Herr Capuano beklagt sich darüber, dass er den Betrieb wegen des Ortsbildschutzes nicht erweitern kann. Sehen Sie an diesem Ort eine touristische Entwicklung?

Wir wollen am See mehr touristische Nutzungen ermöglichen und sind an verschiedenen Orten an der Arbeit. Voraussichtlich nächste Woche informieren wir darüber, wie es mit Zwischennutzungen, dem Masterplan für die Seeufergestaltung und dem «Riva» weitergeht. Das «Rote Kreuz» liegt uns sehr am Herzen und wir haben alles Interesse daran, dass es ihm gut geht.

Ohne den Kanton läuft am Seeufer aber nichts. Er trat zuletzt eher auf die Bremse.

Wir sind auf einem guten Weg. Der Kanton sagt, wenn ihr die Sache professionell angeht, dann sind wir beispielsweise bereit, Zwischennutzungen zu akzeptieren. Ich stelle eine gewisse Flexibilität fest.