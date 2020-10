«Wir lassen uns nicht verstrahlen»: Einwohner von Kradolf und Schönenberg lehnen neue Mobilfunkantenne ab

Der Gemeinderat behandelt die Einsprachen nach einem exakt definierten Ablauf. Zunächst bestätigt er den Einsprechern, dass ihre Einsprache fristgerecht eingegangen ist. Dann wird die Bauherrschaft über den Inhalt der Einsprachen informiert und aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. Diese Stellungnahme wird wiederum den Einsprechern zugestellt.

In einer Anhörung bekommen beide Seiten Gelegenheit, ihren Standpunkt zu vertreten. In erster Instanz entscheidet der Gemeinderat, ob das Baugesuch bewilligt wird oder nicht. Das Verfahren ist damit nicht zwingend abgeschlossen, hat die unterlegene Partei doch die Möglichkeit, an die nächste Instanz, das zuständige kantonale Departement, zu gelangen.

«Ich schätze unseren Gemeinderat so ein, dass wir die Bevölkerung einbeziehen werden», sagt Gemeindepräsident Heinz Keller. Die Coronapandemie könnte dieses Vorhaben jedoch verzögern. Einen grossen Interpretationsspielraum sieht Keller für den Gemeinderat allerdings nicht, da sich der Antennenstandort in der Bauzone befindet. (st)